طاقم إماراتي يدير مباراة النشامى والكويت في تصفيات المونديال

طاقم إماراتي يدير مباراة النشامى والكويت في تصفيات المونديال
التاريخ
9/2/2024 3:34:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن اختيار طاقم تحكيم دولي إماراتي بقيادة الحكم عادل النقبي لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره المنتخب الكويتي، المقررة عند الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل،على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
ويضم الطاقم كلا من يحيي الملا " حكم فيديو"، وأحمد الراشدي " حكم مساعد أول"وسبت عبيد " حكم مساعد ثان"، وأحمد عيسى "حكم رابع".
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