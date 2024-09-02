الأجسام يقيم اختبارا لاختيار عناصر منتخب اللياقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- يقيم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، اختبارا لاختيار عناصر المنتخب الوطني، وذلك يوم الجمعة 13 أيلول (سبتمبر) الحالي، في نادي (962) المتخصص بتحديات اللياقة البدنية، للمشاركة في الاستنحقاقات القارية والعالمية خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات: "إن منتخبات اللياقة البدنية فرضت خلال مشاركاتها المتعاقبة نفسها بقوة على منصات التتويج بالمشاركات الخارجية، وحققت للأردن ما يزيد على 34 ميدالية ملونة وكأس بطل أبطال العالم في بطولة العالم في إسبانيا، وكأس الرئيس في بطولة جورجيا".
وتابع: "لدينا نواة منتخب
وطني، تضم خيرة الأبطال والبطلات المتألقين، والذين ساهموا بهذه النهضة والإنجازات الوطنية للرياضة الأردنية، وفي كل اختبار أو بطولة متخصصة يقيمها الاتحاد، يكتشف خامات ومواهب مؤهلة للمنافسة عالميا، والتي نبحث عنها لتعزيز صفوف المنتخب الوطني، بما يزيد من قوته للمنافسة ومقارعة كبريات المنتخبات العالمية المهتمة بتحديات اللياقة البدنية".
وزاد: "وكما نهتم بتوسيع رقعة الرياضة البدنية وتحدياتها، نهتم أيضا بتطوير كفاءة وقدرات أركانها، ولدينا قاعدة مهمة من الحكام الدوليين المؤهلين للتحكيم في البطولات الدولية والعالمية، ولعل دورة التحكيم التي أقيمت مؤخرا، كشفت عن إمكانات تحكيمية جديدة، والتي نريد استثمارها للتحكيم في منافسات تحديات اللياقة البدنية خلال المرحلة المقبلة.
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