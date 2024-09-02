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الأجسام يقيم اختبارا لاختيار عناصر منتخب اللياقة

9/2/2024 3:34:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- يقيم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، اختبارا لاختيار عناصر المنتخب الوطني، وذلك يوم الجمعة 13 أيلول (سبتمبر) الحالي، في نادي (962) المتخصص بتحديات اللياقة البدنية، للمشاركة في الاستنحقاقات القارية والعالمية خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات: "إن منتخبات اللياقة البدنية فرضت خلال مشاركاتها المتعاقبة نفسها بقوة على منصات التتويج بالمشاركات الخارجية، وحققت للأردن ما يزيد على 34 ميدالية ملونة وكأس بطل أبطال العالم في بطولة العالم في إسبانيا، وكأس الرئيس في بطولة جورجيا".
وتابع: "لدينا نواة منتخب وطني، تضم خيرة الأبطال والبطلات المتألقين، والذين ساهموا بهذه النهضة والإنجازات الوطنية للرياضة الأردنية، وفي كل اختبار أو بطولة متخصصة يقيمها الاتحاد، يكتشف خامات ومواهب مؤهلة للمنافسة عالميا، والتي نبحث عنها لتعزيز صفوف المنتخب الوطني، بما يزيد من قوته للمنافسة ومقارعة كبريات المنتخبات العالمية المهتمة بتحديات اللياقة البدنية".
وزاد: "وكما نهتم بتوسيع رقعة الرياضة البدنية وتحدياتها، نهتم أيضا بتطوير كفاءة وقدرات أركانها، ولدينا قاعدة مهمة من الحكام الدوليين المؤهلين للتحكيم في البطولات الدولية والعالمية، ولعل دورة التحكيم التي أقيمت مؤخرا، كشفت عن إمكانات تحكيمية جديدة، والتي نريد استثمارها للتحكيم في منافسات تحديات اللياقة البدنية خلال المرحلة المقبلة.

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