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ارتياح مدريدي بعد هدفي مبابي.. وآمال بفترة دولية خالية من الإصابات

9/2/2024 3:34:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بالعلاقة بين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، عقب الفوز 2-0 على ريال بيتيس، السبت، ضمن الجولة الرابعة من الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو".
وسجل مبابي هدفي ريال مدريد في المباراة، في الدقيقتين 67 و75 من ركلة جزاء.
وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "فينيسيوس كان غير أناني عندما ترك ركلة الجزاء لمبابي. أعتقد أن لديهما علاقة جيدة، مثلما هو الأمر مع رودريجو، ونحن سعداء بوجود الثلاثي معنا. أنا سعيد لأننا نخطو خطوة للأمام نحو ما نريد أن نكون.. علينا العمل".
وعن تسجيل مبابي هدفه الأول بالليجا، علق: "لم نضع أي ضغط على مبابي لتسجيل الأهداف. لقد قدم مباراة جيدة مثل الجميع، كان فعالا جدا في المنطقة، وحصل على العديد من الفرص وكان كريما مثل فينيسيوس الذي ترك له ركلة الجزاء. نحن نقيم العمل الجماعي، وقد كان أفضل من المباراة الأخيرة".
وأوضح: "ليس لدينا قلق أو إحباط من التعادل في مباراتين. لدينا الرغبة والدافع والحماس لمحاولة تحسين الأداء. اليوم فعلنا ذلك. استحققنا الفوز، وكانت مباراة أكثر تضامنا بين الجميع. حصلنا على النقاط الثلاث وندخل فترة التوقف الدولي بمشاعر جيدة".
وواصل: "في الشوط الأول، شعرت بشعور جيد رغم أننا واجهنا صعوبة في تغيير اتجاه اللعب. كنا أبطأ قليلا لكن الفريق كان يركز في المباراة ودافع جيدا. في الشوط الثاني. زدنا من إيقاع اللعب وكان شوطا جيدا. تم حل المشكلة دون أن نكون في أفضل مستوياتنا، وهذا سيأتي تدريجيا".
وأتم: "التوقف الدولي لا يأتي في وقت جيد. إنه يأخذ منك اللاعبين. أولئك الذين يسافرون إلى أميركا الجنوبية سيواجهون صعوبة كبيرة في العودة بحالة جيدة. كل ما أتمناه هو ألا نتعرض لأي إصابات، فهذا هو الخطر الأكبر. اللاعبون معتادون على اللعب دائما، لكني أتمنى أن يعودوا جميعا بصحة جيدة".
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 8 نقاط في وصافة جدول ترتيب الليجا خلف المتصدر برشلونة صاحب الـ12 نقطة، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند نقطتين فقط في المركز السابع عشر.
من جهته، صرح مبابي إنه كان يحلم بالتسجيل على ملعب "سانتياجو برنابيو" منذ سنوات عدة.
وشرح مبابي في تصريحات صحفية بعد المباراة "كنت أحلم بهذه اللحظة منذ سنوات عدة. أما اليوم، فقد أصبح الأمر واقعا. إنها لحظة كبيرة وأمسية رائعة بالنسبة الي بكل تأكيد، لأنني كنت أنوي التسجيل في ملعب سانتياجو برنابيو".
وأضاف ابن الخامسة والعشرين "أنا سعيد جدا والأمر لا يتعلق بالتحرر لأنني كنت أدرك بانه سيحصل. قمت بتسجيل الأهداف طوال مسيرتي وسأواصل تسجيل المزيد".
وأكد انه لم يشعر بالضغوطات على الرغم من صيامه عن التسجيل في المباريات الثلاث الأولى في الدوري الإسباني "كلا، 3 مباريات من دون تسجيل أي هدف هو عدد قليل للبعض، لكن بالنسبة إلي كان طويلا. الناس تبدأ بالحديث عن ذلك، لكني أحظى بثقة النادي، زملائي وأنصار الفريق".
وتابع "الضغط هو ليس في عدم التسجيل، لأني ما اريده قبل أي شيء هو التأقلم مع الفريق، مع اللعب الجماعي، معرفة تحركات زملائي لاسيما بأني العب مع فريق يختلف أسلوبه تماما عن فريقي السابق وبالتالي أريد ايجاد الانسجام مع طريقة لعبه".
وأوضح "الأمور تسير بشكل جيد، أنا في ناد أردت التواجد في صفوفه. نملك مجموعة رائعة من اللاعبين، انهم ليسوا لاعبين مميزين فحسب بل أيضا اشخاصا رائعين. من السهل التأقلم في مجموعة كهذه".
وعن انتقاله لشغل مركز قلب الهجوم فيما كان يتمركز على الجهة اليسرى في أغلب الأحيان مع سان جرمان سابقا، أضاف "هذا الأمر لا يسبب لي مشكلة. أستطيع شغل المراكز الثلاثة في خط الهجوم كما فعلت في سان جيرمان في موناكو أو مع المنتخب. مركزي على أرضية الملعب لا يشغل بالي إطلاقا".
واعتبر أنه "يتفق كثيرا مع (المهاجم البرازيلي) فينيسيوس جونيور" وقال في هذا الصدد "أحاول فهم تحركاته، أسلوب لعبه. لا أدري حتى الآن ما يحب القيام به على أرضية الملعب لكني واثق أنه مع فيني كما مع الآخرين، سنتطور من الناحيتين التكتيكية والفنية. وإذا نجحنا في التواصل في ما بيننا بطريقة جيدة أعتقد بأننا سنقدم موسما كبيرا".
ووصل الدوري الإسباني إلى أول فترة توقف دولي في الموسم بعد أربع جولات مكثفة شهدت بداية ساطعة لبرشلونة بقيادة هانزي فليك، حيث كان الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته، ما منحه ميزة واضحة على منافسيه الرئيسيين على اللقب، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وكذلك فياريال الذي يلاحقهما.
وعلى الرغم من أن الوقت ما يزال مبكرا، إلا أن القلق والتوتر أصبحا يسيطران على الفرق التي بدأت بشكل مختلف تماما، مثل الفرق الثلاثة التي تحتل حاليا مراكز الهبوط، لاس بالماس، إشبيلية، وفالنسيا، والتي لم تحقق أي فوز حتى الآن، بالإضافة إلى بيتيس وخيتافي، على الرغم من أن هذين الفريقين لديهما مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الثالثة ستقام في 18 أيلول (سبتمبر).
أعاد المدرب الألماني الحيوية إلى برشلونة، ما قلل من القلق الناتج عن الوضع المالي. فما يزال لامين يامال يلعب بشكل رائع. وعاد روبرت ليفاندوفسكي ليصبح أكبر هدافي الليجا وسجل بالفعل أربعة أهداف. حتى رافينيا سجل أول هاتريك في مسيرته. بالإضافة إلى ذلك، قدم الشباب أداء جيدا. وكانت النقطة السلبية الوحيدة هي الإصابة الخطيرة للاعب الشاب مارك بيرنال، الذي كان قد بدأ الموسم بشكل جيد.
وعلى الرغم من بعض الثغرات في الجانب الدفاعي، فإن القوة الهجومية لبرشلونة الجديد تتضح في أرقامه. فقد سجل هدفين ضد فالنسيا وأتلتيك بيلباو ورايو فايكانو ليفوز على الثلاثة بنتيجة 2-1، وتفوق على بلد الوليد بنتيجة 7-0.
وكما هو معتاد، هناك علاقة طردية في الليجا. بينما يبحر الفريق الكاتالوني بنجاح، فقد خسر المنافسان الآخران، ريال مدريد حامل اللقب وأتلتيكو مدريد، أربع نقاط، مما يزيد الضغط عليهما ويجبرهما على عدم ارتكاب أي أخطاء.
واستغرق مبابي، النجم الجديد لفريق أنشيلوتي، أربع جولات لتسجيل أول هدف له في الدوري. بينما لم يسجل الأرجنتيني خوليان ألفاريز، المهاجم الرئيسي لفريق دييجو سيميوني، أي هدف حتى الآن.
وتعثر ريال مدريد في مباراتيه خارج الديار، في مايوركا ولاس بالماس، وتعادل في كليهما، وحقق الفوز في مباراتيه على ملعب سانتياجو برنابيو ضد بلد الوليد وبيتيس دون استقبال أي أهداف، ولكن مع شكوك كبيرة حول أدائه.
أما أتلتيكو مدريد المتجدد أيضا، فتعادل في مباراتين، في فياريال وفي سيفيتاس متروبوليتانو ضد إسبانيول، وتفوق على جيرونا وحقق فوزا ثمينًا وضروريا في سان ماميس بفضل هدف متأخر للأرجنتيني أنخل كوريا.
ووصل فياريال بقيادة مارسيلينو جارسيا تورال إلى هذه المرحلة متساوياً مع الفريقين، حيث حقق الفوز على إشبيلية وسيلتا فيجو وتعادل ضد أتلتيكو وفالنسيا. وتعد هذه بداية جيدة للموسم الذي بدا بشكل معقد للغاية، خاصة بعد انتقال هدافه النرويجي ألكسندر سورلوث إلى فريق الروخيبلانكوس، وكذلك رحيل الهولندي أرنوت دانجوما إلى جيرونا في بداية المسابقة. -(وكالات)

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