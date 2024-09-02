افتتاح المقر الجديد لنادي موظفي وزارة الاشغال العامة والإسكان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
تحت رعاية وزير
الشباب محمد النابلسي ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، وبحضور وزير الإقتصاد الرقمي المهندس أحمد الهناندة، أحتفلت الهيئة الإدارية والعامة لنادي موظفي وزارة الاشغال العامة والإسكان بإفتتاح المقر الجديد للنادي الواقع ضمن حرم الوزارة.
وبُدِء الحفل الذي جرى يوم أمس بعزف السلام الملكي ثم آيٍ من الذكر الحكيم، قبل أن يلقي رئيس النادي المهندس عبدالعزيز الذيابات كلمة اكد فيها على أن الحلم الذي انتظره منتسبو النادي اصبح حقيقة، مشيرا الى أن البناء العصري المميز للمقر سيساعد الهيئة الإدارية على تحقيق أهداف النادي المتمثلة بتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ مبادئ التعاون، وتحسين الوضع الاقتصادي لأعضاء النادي، في الوقت الذي يعتبر فيه النادي مظلة ريادية للموظفين لتقديم وخلق خدمات متنوعة ذات نقله نوعيه في مجال العلاقات الاجتماعية والثقافية والرياضية والإنسانية.
و هنأ وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن موظفي الوزارة بهذا المنجز الجديد، والذي يعد مكسبا لكافة العاملين بالوزارة والمتقاعدين منها، مؤكدا دعمه المستمر لأنشطة النادي وتطلعه لأن يكون حلقة وصل انسانية بين موظفي الوزارة تحتضن نشاطاتهم الاجتماعية والثقافية وتوفر لهم مساحة للريادة والإبداع.
من جهته دعا وزير الشباب محمد النابلسي الهيئة الادارية للنادي الى التشبيك مع الأندية الشبيهة في الوزارات والمؤسسات المختلفة لإطلاق بطولات رياضية وبرامج اجتماعية وثقافية تسهم في تدعيم الحركة الرياضية والشبابية في الأردن.
وفي ختام الحفل الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام دائرة العطاءات العامة المهندس محمود خليفات، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، وعددا من مدراء الاشغال ومدراء الإدارات في الوزارة، كرم وزير الاشغال الجهات الداعمة للنادي مثمنا إسهاماتهم في دعم النادي وصولا الى افتتاح المقر الجديد، كما كرم أبو السمن أبناء الموظفات والموظفين الذين إجتازوا إمتحان الثانوية العام لهذا العام.
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