الوحدات يتعاقد مع المهاجم أبو عرقوب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- أعلن نادي الوحدات مساء الاثنين عن تعاقده مع المهاجم محمد أبو عرقوب، قادما من نادي الحسين إربد.
وكشف النادي عبر مركزه الإعلامي عن توقيع عقد مع المهاجم البالغ من العمر 28 عاما لمدة 3 مواسم.
ومثل أبو عرقوب العديد من الأندية المحلية في مشواره الكروي أبرزها الفيصلي، شباب الأردن، الصريح، سحاب، منشية بني حسن والبقعة، كما خاض تجربة احترافية في السعودية مع نادي الريان.
MENAFN02092024000072011014ID1108627936
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.