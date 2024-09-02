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المنتخب الوطني أمام الأزرق.. أفضلية رسمية وعبد الفتاح هداف النشامى

9/2/2024 3:34:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى مواصلة سجله المميز في مواجهاته أمام المنتخب الكويتي بالمناسبات الرسمية، عندما يلتقيه الخميس المقبل على ستاد عمان الدولي عند الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
والتقى "النشامى" مع نظيره الكويتي في 6 مباريات رسمية، محققا الفوز مرتين، مقابل حضور نتيجة التعادل 3 مرات، والخسارة في مناسبة وحيدة في أول لقاء رسمي بين الطرفين في العام 1971، لتبعث هذه النتائج التفاؤل في الشارع الرياضي حول إمكانية تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس يملك تاريخا جيدا في الكرة الآسيوية والعربية.
وسجل المنتخب الفوز الرسمي الأول على "الأزرق" خلال نهائيات كأس آسيا في العام 2004 بهدفين نظيفين، فيما جاء الفوز الثاني في آخر لقاء جمع بين الفريقين قبل 3 أعوام خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وبثلاثية نظيفة.
ويعيش المنتخب الوطني في حالة معنوية جيدة بعد التأهل متصدرا عن المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية، وضمان مقعد له في نهائيات كأس آسيا المقبلة، إضافة للإنجاز الأفضل في تاريخه باحتلاله المركز الثاني في بطولة كأس آسيا التي أقيمت في قطر مطلع العام الحالي.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 68 عالميا، والتاسع على صعيد القارة الآسيوية، والثامن عربيا، فيما يتواجد المنتخب الكويتي في المركز 136 عالميا، و25 آسيويا، و18 عربيا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" الأخير الصادر في الثامن عشر من شهر تموز (يوليو) الماضي.
وتنص تعليمات التصفيات على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالدور الثالث إلى النهائيات مباشرة، على أن يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة، تصفيات أخرى لحساب الدور الرابع.
ويلتقي المنتخب الوطني في مباراته الثانية بفترة التوقف الدولية الحالية، مع المنتخب الفلسطيني يوم الثلاثاء العاشر من الشهر الحالي في ماليزيا، علما أن مجموعته تضم أيضا كوريا الجنوبية، العراق وسلطنة عُمان.
حقائق
- التقى المنتخب الوطني ونظيره الكويتي في 28 مناسبة سابقة، حيث سجل المنتخب الوطني الفوز في 7 مناسبات، فيما فاز المنتخب الكويتي في 10 مباريات، مع انتهاء 11 مباراة بنتيجة التعادل.
- تمكن المنتخب الوطني من تسجيل 31 هدفا في شباك المنتخب الكويتي، بواقع 13 هدفا في الشوط الأول، و16 هدفا في الشوط الثاني، وهدفين في الأشواط الإضافية، فيما استقبلت شباكه 38 هدفا.
- 19 لاعبا تمكنوا من تسجيل أهداف المنتخب الوطني في شباك المنتخب الكويتي، حيث يعتبر حسن عبد الفتاح الهداف التاريخي بمواجهات الفريقين بتسجيله 5 أهداف، مقابل 3 أهداف لأنس الزبون، وهدفين لكل من: مصطفى العدوان، عبد الله الشياب، عبد الله ذيب وأنس بني ياسين، وهدف واحد لكل من: سلطان العدوان، شفيق عدس، عادل عيسى، خالد سعد، عامر ذيب، عدنان عدوس، سعيد مرجان، طارق خطاب، أحمد هايل، سالم العجالين، علي علوان، محمود مرضي ونور الدين الروابدة.
- 11 دولة استضافت مباريات المنتخب الوطني ونظيره الكويتي، وهي الكويت (9 مباريات)، الأردن (7 مباريات)، العراق، لبنان وقطر (مباراتان)، إضافة إلى مباراة واحدة في كل من: ماليزيا، سورية، الصين، مصر، الإمارات وتركيا.
- خاض المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي 11 مباراة ودية من أصل 28 لقاء سابقا، و6 مباريات في بطولة كأس العرب، و3 مباريات في تصفيات كأس آسيا، ومثلها في بطولة غرب آسيا، ومباراتان في تصفيات كأس العالم، ومثلها في دورة الألعاب العربية، ومباراة وحيدة في نهائيات كأس آسيا.
- 11 لاعبا أردنيا ممن خاضوا آخر مواجهة بين المنتخبين (أساسيين أو بدلاء)، يتواجدون في القائمة الحالية للمنتخب، وهم: يزيد أبو ليلى، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، إحسان حداد، نور الدين الروابدة، علي علوان، موسى التعمري، يزن النعيمات، محمد أبو حشيش، محمد أبو زريق "شرارة" ومحمود مرضي.
- سجل اللاعب الدولي السابق خالد سعد أول أهداف "النشامى" في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا في مرمى المنتخب الكويتي في ختام دور المجموعات بالعام 2004.
- يعد المنتخب الكويتي خامس أكثر المنتخبات العربية والآسيوية مواجهة للمنتخب الوطني، بعد منتخبات العراق (51 مباراة)، سورية (43 مباراة)، البحرين ولبنان (32 مباراة).
قائمة المباريات
18-1-1963: خسر المنتخب الوطني من نظيره الكويتي بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جرت في الكويت، وسجل هدف المنتخب الوطني مصطفى العدوان عند الدقيقة 22.
20-1-1963: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي بهدفين لمثلهما، في المباراة الودية التي جرت في الكويت، وسجل هدفا المنتخب الوطني سلطان العدوان (22) وشفيق عدس (55).
2-4-1963: خسر المنتخب الوطني بأربعة أهداف دون رد من المنتخب الكويتي، ضمن منافسات كأس العرب بنسختها الأولى، والتي أقيمت في لبنان.
15-11-1964: خسر المنتخب الوطني من نظيره الكويتي بهدفين دون رد، ضمن منافسات كأس العرب بنسختها الثانية، والتي جرت في الكويت.
7-4-1966: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي بهدفين لمثلهما، لحساب بطولة كأس العرب بنسختها الثالثة، والتي أقيمت في العراق، حيث سجل هدفا المنتخب الوطني عادل عيسى (22) ومصطفى العدوان (70).
21-12-1971: خسر المنتخب الوطني بهدفين نظيفين من المنتخب الكويتي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، في المباراة التي جرت في الكويت.
12-4-1988: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب الكويتي من دون أهداف، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، في اللقاء الذي جرى في ماليزيا.
10-7-1988: خسر المنتخب الوطني من المنتخب الكويتي بهدف وحيد، لحساب بطولة كأس العرب بنسختها الخامسة، والتي أقيمت في الأردن.
11-9-1992: خسر المنتخب الوطني بأربعة أهداف لهدف من المنتخب الكويتي، ضمن بطولة كأس العرب بسنختها السادسة، والتي أقيمت في سورية، وسجل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني محمد الأشهب عند الدقيقة 40.
23-7-1997: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات النسخة الثامنة من دورة الألعاب العربية التي جرت في لبنان، وسجل أهداف المنتخب الوطني عبد الله الشياب (43، 70) وجريس تادرس 92.
18-3-2000: خسر المنتخب الوطني بهدفين دون رد من المنتخب الكويتي، في المباراة الودية التي جرت في الكويت.
23-12-2002: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الكويتي بهدفين لهدف، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب التي أقيمت في الكويت، وسجل هدفا المنتخب الوطني أنس الزبون (67، 84).
23-7-2004: فاز المنتخب الوطني على نظيره الكويتي بهدفين نظيفين، ضمن بطولة كأس آسيا بنسختها الثالثة عشرة التي جرت في الصين، وسجل هدفا المنتخب الوطني خالد سعد (88) وأنس الزبون (90+2).
7-2-2006: خسر المنتخب الوطني من المنتخب الكويتي بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جرت في الكويت، وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد حسن عبد الفتاح عند الدقيقة 32.
10-10-2009: خسر المنتخب الوطني بهدفين لهدف من المنتخب الكويتي، في المباراة التي أقيمت في مصر، وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد عامر ذيب عند الدقيقة 61.
28-9-2010: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها السادسة والتي أقيمت في الأردن، وسجل هدفا المنتخب الوطني حسن عبد الفتاح (38، 53).
26-3-2011: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله مع المنتخب الكويتي، في المباراة الودية التي جرت في الإمارات، وسجل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني حسن عبد الفتاح عند الدقيقة 29.
20-12-2011: فاز المنتخب الوطني بهدفين دون رد على المنتخب الكويتي، لحساب منافسات النسخة الحادية عشرة من دورة الألعاب العربية التي أقيمت في قطر، وسجل هدفا المنتخب الوطني عبد الله ذيب (96، 119).
9-10-2013: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله مع المنتخب الكويتي، في المباراة الودية التي جرت في الأردن، وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد عدنان عدوس عند الدقيقة 65.
1-1-2014: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الكويتي بهدفين لهدف، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة غرب آسيا، والتي أقيمت في قطر، وسجل هدفا المنتخب الوطني سعيد مرجان (11) وطارق خطاب (71).
10-10-2014: خسر المنتخب الوطني بهدف نظيف من المنتخب الكويتي، في المباراة الودية التي جرت في الأردن.
13-10-2014: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب الكويتي بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جرت في الأردن، وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد أحمد هايل عند الدقيقة 11.
5-6-2015: تعادل المنتخب الوطني بهدفين لمثلهما مع المنتخب الكويتي، في المباراة الودية التي جرت في تركيا، وسجل هدفا المنتخب الوطني حسن عبد الفتاح (5) وأنس بني ياسين (18).
21-3-2018: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الكويتي بهدف وحيد، في المباراة الودية التي جرت في الأردن، وسجل هدف المنتخب الوطني أنس بني ياسين عند الدقيقة 28.
7-8-2019: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله مع المنتخب الكويتي، ضمن منافسات النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العراق، وسجل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني سالم العجالين عند الدقيقة 90+3.
10-10-2019: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب الكويتي من دون أهداف، في المباراة التي جرت في الأردن، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
11-6-2021: تعادل المنتخب الوطني من دون أهداف مع المنتخب الكويتي، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في المباراة التي أقيمت في الكويت.
14-6-2022: فاز المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة على المنتخب الكويتي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، في المباراة التي جرت بالكويت، وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من: علي علوان (62)، محمود مرضي (89) ونور الدين الروابدة (90+5).

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