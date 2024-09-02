الجزيرة يبحث عن بديل للحسنات ويعير جاموس للوحدات..السلط يستدعي سنغاليا وجزائريا ويطلب عبد العال

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الجزيرة يبحث عن مدرب بديل للحسنات ويعير جاموس للوحدات

بدأ نادي الجزيرة بالبحث عن مدير فني جديد لفريق كرة القدم، خلفا للمدرب عثمان الحسنات الذي تم الاتفاق معه مساء أمس على فسخ العقد. وجاء قرار التخلي عن الحسنات، بعد التعادل الأخير أمام شباب العقبة بالدرع، الذي جاء بعد 3 خسائر في أول 3 المحترفين.

ويملك الجزيرة خيارات مقترحة عدة، مثل جمال أبو عابد وإسلام جلال وعامر عقل وغيرهم من المدربين بانتظار الحسم.

إلى ذلك، وافق الجزيرة على إعارة لاعبه عامر جاموس للوحدات، مقابل 20 ألف دينار، مع توقيع اللاعب على كشوفات الجزيرة لعام إضافي.

هل يفكر اتحاد الكرة بتقنية فيديو مختلفة؟

تفيد المعلومات بأن اتحاد كرة القدم، وفي ظل عجزه حتى الآن عن استحداث تقنية الفيديو "الفار" في الملاعب المحلية، بدأ يفكر جديا بتطبيق تقنية الفيديو الجديدة المطبقة في بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم.

التقنية المطبقة في مونديال السيدات، تتلخص في منح كل مدرب حق طلب إعادة النظر بحالتين يشك هو في صحتهما، بحيث يتم إيقاف المباراة عند الطلب ومتابعة الحالة من خلال كاميرات التلفاز وكاميرات الملعب، وفي حال كان شك المدرب في مكانه، فإنه يحتفظ بحق إعادة النظر في حالتين، أما في حال كان شكه خاطئا، فإنه يفقد الفرصة الأولى، ويتبقى له فرصة طلب إعادة حالة واحدة، وفي حال فقدانها فإنه لا يصلح له طلب النظر في أي حالة يشك فيها.

بني ياسين يقترب من الحسين إربد

اقترب المدافع أنس بني ياسين، من التعاقد مع فريق الحسين إربد لكرة القدم، بعد تنسيب فني بذلك.

ويعتمد انضمام أنس إلى صفوف الحسين إربد، على بعض التفاصيل المتعلقة بسعة كشف الفريق الذي كان ممتلئا باللاعبين، قبل أن يقوم النادي بفسخ عقد أكثر من لاعب، كان آخرهم محمد أبو عرقوب.

ويأمل الحسين إربد أن يجد متسعا في كشف الفريق، للتعاقد مع بني ياسين الذي يملك خبرة كبيرة في صفوف المنتخب والأندية المحلية، أمثال الفيصلي والرمثا والعربي والحسين إربد.

ويعتمد انضمام بني ياسين للحسين، على سعة كشف الفريق المحدد برقم معين.

التذاكر مؤشر على الانقلاب الجماهيري تجاه "النشامى"

أكد الإقبال الكبير جدا على شراء تذاكر مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام الكويت التي تجري على ستاد عمان يوم الخميس المقبل، على الانقلاب الجماهيري الإيجابي تجاه المنتخب، الذي جاء بعد المشاركة الأخيرة لمنتخب النشامى في كأس آسيا الأخيرة في قطر، التي حل فيها المنتخب في المركز الثاني، في إنجاز غير مسبوق. وتهافت الجمهور الأردني على شراء تذاكر مباراة الأردن والكويت،









بعيدا عن التحفيز والدعايات الإعلانية المحفزة لحضور المباراة، التي اعتدناها في السنوات الماضية، ما يؤكد تغير فكر الجماهير الأردنية التي باتت الآن تزحف لتشجيع المنتخب من المدرجات، وتقاتل من أجل الفوز بتذكرة، فيما كانت هذه الجماهير قبل سنوات ترفض الحضور في الملعب، رغم الإعلانات والدعوات المحفزة، ما كان يستدعي اللجوء إلى جماهير "القوات المحمولة" من أجل تزيين مدرجات ستاد عمان في مباريات المنتخب.

الردايدة من السلط إلى معان

انتقل اللاعب خالد الردايدة من فريق السلط لكرة القدم، إلى فريق معان، لمشاركته منافسات المرحلة المقبلة من المسابقات المحلية. وطلب الردايدة من السلط الرحيل عن الفريق لأسباب خاصة، وهو ما وافقت عليه إدارة السلط، قبل أن يذهب اللاعب إلى معان.

السلط يستدعي سنغاليا وجزائريا ويطلب عبد العال

استدعى فريق نادي السلط لكرة القدم، محترفين سنغاليا وجزائريا، أملا في تعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، وقبيل استئناف منافسات دوري المحترفين.

ووفق المعلومات، فإن السلط استدعى مدافعا سنغاليا، ينتظر أن يصل اليوم، ويعد مرشحا بقوة للتوقيع على كشوفات النادي، فيما سيحضر المحترف الجزائري من أجل الخضوع للتجربة، قبل حسم موضوع التعاقد معه.

كما فاتح نادي السلط المدافع يزن عبد العال، من أجل التوقيع على كشوفات فريق الكرة، بعد رحيله عن النادي الفيصلي.

ويأمل فريق السلط بالتعاقد مع عبد العال، نظرا لما يملكه هذا اللاعب من مؤهلات المدافع الناجح.

المخادمة ورفاقه يغادرون إلى السعودية

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن مهام آسيوية لعدد من الحكام الأردنيين، خلال المباريات المقبلة في تصفيات الدور الحاسم المؤهلة لكأس العالم 2026، ومباريات في دوري أبطال آسيا.









وأعلن الاتحاد الآسيوي عن تكليف أدهم مخادمة ومحمد بكار وأحمد الرويلي وأحمد فيصل، بإدارة مباراة السعودية وإندونيسيا التي تجري في السعودية يوم الثلاثاء المقبل، بتصفيات الدور الحاسم، حيث سيغادر طاقم التحكيم الأردني إلى السعودية اليوم. الغريب في الموضوع أن الاتحاد الآسيوي كلف أيضا أدهم المخادمة ومحمد بكار وأحمد الرويلي بإدارة مباراة تقام في السعودية يوم 16 الحالي، تجمع فريق الأهلي السعودي وفريقا إيرانيا ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

كما تم تكليف الحكام أحمد فيصل وأيمن عبيدات وأحمد سمارة، بإدارة مباراة بدوري أبطال آسيا 2، تقام أواخر الشهر الحالي، وتكليف أحمد فيصل وأيمن عبيدات وعمر عجاج، أيضا، بإدارة مباراة في العراق بدوري أبطال آسيا 2، يوم 17 الحالي.

كواليس النجوم

. نادي الهاشمية، عين المدرب عبد الإله الحناحنة مديرا فنيا لفريق الكرة، استعدادا لمنافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.. إدارة الهاشمية، ورغم الصعوبات المالية، تجتهد في سبيل الارتقاء بالفريق الذي كان قاب قوسين أو أدنى في الصعود للمحترفين لولا بعض الظروف.

. مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن اعتذار أحد اللاعبين عن عدم حضور أكثر من تدريب، بسبب عدم امتلاكه أجرة الطريق ذهابا وإيابا.. المدير الفني أكد أن هذه الحالة صادفها أيضا في أندية سبق وأن دربها، ما يؤكد صعوبة الوصول إلى الاحتراف الحقيقي في الأردن، بسبب ضعف الإمكانات المادية.

. المدير الفني لمنتخب فلسطين للناشئين لكرة القدم فراس أبو رضوان، المشارك في بطولة غرب آسيا المقامة في عمان، تحدث خلال المؤتمر الصحفي، أول من أمس، بشكل مؤثر عن أوضاع اللاعب الفلسطيني تحت ظلم الاحتلال الصهيوني.. أبو رضوان، قال: "منتخبنا يمثل الوطن في ضفته وشتاته.. منقوصا من سبعة لاعبين من غزة الأبية ولا أعلم إن كانوا أحياء أم على قائمة رسم الانتظار ليكونوا ضمن قائمة الشهداء".

. أحد أندية المحترفين، دخل رسميا في مفاوضات مع مدرب آخر للإشراف على تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.. الغريب أن المفاوضات جاءت رغم تواجد مدرب على رأس عمله في النادي.. الإدارة اتفقت مع المدرب الجديد، ثم عادت وتراجعت عن اتفاقها لأسباب لا يمكن نشرها حاليا، خوفا على مشاعر المدرب الحالي.

. يقال إن مدربين أردنيين يملكون شهادة التدريب الدولية "البرو"، يعملون مديرين فنيين بشكل صوري لأندية خارج الأردن.. هذه الأندية الخارجية، مدربها لا يملك "البرو"، ما يمنعه ذلك من العمل مديرا فنيا، ما يضطر هذا النادي للاستعانة بأي مدرب يملك "البرو" للعمل كمدير فني وبشكل صوري ومن دون صلاحيات كاملة، فيما يكون المدرب الحقيقي للفريق، هو المدرب العام.

. "الهاتريك" الذي سجله المحترف الأردني مع فريق الوكرة القطري عمر صلاح أخيرا، في إطار منافسات الدوري القطري، أسهم في تعزيز مكانة اللاعب في الدوري القطري، كما أسهم في تعزيز ثقة اللاعب بنفسه في الطريق لخطوات أفضل.

. النادي الفيصلي أعلن فسخ عقد المدافع يزن عبد العال بالتراضي بين الطرفين.. الجمهور الفيصلاوي تمنى أن تأتي خطوات الإدارة في إعادة ترتيب أوراق الفريق، مبنية على أسس فنية بحتة، بعيدا عن التدخلات أو الاجتهادات الإدارية، أملا في إعادة الفريق للمسار الصحيح، بعد تعثر في انطلاقة الدوري بتعادلين، وخسارة في انطلاقة الدرع أمام الرمثا.

. تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تمنح جمهور المنتخب الذي يلعب خارج أرضه في تصفيات الدور الحاسم المؤهلة للمونديال، ما نسبته 8 % من المدرجات.

. رئيس ناد بدأ يلجأ إلى تسويق لاعبين، من خلال شخص أردني يتواجد خارج المملكة.