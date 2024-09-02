التعمري يعزز صفوف النشامى والمنتخب الكويتي يصل عمان اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - يلتحق نجم نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري بتدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم
اليوم، بعد وصوله مساء أمس إلى أرض الوطن، تحضيرا لمواجهة المنتخب الكويتي عند الساعة التاسعة مساء على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، لتصفيات كأس العالم 2026.
ويعد التعمري 27 عاما، أحد أبرز عناصر المنتخب الوطني، وهو الذي خاض مباراتين بصفة أساسية مع ناديه بالدوري الفرنسي، ودخل بديلا في اللقاء الثالث أمام باريس سان جيرمان، وساهم في الهدف الذي جلب النقطة الوحيدة حتى الآن، من خلال تسببه بركلة جزاء لصالح مونبيليه.
وانخرط مدافع نادي سيول يزن العرب بتدريبات المنتخب أمس، فور وصوله من كوريا الجنوبية، ليحضر للمرة الأولى تحت قيادة المدرب المغربي جمال سلامي، حيث غاب في التجمعات الماضية التي أقيمت خارج فترات التوقف الدولية المعتمدة.
وحرصت الجماهير الأردنية على شراء أكبر عدد من التذاكر خلال الأيام الماضية دعما للمنتخب في استحقاقه المهم، حيث من المتوقع نفاد جميع المقاعد خلال الساعات المقبلة، نظرا لتوفر عدد قليل من المقاعد في الدرجة الخاصة فقط، بعد نفاد الدرجتين الثانية والثالثة.
وأقام المنتخب أمس، جلسته التدريبية على ستاد البترا، فيما من المنتظر أن يصل المنتخب الكويتي اليوم لمباشرة تدريباته في العاصمة عمان، بعد أن أقام معسكرا تدريبيا في الإمارات، من دون أن يخوض أي مباراة ودية هناك.
وكان المنتخب الوطني، خاض مباراتين وديتين الأسبوع الماضي أمام كوريا الشمالية، حيث تعادل في اللقاء الأول من دون أهداف، فيما فاز في المباراة الثانية بهدفين لهدف حملا إمضاء المهاجم علي علوان، ليشكل الفوز دافعا معنويا للاعبين قبل الاستحقاق الرسمي.
وتضم قائمة“النشامى” 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، محمود مرضي، عارف الحاج، علي علوان، موسى التعمري، عبد الله العطار، رزق بني هاني ويزن النعيمات.
وتميل الكفة لصالح المنتخب الوطني في تاريخ مواجهاته مع المنتخب الكويتي خلال المناسبات الرسمية، إذ التقيا في 6 مناسبات رسمية سابقة، وتمكن“النشامى” من الفوز مرتين، مقابل حضور نتيجة التعادل 3 مرات، والخسارة في مناسبة وحيدة في سبعينيات القرن الماضي.
ومن المنتظر أن يظهر غدا المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي وأحد لاعبي“النشامى”، في المؤتمر الصحفي للإجابة عن أسئلة الصحفيين ، مقابل حضور مدرب المنتخب الكويتي، الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي وأحد لاعبي“الأزرق”.
ويقود لقاء المنتخب الوطني ونظيره الكويتي، الحكم الإماراتي عادل النقبي، والذي أدار مواجهة“النشامى” الأخيرة في الدور الثاني من التصفيات مع المنتخب السعودي في الرياض، حيث نجح المنتخب الوطني وقتها في تسجيل الفوز بهدفين لهدف واعتلاء صدارة المجموعة السابعة.
ويغادر المنتخب يوم الجمعة للعاصمة الماليزية كوالالمبور استعدادا لمباراته الثانية في المجموعة، والتي سيواجه من خلالها المنتخب الفلسطيني عصر يوم الثلاثاء المقبل.
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