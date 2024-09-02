الجزيرة يبحث عن بديل للحسنات ويعير جاموس للوحدات..السلط يستدعي سنغاليا وجزائريا ويطلب عبد العال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الجزيرة يبحث عن مدرب بديل للحسنات ويعير جاموس للوحدات
بدأ نادي الجزيرة بالبحث عن مدير فني جديد لفريق كرة القدم، خلفا للمدرب عثمان الحسنات الذي تم الاتفاق معه مساء أمس على فسخ العقد. وجاء قرار التخلي عن الحسنات، بعد التعادل الأخير أمام شباب العقبة بالدرع، الذي جاء بعد 3 خسائر في أول 3 مباريات بدوري المحترفين.
ويملك الجزيرة خيارات مقترحة عدة، مثل جمال أبو عابد وإسلام جلال وعامر عقل وغيرهم من المدربين بانتظار الحسم.
إلى ذلك، وافق الجزيرة على إعارة لاعبه عامر جاموس للوحدات، مقابل 20 ألف دينار، مع توقيع اللاعب على كشوفات الجزيرة لعام إضافي.
هل يفكر اتحاد الكرة بتقنية فيديو مختلفة؟
تفيد المعلومات بأن اتحاد كرة القدم، وفي ظل عجزه حتى الآن عن استحداث تقنية الفيديو "الفار" في الملاعب المحلية، بدأ يفكر جديا بتطبيق تقنية الفيديو الجديدة المطبقة في بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم.
التقنية المطبقة في مونديال السيدات، تتلخص في منح كل مدرب حق طلب إعادة النظر بحالتين يشك هو في صحتهما، بحيث يتم إيقاف المباراة عند الطلب ومتابعة الحالة من خلال كاميرات التلفاز وكاميرات الملعب، وفي حال كان شك المدرب في مكانه، فإنه يحتفظ بحق إعادة النظر في حالتين، أما في حال كان شكه خاطئا، فإنه يفقد الفرصة الأولى، ويتبقى له فرصة طلب إعادة حالة واحدة، وفي حال فقدانها فإنه لا يصلح له طلب النظر في أي حالة يشك فيها.
بني ياسين يقترب من الحسين إربد
اقترب المدافع أنس بني ياسين، من التعاقد مع فريق الحسين إربد لكرة القدم، بعد تنسيب فني بذلك.
ويعتمد انضمام أنس إلى صفوف الحسين إربد، على بعض التفاصيل المتعلقة بسعة كشف الفريق الذي كان ممتلئا باللاعبين، قبل أن يقوم النادي بفسخ عقد أكثر من لاعب، كان آخرهم محمد أبو عرقوب.
ويأمل الحسين إربد أن يجد متسعا في كشف الفريق، للتعاقد مع بني ياسين الذي يملك خبرة كبيرة في صفوف المنتخب والأندية المحلية، أمثال الفيصلي والرمثا والعربي والحسين إربد.
ويعتمد انضمام بني ياسين للحسين، على سعة كشف الفريق المحدد برقم معين.
التذاكر مؤشر على الانقلاب الجماهيري تجاه "النشامى"
أكد الإقبال الكبير جدا على شراء تذاكر مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام الكويت التي تجري على ستاد عمان يوم الخميس المقبل، على الانقلاب الجماهيري الإيجابي تجاه المنتخب، الذي جاء بعد المشاركة الأخيرة لمنتخب النشامى في كأس آسيا الأخيرة في قطر، التي حل فيها المنتخب في المركز الثاني، في إنجاز غير مسبوق. وتهافت الجمهور الأردني على شراء تذاكر مباراة الأردن والكويت،
بعيدا عن التحفيز والدعايات الإعلانية المحفزة لحضور المباراة، التي اعتدناها في السنوات الماضية، ما يؤكد تغير فكر الجماهير الأردنية التي باتت الآن تزحف لتشجيع المنتخب من المدرجات، وتقاتل من أجل الفوز بتذكرة، فيما كانت هذه الجماهير قبل سنوات ترفض الحضور في الملعب، رغم الإعلانات والدعوات المحفزة، ما كان يستدعي اللجوء إلى جماهير "القوات المحمولة" من أجل تزيين مدرجات ستاد عمان في مباريات المنتخب.
الردايدة من السلط إلى معان
انتقل اللاعب خالد الردايدة من فريق السلط لكرة القدم، إلى فريق معان، لمشاركته منافسات المرحلة المقبلة من المسابقات المحلية. وطلب الردايدة من السلط الرحيل عن الفريق لأسباب خاصة، وهو ما وافقت عليه إدارة السلط، قبل أن يذهب اللاعب إلى معان.
السلط يستدعي سنغاليا وجزائريا ويطلب عبد العال
استدعى فريق نادي السلط لكرة القدم، محترفين سنغاليا وجزائريا، أملا في تعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، وقبيل استئناف منافسات دوري المحترفين.
ووفق المعلومات، فإن السلط استدعى مدافعا سنغاليا، ينتظر أن يصل اليوم، ويعد مرشحا بقوة للتوقيع على كشوفات النادي، فيما سيحضر المحترف الجزائري من أجل الخضوع للتجربة، قبل حسم موضوع التعاقد معه.
كما فاتح نادي السلط المدافع يزن عبد العال، من أجل التوقيع على كشوفات فريق الكرة، بعد رحيله عن النادي الفيصلي.
ويأمل فريق السلط بالتعاقد مع عبد العال، نظرا لما يملكه هذا اللاعب من مؤهلات المدافع الناجح.
المخادمة ورفاقه يغادرون إلى السعودية
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن مهام آسيوية لعدد من الحكام الأردنيين، خلال المباريات المقبلة في تصفيات الدور الحاسم المؤهلة لكأس العالم 2026، ومباريات في دوري أبطال آسيا.
وأعلن الاتحاد الآسيوي عن تكليف أدهم مخادمة ومحمد بكار وأحمد الرويلي وأحمد فيصل، بإدارة مباراة السعودية وإندونيسيا التي تجري في السعودية يوم الثلاثاء المقبل، بتصفيات الدور الحاسم، حيث سيغادر طاقم التحكيم الأردني إلى السعودية اليوم. الغريب في الموضوع أن الاتحاد الآسيوي كلف أيضا أدهم المخادمة ومحمد بكار وأحمد الرويلي بإدارة مباراة تقام في السعودية يوم 16 الحالي، تجمع فريق الأهلي السعودي وفريقا إيرانيا ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
كما تم تكليف الحكام أحمد فيصل وأيمن عبيدات وأحمد سمارة، بإدارة مباراة بدوري أبطال آسيا 2، تقام أواخر الشهر الحالي، وتكليف أحمد فيصل وأيمن عبيدات وعمر عجاج، أيضا، بإدارة مباراة في العراق بدوري أبطال آسيا 2، يوم 17 الحالي.
كواليس النجوم
. نادي الهاشمية، عين المدرب عبد الإله الحناحنة مديرا فنيا لفريق الكرة، استعدادا لمنافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.. إدارة الهاشمية، ورغم الصعوبات المالية، تجتهد في سبيل الارتقاء بالفريق الذي كان قاب قوسين أو أدنى في الصعود للمحترفين لولا بعض الظروف.
. مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن اعتذار أحد اللاعبين عن عدم حضور أكثر من تدريب، بسبب عدم امتلاكه أجرة الطريق ذهابا وإيابا.. المدير الفني أكد أن هذه الحالة صادفها أيضا في أندية سبق وأن دربها، ما يؤكد صعوبة الوصول إلى الاحتراف الحقيقي في الأردن، بسبب ضعف الإمكانات المادية.
. المدير الفني لمنتخب فلسطين للناشئين لكرة القدم فراس أبو رضوان، المشارك في بطولة غرب آسيا المقامة في عمان، تحدث خلال المؤتمر الصحفي، أول من أمس، بشكل مؤثر عن أوضاع اللاعب الفلسطيني تحت ظلم الاحتلال الصهيوني.. أبو رضوان، قال: "منتخبنا يمثل الوطن في ضفته وشتاته.. منقوصا من سبعة لاعبين من غزة الأبية ولا أعلم إن كانوا أحياء أم على قائمة رسم الانتظار ليكونوا ضمن قائمة الشهداء".
. أحد أندية المحترفين، دخل رسميا في مفاوضات مع مدرب آخر للإشراف على تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.. الغريب أن المفاوضات جاءت رغم تواجد مدرب على رأس عمله في النادي.. الإدارة اتفقت مع المدرب الجديد، ثم عادت وتراجعت عن اتفاقها لأسباب لا يمكن نشرها حاليا، خوفا على مشاعر المدرب الحالي.
. يقال إن مدربين أردنيين يملكون شهادة التدريب الدولية "البرو"، يعملون مديرين فنيين بشكل صوري لأندية خارج الأردن.. هذه الأندية الخارجية، مدربها لا يملك "البرو"، ما يمنعه ذلك من العمل مديرا فنيا، ما يضطر هذا النادي للاستعانة بأي مدرب يملك "البرو" للعمل كمدير فني وبشكل صوري ومن دون صلاحيات كاملة، فيما يكون المدرب الحقيقي للفريق، هو المدرب العام.
. "الهاتريك" الذي سجله المحترف الأردني مع فريق الوكرة القطري عمر صلاح أخيرا، في إطار منافسات الدوري القطري، أسهم في تعزيز مكانة اللاعب في الدوري القطري، كما أسهم في تعزيز ثقة اللاعب بنفسه في الطريق لخطوات أفضل.
. النادي الفيصلي أعلن فسخ عقد المدافع يزن عبد العال بالتراضي بين الطرفين.. الجمهور الفيصلاوي تمنى أن تأتي خطوات الإدارة في إعادة ترتيب أوراق الفريق، مبنية على أسس فنية بحتة، بعيدا عن التدخلات أو الاجتهادات الإدارية، أملا في إعادة الفريق للمسار الصحيح، بعد تعثر في انطلاقة الدوري بتعادلين، وخسارة في انطلاقة الدرع أمام الرمثا.
. تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تمنح جمهور المنتخب الذي يلعب خارج أرضه في تصفيات الدور الحاسم المؤهلة للمونديال، ما نسبته 8 % من المدرجات.
. رئيس ناد بدأ يلجأ إلى تسويق لاعبين، من خلال شخص أردني يتواجد خارج المملكة.
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