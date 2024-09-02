ارتياح مدريدي بعد هدفي مبابي.. وآمال بفترة دولية خالية من الإصابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن- أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بالعلاقة بين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، عقب الفوز 2-0 على ريال بيتيس، السبت، ضمن الجولة الرابعة من الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو".
وسجل مبابي هدفي ريال مدريد
في المباراة، في الدقيقتين 67 و75 من ركلة جزاء.
وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "فينيسيوس كان غير أناني عندما ترك ركلة الجزاء لمبابي. أعتقد أن لديهما علاقة جيدة، مثلما هو الأمر مع رودريجو، ونحن سعداء بوجود الثلاثي معنا. أنا سعيد لأننا نخطو خطوة للأمام نحو ما نريد أن نكون.. علينا العمل".
وعن تسجيل مبابي هدفه الأول بالليجا، علق: "لم نضع أي ضغط على مبابي لتسجيل الأهداف. لقد قدم مباراة جيدة مثل الجميع، كان فعالا جدا في المنطقة، وحصل على العديد من الفرص وكان كريما مثل فينيسيوس الذي ترك له ركلة الجزاء. نحن نقيم العمل الجماعي، وقد كان أفضل من المباراة الأخيرة".
وأوضح: "ليس لدينا قلق أو إحباط من التعادل في مباراتين. لدينا الرغبة والدافع والحماس لمحاولة تحسين الأداء. اليوم فعلنا ذلك. استحققنا الفوز، وكانت مباراة أكثر تضامنا بين الجميع. حصلنا على النقاط الثلاث وندخل فترة التوقف الدولي بمشاعر جيدة".
وواصل: "في الشوط الأول، شعرت بشعور جيد رغم أننا واجهنا صعوبة في تغيير اتجاه اللعب. كنا أبطأ قليلا لكن الفريق كان يركز في المباراة ودافع جيدا. في الشوط الثاني. زدنا من إيقاع اللعب وكان شوطا جيدا. تم حل المشكلة دون أن نكون في أفضل مستوياتنا، وهذا سيأتي تدريجيا".
وأتم: "التوقف الدولي لا يأتي في وقت جيد. إنه يأخذ منك اللاعبين. أولئك الذين يسافرون إلى أميركا الجنوبية سيواجهون صعوبة كبيرة في العودة بحالة جيدة. كل ما أتمناه هو ألا نتعرض لأي إصابات، فهذا هو الخطر الأكبر. اللاعبون معتادون على اللعب دائما، لكني أتمنى أن يعودوا جميعا بصحة جيدة".
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 8 نقاط في وصافة جدول ترتيب الليجا خلف المتصدر برشلونة صاحب الـ12 نقطة، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند نقطتين فقط في المركز السابع عشر.
من جهته، صرح مبابي إنه كان يحلم بالتسجيل على ملعب "سانتياجو برنابيو" منذ سنوات عدة.
وشرح مبابي في تصريحات صحفية بعد المباراة "كنت أحلم بهذه اللحظة منذ سنوات عدة. أما اليوم، فقد أصبح الأمر واقعا. إنها لحظة كبيرة وأمسية رائعة بالنسبة الي بكل تأكيد، لأنني كنت أنوي التسجيل في ملعب سانتياجو برنابيو".
وأضاف ابن الخامسة والعشرين "أنا سعيد جدا والأمر لا يتعلق بالتحرر لأنني كنت أدرك بانه سيحصل. قمت بتسجيل الأهداف طوال مسيرتي وسأواصل تسجيل المزيد".
وأكد انه لم يشعر بالضغوطات على الرغم من صيامه عن التسجيل في المباريات الثلاث الأولى في الدوري الإسباني "كلا، 3 مباريات من دون تسجيل أي هدف هو عدد قليل للبعض، لكن بالنسبة إلي كان طويلا. الناس تبدأ بالحديث عن ذلك، لكني أحظى بثقة النادي، زملائي وأنصار الفريق".
وتابع "الضغط هو ليس في عدم التسجيل، لأني ما اريده قبل أي شيء هو التأقلم مع الفريق، مع اللعب الجماعي، معرفة تحركات زملائي لاسيما بأني العب مع فريق يختلف أسلوبه تماما عن فريقي السابق وبالتالي أريد ايجاد الانسجام مع طريقة لعبه".
وأوضح "الأمور تسير بشكل جيد، أنا في ناد أردت التواجد في صفوفه. نملك مجموعة رائعة من اللاعبين، انهم ليسوا لاعبين مميزين فحسب بل أيضا اشخاصا رائعين. من السهل التأقلم في مجموعة كهذه".
وعن انتقاله لشغل مركز قلب الهجوم فيما كان يتمركز على الجهة اليسرى في أغلب الأحيان مع سان جرمان سابقا، أضاف "هذا الأمر لا يسبب لي مشكلة. أستطيع شغل المراكز الثلاثة في خط الهجوم كما فعلت في سان جيرمان في موناكو أو مع المنتخب. مركزي على أرضية الملعب لا يشغل بالي إطلاقا".
واعتبر أنه "يتفق كثيرا مع (المهاجم البرازيلي) فينيسيوس جونيور" وقال في هذا الصدد "أحاول فهم تحركاته، أسلوب لعبه. لا أدري حتى الآن ما يحب القيام به على أرضية الملعب لكني واثق أنه مع فيني كما مع الآخرين، سنتطور من الناحيتين التكتيكية والفنية. وإذا نجحنا في التواصل في ما بيننا بطريقة جيدة أعتقد بأننا سنقدم موسما كبيرا".
ووصل الدوري الإسباني إلى أول فترة توقف دولي في الموسم بعد أربع جولات مكثفة شهدت بداية ساطعة لبرشلونة بقيادة هانزي فليك، حيث كان الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته، ما منحه ميزة واضحة على منافسيه الرئيسيين على اللقب، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وكذلك فياريال الذي يلاحقهما.
وعلى الرغم من أن الوقت ما يزال مبكرا، إلا أن القلق والتوتر أصبحا يسيطران على الفرق التي بدأت بشكل مختلف تماما، مثل الفرق الثلاثة التي تحتل حاليا مراكز الهبوط، لاس بالماس، إشبيلية، وفالنسيا، والتي لم تحقق أي فوز حتى الآن، بالإضافة إلى بيتيس وخيتافي، على الرغم من أن هذين الفريقين لديهما مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الثالثة ستقام في 18 أيلول (سبتمبر).
أعاد المدرب الألماني الحيوية إلى برشلونة، ما قلل من القلق الناتج عن الوضع المالي. فما يزال لامين يامال يلعب بشكل رائع. وعاد روبرت ليفاندوفسكي ليصبح أكبر هدافي الليجا وسجل بالفعل أربعة أهداف. حتى رافينيا سجل أول هاتريك في مسيرته. بالإضافة إلى ذلك، قدم الشباب أداء جيدا. وكانت النقطة السلبية الوحيدة هي الإصابة الخطيرة للاعب الشاب مارك بيرنال، الذي كان قد بدأ الموسم بشكل جيد.
وعلى الرغم من بعض الثغرات في الجانب الدفاعي، فإن القوة الهجومية لبرشلونة الجديد تتضح في أرقامه. فقد سجل هدفين ضد فالنسيا وأتلتيك بيلباو ورايو فايكانو ليفوز على الثلاثة بنتيجة 2-1، وتفوق على بلد الوليد بنتيجة 7-0.
وكما هو معتاد، هناك علاقة طردية في الليجا. بينما يبحر الفريق الكاتالوني بنجاح، فقد خسر المنافسان الآخران، ريال مدريد حامل اللقب وأتلتيكو مدريد، أربع نقاط، مما يزيد الضغط عليهما ويجبرهما على عدم ارتكاب أي أخطاء.
واستغرق مبابي، النجم الجديد لفريق أنشيلوتي، أربع جولات لتسجيل أول هدف له في الدوري. بينما لم يسجل الأرجنتيني خوليان ألفاريز، المهاجم الرئيسي لفريق دييجو سيميوني، أي هدف حتى الآن.
وتعثر ريال مدريد في مباراتيه خارج الديار، في مايوركا ولاس بالماس، وتعادل في كليهما، وحقق الفوز في مباراتيه على ملعب سانتياجو برنابيو ضد بلد الوليد وبيتيس دون استقبال أي أهداف، ولكن مع شكوك كبيرة حول أدائه.
أما أتلتيكو مدريد المتجدد أيضا، فتعادل في مباراتين، في فياريال وفي سيفيتاس متروبوليتانو ضد إسبانيول، وتفوق على جيرونا وحقق فوزا ثمينًا وضروريا في سان ماميس بفضل هدف متأخر للأرجنتيني أنخل كوريا.
ووصل فياريال بقيادة مارسيلينو جارسيا تورال إلى هذه المرحلة متساوياً مع الفريقين، حيث حقق الفوز على إشبيلية وسيلتا فيجو وتعادل ضد أتلتيكو وفالنسيا. وتعد هذه بداية جيدة للموسم الذي بدا بشكل معقد للغاية، خاصة بعد انتقال هدافه النرويجي ألكسندر سورلوث إلى فريق الروخيبلانكوس، وكذلك رحيل الهولندي أرنوت دانجوما إلى جيرونا في بداية المسابقة. -(وكالات)
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