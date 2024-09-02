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طاقم إماراتي يدير مباراة النشامى والكويت في تصفيات المونديال

9/2/2024 3:34:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن اختيار طاقم تحكيم دولي إماراتي بقيادة الحكم عادل النقبي لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره المنتخب الكويتي، المقررة عند الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل،على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.


ويضم الطاقم كلا من يحيي الملا " حكم فيديو"، وأحمد الراشدي " حكم مساعد أول"وسبت عبيد " حكم مساعد ثان"، وأحمد عيسى "حكم رابع".

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