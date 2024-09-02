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عوامل تقتل الشغف الجماهيري في مباريات بطولة الدرع

9/2/2024 3:34:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – أثارت إقامة منافسات بطولة درع الاتحاد لكرة القدم بنسختها السابعة والثلاثين بشكلها الحالي، أكثر من علامة استفهام وتسببت في ضجيج الشارع الرياضي والشكاوى من الجماهير، خصوصا في ظل إقامة جميع مباريات البطولة على ملعب واحد، هو ملعب الأمير محمد بالزرقاء، إضافة إلى إقامة المباراة الثانية في وقت متأخر عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
كما تشكل أسعار التذاكر ملاحظة دائمة يجب على الأندية والاتحاد دراستها، ويضيف إقامة البطولة من دون لاعبي المنتخب عاملا إضافيا، في عدم تقبل الجماهير للبطولة.
وساهمت إقامة بطولة الدرع الحالية بهذا الشكل، في زيادة الغياب الجماهيري عن متابعة المباريات، وعدم استفادة صناديق الأندية من ريع المباريات وخصوصا الأندية المنافسة على اللقب، حيث يجد المتابع مدرجات خاوية وهو ما تجسد طيلة مباريات الجولة الأولى والتي انتهت أول من أمس، لتزيد مشكلة شح الحضور الجماهيري من معاناة الأندية.
ويرى المتابعون، أن هناك أسبابا كثيرة لشح الحضور الجماهيري في المدرجات، أبرزها عدم وجود التسويق للمسابقات، وعدم وجود النجوم واللاعبين المحترفين ذوي المستويات العالية الذين يمكنهم إثراء تلك المسابقات وجعلها متابعة بشكل جيد، إلى جانب عدم توفر وسائل جذب الجماهير لجميع المسابقات بشكل عام، وخصوصا بطولة الدرع.
ويقول متابعون: "إن غياب الجماهير عن متابعة مباريات الدرع له ما يبرره ، حيث تقام المباريات على ملعب يبعد عن أندية عمان، البلقاء وإربد التي تملك فرقا في البطولة، وهذا يحتاج من الجماهير القليلة التي تعودت على التواجد على المدرجات قضاء ساعات طويلة وجهدا في عملية الوصول للملعب، إضافة الى التكلفة المالية المرتفعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعشها المواطن الأردني".
وتعد إقامة المباريات في وقت متأخر إحدى الأسباب التي أثارت حفيظة الجماهير المتابعة لمباريات الدرع، خاصة وأن المشجع الذي يتابع مباراة التاسعة والنصف في المدرجات، يعود إلى منزله مع ساعات الفجر، خاصة في حال كان يقطن خارج محافظة الزرقاء.
ويرى المشجع السلطي محمد الحيارى، أن ضعف المسابقات المحلية يعد أهم أسباب شح وعزوف الجماهير عن الحضور إلى الملاعب، ومع ذلك نجد أن هناك حضورا للمباريات من فئة قليلة تعشق النادي وتعمل على التواجد خلفه في كل الملاعب، وأضاف: "إقامة بطولة الدرع للموسم الحالي زادت من معاناة هذه الفئة القليلة، فاتحاد الكرة أقام المباريات على ملعب بعيد، من حيث المسافة عن مدينة السلط وهذا يزيد من أعباء المشجع ماليا ومعنويا، وللأمانة، فإن دائرة المسابقات لم تحسن اختيار التوقيت المناسب للمباريات والذي يتناسب مع الجماهير".
وتابع: "على الاتحاد والأندية العمل على إيجاد وسائل وطرق لزيادة عدد الحضور الجماهيري في الملاعب الأردنية، ومن هذه الطرق وجود حوافز تشجيعية للجماهير، وتوفير المنشآت والملاعب وتجهيزها بصورة مثالية لتستقطب أكبر عدد من الجماهير، والبحث عن علاقات إيجابية مع روابط الجماهير التي لها دور كبير في هذا الجانب، من حيث دعم وتشجيع زيادة الإقبال الجماهيري".
واستغرب المشجع الحسيني محمد الحموري، إقامة منافسات بطولة الدرع على ملعب واحد وبوقت متأخر، في وقت يبحث فيه الاتحاد عن عودة الجماهير إلى المدرجات، وأردف: "إن البطولات المحلية بحاجة إلى التخطيط الجيد المدروس، وتمويل قوي جدا إذا ما أردنا النهوض بها إلى مستويات عالية، ضعف الحضور الجماهيري في مباريات الموسم عامة وبطولة الدرع خاصة سببه عدم وجود وسائل جذب للجماهير، مبينا أنه يجب توفير كل ما يحتاجه الجمهور للحضور إلى المباريات.
وتساءل: هل تخدم إقامة جميع مباريات البطولة على ملعب الأمير محمد الأندية؟ وهل إقامة المباراة الثانية عند الساعة التاسعة والنصف مفيدا للاعبين والأجهزة الفنية والجماهير، ويعود بفؤائد فنية ومالية على منظومة الكرة الأردنية؟!.
وبين المشجع خالد المعاني، إن حالة بطولة الدرع لا تسر أحدا، بغياب الجماهير عن متابعة المباريات، وتشعر وأنت تتابع المباراة على القناة الرياضية الأردنية غياب الروح عن اللاعبين، وضعف المستوى الفني لمعظم مباريات الجولة الأولى، والجمهور معذورا إذا لم يتابع المباريات في الملعب، والأسباب معروفة للجميع الملعب والتوقيت والعبء المالي.
وأردف: "الفرصة متاحة أمام اتحاد الكرة لإعادة النظر في مكان وتوفيت المباريات، والتخفيف على الجماهير، ومحاولة زيادة ريع عدد من المباريات الجماهيرية، والتي تعود بالفائدة على الأندية كافة، خصوصا في ظل تقاسم الريع بين الفريقين في اللقاءاتكافة".

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