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الوحدات يتعاقد مع المهاجم أبو عرقوب

9/2/2024 3:34:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أعلن نادي الوحدات مساء الاثنين عن تعاقده مع المهاجم محمد أبو عرقوب، قادما من نادي الحسين إربد.

وكشف النادي عبر مركزه الإعلامي عن توقيع عقد مع المهاجم البالغ من العمر 28 عاما لمدة 3 مواسم.

ومثل أبو عرقوب العديد من الأندية المحلية في مشواره الكروي أبرزها الفيصلي، شباب الأردن، الصريح، سحاب، منشية بني حسن والبقعة، كما خاض تجربة احترافية في السعودية مع نادي الريان.

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