المنتخب الوطني أمام الأزرق.. أفضلية رسمية وعبد الفتاح هداف النشامى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى مواصلة سجله المميز في مواجهاته أمام المنتخب الكويتي بالمناسبات الرسمية، عندما يلتقيه الخميس المقبل على ستاد عمان الدولي عند الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
والتقى "النشامى" مع نظيره الكويتي في 6 مباريات
رسمية، محققا الفوز مرتين، مقابل حضور نتيجة التعادل 3 مرات، والخسارة في مناسبة وحيدة في أول لقاء رسمي بين الطرفين في العام 1971، لتبعث هذه النتائج التفاؤل في الشارع الرياضي
حول إمكانية تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس يملك تاريخا جيدا في الكرة الآسيوية والعربية.
وسجل المنتخب الفوز الرسمي الأول على "الأزرق" خلال نهائيات كأس آسيا في العام 2004 بهدفين نظيفين، فيما جاء الفوز الثاني في آخر لقاء جمع بين الفريقين قبل 3 أعوام خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وبثلاثية نظيفة.
ويعيش المنتخب الوطني في حالة معنوية جيدة بعد التأهل متصدرا عن المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية، وضمان مقعد له في نهائيات كأس آسيا المقبلة، إضافة للإنجاز الأفضل في تاريخه باحتلاله المركز الثاني في بطولة كأس آسيا التي أقيمت في قطر مطلع العام الحالي.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 68 عالميا، والتاسع على صعيد القارة الآسيوية، والثامن عربيا، فيما يتواجد المنتخب الكويتي في المركز 136 عالميا، و25 آسيويا، و18 عربيا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" الأخير الصادر في الثامن عشر من شهر تموز (يوليو) الماضي.
وتنص تعليمات التصفيات على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالدور الثالث إلى النهائيات مباشرة، على أن يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة، تصفيات أخرى لحساب الدور الرابع.
ويلتقي المنتخب الوطني في مباراته الثانية بفترة التوقف الدولية الحالية، مع المنتخب الفلسطيني يوم الثلاثاء العاشر من الشهر الحالي في ماليزيا، علما أن مجموعته تضم أيضا كوريا الجنوبية، العراق وسلطنة عُمان.
حقائق
- التقى المنتخب الوطني ونظيره الكويتي في 28 مناسبة سابقة، حيث سجل المنتخب الوطني الفوز في 7 مناسبات، فيما فاز المنتخب الكويتي في 10 مباريات، مع انتهاء 11 مباراة بنتيجة التعادل.
- تمكن المنتخب الوطني من تسجيل 31 هدفا في شباك المنتخب الكويتي، بواقع 13 هدفا في الشوط الأول، و16 هدفا في الشوط الثاني، وهدفين في الأشواط الإضافية، فيما استقبلت شباكه 38 هدفا.
- 19 لاعبا تمكنوا من تسجيل أهداف المنتخب الوطني في شباك المنتخب الكويتي، حيث يعتبر حسن عبد الفتاح الهداف التاريخي بمواجهات الفريقين بتسجيله 5 أهداف، مقابل 3 أهداف لأنس الزبون، وهدفين لكل من: مصطفى العدوان، عبد الله الشياب، عبد الله ذيب وأنس بني ياسين، وهدف واحد لكل من: سلطان العدوان، شفيق عدس، عادل عيسى، خالد سعد، عامر ذيب، عدنان عدوس، سعيد مرجان، طارق خطاب، أحمد هايل، سالم العجالين، علي علوان، محمود مرضي ونور الدين الروابدة.
- 11 دولة استضافت مباريات المنتخب الوطني ونظيره الكويتي، وهي الكويت (9 مباريات)، الأردن (7 مباريات)، العراق، لبنان وقطر (مباراتان)، إضافة إلى مباراة واحدة في كل من: ماليزيا، سورية، الصين، مصر، الإمارات وتركيا.
- خاض المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي 11 مباراة ودية من أصل 28 لقاء سابقا، و6 مباريات في بطولة كأس العرب، و3 مباريات في تصفيات كأس آسيا، ومثلها في بطولة غرب آسيا، ومباراتان في تصفيات كأس العالم، ومثلها في دورة الألعاب العربية، ومباراة وحيدة في نهائيات كأس آسيا.
- 11 لاعبا أردنيا ممن خاضوا آخر مواجهة بين المنتخبين (أساسيين أو بدلاء)، يتواجدون في القائمة الحالية للمنتخب، وهم: يزيد أبو ليلى، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، إحسان حداد، نور الدين الروابدة، علي علوان، موسى التعمري، يزن النعيمات، محمد أبو حشيش، محمد أبو زريق "شرارة" ومحمود مرضي.
- سجل اللاعب الدولي السابق خالد سعد أول أهداف "النشامى" في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا في مرمى المنتخب الكويتي في ختام دور المجموعات بالعام 2004.
- يعد المنتخب الكويتي خامس أكثر المنتخبات العربية والآسيوية مواجهة للمنتخب الوطني، بعد منتخبات العراق (51 مباراة)، سورية (43 مباراة)، البحرين ولبنان (32 مباراة).
قائمة المباريات
18-1-1963: خسر المنتخب الوطني من نظيره الكويتي بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جرت في الكويت، وسجل هدف المنتخب الوطني مصطفى العدوان عند الدقيقة 22.
20-1-1963: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي بهدفين لمثلهما، في المباراة الودية التي جرت في الكويت، وسجل هدفا المنتخب الوطني سلطان العدوان (22) وشفيق عدس (55).
2-4-1963: خسر المنتخب الوطني بأربعة أهداف دون رد من المنتخب الكويتي، ضمن منافسات كأس العرب بنسختها الأولى، والتي أقيمت في لبنان.
15-11-1964: خسر المنتخب الوطني من نظيره الكويتي بهدفين دون رد، ضمن منافسات كأس العرب بنسختها الثانية، والتي جرت في الكويت.
7-4-1966: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي بهدفين لمثلهما، لحساب بطولة كأس العرب بنسختها الثالثة، والتي أقيمت في العراق، حيث سجل هدفا المنتخب الوطني عادل عيسى (22) ومصطفى العدوان (70).
21-12-1971: خسر المنتخب الوطني بهدفين نظيفين من المنتخب الكويتي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، في المباراة التي جرت في الكويت.
12-4-1988: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب الكويتي من دون أهداف، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، في اللقاء الذي جرى في ماليزيا.
10-7-1988: خسر المنتخب الوطني من المنتخب الكويتي بهدف وحيد، لحساب بطولة كأس العرب بنسختها الخامسة، والتي أقيمت في الأردن.
11-9-1992: خسر المنتخب الوطني بأربعة أهداف لهدف من المنتخب الكويتي، ضمن بطولة كأس العرب بسنختها السادسة، والتي أقيمت في سورية، وسجل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني محمد الأشهب عند الدقيقة 40.
23-7-1997: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات النسخة الثامنة من دورة الألعاب العربية التي جرت في لبنان، وسجل أهداف المنتخب الوطني عبد الله الشياب (43، 70) وجريس تادرس 92.
18-3-2000: خسر المنتخب الوطني بهدفين دون رد من المنتخب الكويتي، في المباراة الودية التي جرت في الكويت.
23-12-2002: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الكويتي بهدفين لهدف، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب التي أقيمت في الكويت، وسجل هدفا المنتخب الوطني أنس الزبون (67، 84).
23-7-2004: فاز المنتخب الوطني على نظيره الكويتي بهدفين نظيفين، ضمن بطولة كأس آسيا بنسختها الثالثة عشرة التي جرت في الصين، وسجل هدفا المنتخب الوطني خالد سعد (88) وأنس الزبون (90+2).
7-2-2006: خسر المنتخب الوطني من المنتخب الكويتي بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جرت في الكويت، وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد حسن عبد الفتاح عند الدقيقة 32.
10-10-2009: خسر المنتخب الوطني بهدفين لهدف من المنتخب الكويتي، في المباراة التي أقيمت في مصر، وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد عامر ذيب عند الدقيقة 61.
28-9-2010: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها السادسة والتي أقيمت في الأردن، وسجل هدفا المنتخب الوطني حسن عبد الفتاح (38، 53).
26-3-2011: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله مع المنتخب الكويتي، في المباراة الودية التي جرت في الإمارات، وسجل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني حسن عبد الفتاح عند الدقيقة 29.
20-12-2011: فاز المنتخب الوطني بهدفين دون رد على المنتخب الكويتي، لحساب منافسات النسخة الحادية عشرة من دورة الألعاب العربية التي أقيمت في قطر، وسجل هدفا المنتخب الوطني عبد الله ذيب (96، 119).
9-10-2013: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله مع المنتخب الكويتي، في المباراة الودية التي جرت في الأردن، وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد عدنان عدوس عند الدقيقة 65.
1-1-2014: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الكويتي بهدفين لهدف، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة غرب آسيا، والتي أقيمت في قطر، وسجل هدفا المنتخب الوطني سعيد مرجان (11) وطارق خطاب (71).
10-10-2014: خسر المنتخب الوطني بهدف نظيف من المنتخب الكويتي، في المباراة الودية التي جرت في الأردن.
13-10-2014: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب الكويتي بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جرت في الأردن، وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد أحمد هايل عند الدقيقة 11.
5-6-2015: تعادل المنتخب الوطني بهدفين لمثلهما مع المنتخب الكويتي، في المباراة الودية التي جرت في تركيا، وسجل هدفا المنتخب الوطني حسن عبد الفتاح (5) وأنس بني ياسين (18).
21-3-2018: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الكويتي بهدف وحيد، في المباراة الودية التي جرت في الأردن، وسجل هدف المنتخب الوطني أنس بني ياسين عند الدقيقة 28.
7-8-2019: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله مع المنتخب الكويتي، ضمن منافسات النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العراق، وسجل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني سالم العجالين عند الدقيقة 90+3.
10-10-2019: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب الكويتي من دون أهداف، في المباراة التي جرت في الأردن، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
11-6-2021: تعادل المنتخب الوطني من دون أهداف مع المنتخب الكويتي، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في المباراة التي أقيمت في الكويت.
14-6-2022: فاز المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة على المنتخب الكويتي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، في المباراة التي جرت بالكويت، وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من: علي علوان (62)، محمود مرضي (89) ونور الدين الروابدة (90+5).
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