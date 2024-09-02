عوامل تقتل الشغف الجماهيري في مباريات بطولة الدرع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – أثارت إقامة منافسات بطولة درع الاتحاد لكرة القدم
بنسختها السابعة والثلاثين بشكلها الحالي، أكثر من علامة استفهام وتسببت في ضجيج الشارع الرياضي
والشكاوى من الجماهير، خصوصا في ظل إقامة جميع مباريات
البطولة على ملعب واحد، هو ملعب الأمير محمد بالزرقاء، إضافة إلى إقامة المباراة الثانية في وقت متأخر عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
كما تشكل أسعار التذاكر ملاحظة دائمة يجب على الأندية والاتحاد دراستها، ويضيف إقامة البطولة من دون لاعبي المنتخب عاملا إضافيا، في عدم تقبل الجماهير للبطولة.
وساهمت إقامة بطولة الدرع الحالية بهذا الشكل، في زيادة الغياب الجماهيري عن متابعة المباريات، وعدم استفادة صناديق الأندية من ريع المباريات وخصوصا الأندية المنافسة على اللقب، حيث يجد المتابع مدرجات خاوية وهو ما تجسد طيلة مباريات الجولة الأولى والتي انتهت أول من أمس، لتزيد مشكلة شح الحضور الجماهيري من معاناة الأندية.
ويرى المتابعون، أن هناك أسبابا كثيرة لشح الحضور الجماهيري في المدرجات، أبرزها عدم وجود التسويق للمسابقات، وعدم وجود النجوم واللاعبين المحترفين ذوي المستويات العالية الذين يمكنهم إثراء تلك المسابقات وجعلها متابعة بشكل جيد، إلى جانب عدم توفر وسائل جذب الجماهير لجميع المسابقات بشكل عام، وخصوصا بطولة الدرع.
ويقول متابعون: "إن غياب الجماهير عن متابعة مباريات الدرع له ما يبرره ، حيث تقام المباريات على ملعب يبعد عن أندية عمان، البلقاء وإربد التي تملك فرقا في البطولة، وهذا يحتاج من الجماهير القليلة التي تعودت على التواجد على المدرجات قضاء ساعات طويلة وجهدا في عملية الوصول للملعب، إضافة الى التكلفة المالية المرتفعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعشها المواطن الأردني".
وتعد إقامة المباريات في وقت متأخر إحدى الأسباب التي أثارت حفيظة الجماهير المتابعة لمباريات الدرع، خاصة وأن المشجع الذي يتابع مباراة التاسعة والنصف في المدرجات، يعود إلى منزله مع ساعات الفجر، خاصة في حال كان يقطن خارج محافظة الزرقاء.
ويرى المشجع السلطي محمد الحيارى، أن ضعف المسابقات المحلية يعد أهم أسباب شح وعزوف الجماهير عن الحضور إلى الملاعب، ومع ذلك نجد أن هناك حضورا للمباريات من فئة قليلة تعشق النادي وتعمل على التواجد خلفه في كل الملاعب، وأضاف: "إقامة بطولة الدرع للموسم الحالي زادت من معاناة هذه الفئة القليلة، فاتحاد الكرة أقام المباريات على ملعب بعيد، من حيث المسافة عن مدينة السلط وهذا يزيد من أعباء المشجع ماليا ومعنويا، وللأمانة، فإن دائرة المسابقات لم تحسن اختيار التوقيت المناسب للمباريات والذي يتناسب مع الجماهير".
وتابع: "على الاتحاد والأندية العمل على إيجاد وسائل وطرق لزيادة عدد الحضور الجماهيري في الملاعب الأردنية، ومن هذه الطرق وجود حوافز تشجيعية للجماهير، وتوفير المنشآت والملاعب وتجهيزها بصورة مثالية لتستقطب أكبر عدد من الجماهير، والبحث عن علاقات إيجابية مع روابط الجماهير التي لها دور كبير في هذا الجانب، من حيث دعم وتشجيع زيادة الإقبال الجماهيري".
واستغرب المشجع الحسيني محمد الحموري، إقامة منافسات بطولة الدرع على ملعب واحد وبوقت متأخر، في وقت يبحث فيه الاتحاد عن عودة الجماهير إلى المدرجات، وأردف: "إن البطولات المحلية بحاجة إلى التخطيط الجيد المدروس، وتمويل قوي جدا إذا ما أردنا النهوض بها إلى مستويات عالية، ضعف الحضور الجماهيري في مباريات الموسم عامة وبطولة الدرع خاصة سببه عدم وجود وسائل جذب للجماهير، مبينا أنه يجب توفير كل ما يحتاجه الجمهور للحضور إلى المباريات.
وتساءل: هل تخدم إقامة جميع مباريات البطولة على ملعب الأمير محمد الأندية؟ وهل إقامة المباراة الثانية عند الساعة التاسعة والنصف مفيدا للاعبين والأجهزة الفنية والجماهير، ويعود بفؤائد فنية ومالية على منظومة الكرة الأردنية؟!.
وبين المشجع خالد المعاني، إن حالة بطولة الدرع لا تسر أحدا، بغياب الجماهير عن متابعة المباريات، وتشعر وأنت تتابع المباراة على القناة الرياضية الأردنية غياب الروح عن اللاعبين، وضعف المستوى الفني لمعظم مباريات الجولة الأولى، والجمهور معذورا إذا لم يتابع المباريات في الملعب، والأسباب معروفة للجميع الملعب والتوقيت والعبء المالي.
وأردف: "الفرصة متاحة أمام اتحاد الكرة لإعادة النظر في مكان وتوفيت المباريات، والتخفيف على الجماهير، ومحاولة زيادة ريع عدد من المباريات الجماهيرية، والتي تعود بالفائدة على الأندية كافة، خصوصا في ظل تقاسم الريع بين الفريقين في اللقاءاتكافة".
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