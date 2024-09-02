افتتاح المقر الجديد لنادي موظفي وزارة الاشغال العامة والإسكان

MENAFN - Alghad Newspaper)تحت رعاية الشباب محمد النابلسي ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، وبحضور وزير الإقتصاد الرقمي المهندس أحمد الهناندة، أحتفلت الهيئة الإدارية والعامة لنادي موظفي وزارة الاشغال العامة والإسكان بإفتتاح المقر الجديد للنادي الواقع ضمن حرم الوزارة.وبُدِء الحفل الذي جرى يوم أمس بعزف السلام الملكي ثم آيٍ من الذكر الحكيم، قبل أن يلقي رئيس النادي المهندس عبدالعزيز الذيابات كلمة اكد فيها على أن الحلم الذي انتظره منتسبو النادي اصبح حقيقة، مشيرا الى أن البناء العصري المميز للمقر سيساعد الهيئة الإدارية على تحقيق أهداف النادي المتمثلة بتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ مبادئ التعاون، وتحسين الوضع الاقتصادي لأعضاء النادي، في الوقت الذي يعتبر فيه النادي مظلة ريادية للموظفين لتقديم وخلق خدمات متنوعة ذات نقله نوعيه في مجال العلاقات الاجتماعية والثقافية والرياضية والإنسانية.و هنأ وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن موظفي الوزارة بهذا المنجز الجديد، والذي يعد مكسبا لكافة العاملين بالوزارة والمتقاعدين منها، مؤكدا دعمه المستمر لأنشطة النادي وتطلعه لأن يكون حلقة وصل انسانية بين موظفي الوزارة تحتضن نشاطاتهم الاجتماعية والثقافية وتوفر لهم مساحة للريادة والإبداع.من جهته دعا وزير الشباب محمد النابلسي الهيئة الادارية للنادي الى التشبيك مع الأندية الشبيهة في الوزارات والمؤسسات المختلفة لإطلاق بطولات رياضية وبرامج اجتماعية وثقافية تسهم في تدعيم الحركة الرياضية والشبابية في الأردن.









وفي ختام الحفل الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام دائرة العطاءات العامة المهندس محمود خليفات، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، وعددا من مدراء الاشغال ومدراء الإدارات في الوزارة، كرم وزير الاشغال الجهات الداعمة للنادي مثمنا إسهاماتهم في دعم النادي وصولا الى افتتاح المقر الجديد، كما كرم أبو السمن أبناء الموظفات والموظفين الذين إجتازوا إمتحان الثانوية العام لهذا العام.











