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التعمري يعزز صفوف النشامى والمنتخب الكويتي يصل عمان اليوم

9/2/2024 3:34:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - يلتحق نجم نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري بتدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم، بعد وصوله مساء أمس إلى أرض الوطن، تحضيرا لمواجهة المنتخب الكويتي عند الساعة التاسعة مساء على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، لتصفيات كأس العالم 2026.
ويعد التعمري 27 عاما، أحد أبرز عناصر المنتخب الوطني، وهو الذي خاض مباراتين بصفة أساسية مع ناديه بالدوري الفرنسي، ودخل بديلا في اللقاء الثالث أمام باريس سان جيرمان، وساهم في الهدف الذي جلب النقطة الوحيدة حتى الآن، من خلال تسببه بركلة جزاء لصالح مونبيليه.
وانخرط مدافع نادي سيول يزن العرب بتدريبات المنتخب أمس، فور وصوله من كوريا الجنوبية، ليحضر للمرة الأولى تحت قيادة المدرب المغربي جمال سلامي، حيث غاب في التجمعات الماضية التي أقيمت خارج فترات التوقف الدولية المعتمدة.
وحرصت الجماهير الأردنية على شراء أكبر عدد من التذاكر خلال الأيام الماضية دعما للمنتخب في استحقاقه المهم، حيث من المتوقع نفاد جميع المقاعد خلال الساعات المقبلة، نظرا لتوفر عدد قليل من المقاعد في الدرجة الخاصة فقط، بعد نفاد الدرجتين الثانية والثالثة.
وأقام المنتخب أمس، جلسته التدريبية على ستاد البترا، فيما من المنتظر أن يصل المنتخب الكويتي اليوم لمباشرة تدريباته في العاصمة عمان، بعد أن أقام معسكرا تدريبيا في الإمارات، من دون أن يخوض أي مباراة ودية هناك.
وكان المنتخب الوطني، خاض مباراتين وديتين الأسبوع الماضي أمام كوريا الشمالية، حيث تعادل في اللقاء الأول من دون أهداف، فيما فاز في المباراة الثانية بهدفين لهدف حملا إمضاء المهاجم علي علوان، ليشكل الفوز دافعا معنويا للاعبين قبل الاستحقاق الرسمي.
وتضم قائمة“النشامى” 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، محمود مرضي، عارف الحاج، علي علوان، موسى التعمري، عبد الله العطار، رزق بني هاني ويزن النعيمات.
وتميل الكفة لصالح المنتخب الوطني في تاريخ مواجهاته مع المنتخب الكويتي خلال المناسبات الرسمية، إذ التقيا في 6 مناسبات رسمية سابقة، وتمكن“النشامى” من الفوز مرتين، مقابل حضور نتيجة التعادل 3 مرات، والخسارة في مناسبة وحيدة في سبعينيات القرن الماضي.
ومن المنتظر أن يظهر غدا المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي وأحد لاعبي“النشامى”، في المؤتمر الصحفي للإجابة عن أسئلة الصحفيين ، مقابل حضور مدرب المنتخب الكويتي، الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي وأحد لاعبي“الأزرق”.
ويقود لقاء المنتخب الوطني ونظيره الكويتي، الحكم الإماراتي عادل النقبي، والذي أدار مواجهة“النشامى” الأخيرة في الدور الثاني من التصفيات مع المنتخب السعودي في الرياض، حيث نجح المنتخب الوطني وقتها في تسجيل الفوز بهدفين لهدف واعتلاء صدارة المجموعة السابعة.
ويغادر المنتخب يوم الجمعة للعاصمة الماليزية كوالالمبور استعدادا لمباراته الثانية في المجموعة، والتي سيواجه من خلالها المنتخب الفلسطيني عصر يوم الثلاثاء المقبل.

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