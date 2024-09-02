الجولة الأولى بالدرع.. قمة شمالية والقطبان يتذيلان الترتيب.. 3حالات طرد والعزايزة بديل ذهبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- صبت جميع نتائج الجولة الأولى في صالح فريقي الحسين إربد والرمثا، ليعتليا قمة مجموعتيهما بعد فوزهما على الوحدات والفيصلي في افتتاح النسخة السابعة والثلاثين للبطولة، لتحمل افتتاحية الدرع أخبارا سارة لفرق الشمال وحزينة على جماهير القطبين.
وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن تعادل الأهلي مع السلط (1-1)، وفوز الحسين إربد على الوحدات (3-1)، وتعادل شباب الأردن مع معان (1-1)، وتغلب الرمثا على الفيصلي (2-0)، وتعادل مغير السرحان والصريح (0-0)، وتعادل شباب العقبة والجزيرة (1-1). ولم تقدم الفرق المشاركة عروضا فنية مقنعة للجماهير الحاضرة من المدرجات ومن خلف الشاشات.
وتستعرض "الغد" في سياق التقرير، أبرز مشاهد الجولة الأولى من بطولة درع الاتحاد، والذي يقام بنظام جديد في النسخة الحالية، حيث تم توزيع الفرق على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، ويلعب كل فريق 5 مباريات، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي.
العزايزة.. حضور لافت
استطاع لاعب الرمثا علي العزايزة تدوين اسمه كأبرز نجوم الجولة الأولى في بطولة الدرع ، رغم مشاركته بديلا في لقاء فريقه أمام الفيصلي وتحديدا عند الدقيقة 69، ليصنع الهدف الأول لزميله بشار الذيابات في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، وينجح في الوقت بدل من الضائع تسجيل الهدف الثاني من تسديدة ذكية من مسافة بعيدة أدهشت الحاضرين من الملعب وخلف الشاشات.
وكان العزايزة واحدا من اللاعبين الذين تواجدوا في القائمة الأولية للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب جمال سلامي، استعدادا لمباراتي الكويت وفلسطين ضمن تصفيات كأس العالم، قبل أن يتم استبعاده من القائمة، ليعود للرمثا في اليوم ذاته ويجلس على دكة البدلاء، قبل أن يشارك بديلا ويصنع الحدث.
غضب "وحداتي"
تسببت الخسارة الكبيرة لفريق الوحدات من الحسين إربد في صب جماهير الوحدات غضبها على إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، نظرا لغياب 11 لاعبا عن الفريق المنافس في تلك الموقعة بسبب انضمامهم للمنتخب الوطني، ما جعلها تطالب بضرورة إبعاد اللاعبين الأجانب والتعاقد مع غيرهم، نظرا لعدم تقديمهم المستوى الفني المأمول منهم حتى الآن.
وأثبت الحسين بأن الفريق تم تجهيزه لمنافسات الموسم بصورة جيدة، من خلال تعاقدات جيدة أثبتت حضورها في ظل غياب اللاعبين الدوليين.
حضور جماهيري متواضع
يتواصل العزوف الجماهيري عن المباريات المحلية استكمالا لغياب الجماهير في الفترات الماضية عن المدرجات، مع توقعات باستمرار الحضور الجماهيري المتواضع في الجولات المقبلة، حيث حضر الجولة الأولى في 6 مباريات 1875 مشجعا فقط.
وشهدت مباراتا الفيصلي والرمثا، والحسين إربد والوحدات الحضور الجماهيري الأعلى بالجولة، حيث حضر كل مباراة 850 مشجعا ، مقابل حضور 100 مشجعا لمباراة مغير السرحان والصريح، و40 متابعا للقاء الأهلي والسلط، فيما حضر مواجهة معان وشباب الأردن 20 مشجعا، والجزيرة وشباب العقبة الأقل حضورا بواقع 15 مشجعا. وتساهم أسعار التذاكر المرتفعة نسبيا في عدم تفضيل الجماهير الحضور للمدرجات، إلى جانب عدم إيلاء الجماهير والفرق اهتماما كبيرا للبطولة، في ظل تضارب موعدها مع استعدادات المنتخب الوطني لافتتاح مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
3 بطاقات حمراء
جاءت الجولة الأولى غزيرة بالبطاقات الحمراء على غير العادة، وذلك من خلال إشهار 3 بطاقات حمراء بوجه اللاعبين، في مشهد غير معتاد للاعبين في جولة واحدة، عطفا على مرور 3 جولات من بطولة الدوري دون إشهار أي بطاقة في 18 مباراة.
وكان اللاعب المغربي في صفوف فريق الوحدات مروان إفلاح أول اللاعبين المطرودين وأسرعهم، بتلقيه البطاقة الحمراء قبل نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه أمام الحسين إربد، فيما حصل لاعب معان يزن الغرابلة على البطاقة الحمراء قبل نهاية الوقت الأصلي لمباراة فريقه أمام شباب الأردن بست دقائق، فيما حصل لاعب شباب العقبة السنغالي أمادو ساني في الوقت بدل من الضائع لمباراة فريقه أمام الجزيرة.
مفتاحي.. الهداف الأجنبي الوحيد
شاءت الأقدار أن يخوض المهاجم الجزائري عبد الملك مفتاحي أول لقاء له مع شباب الأردن، أمام فريقه السابق معان، الذي خاض معه تجربة احترافية في الموسم الماضي، بأول ظهور له في البطولات المحلية.
ونظرا لالتحاق مفتاحي مؤخرا بصفوف شباب الأردن، فقد فضل المدير الفني محمود شلباية الإبقاء عليه كورقة رابحة في الشوط الثاني، وعدم الزج به بصفة أساسية، ليشارك عند الدقيقة 68 من زمن اللقاء، وينجح فور دخوله بدقيقتين من تعديل الكفة لصالح "أسود غمدان" بتسجيله هدف برأسه، ليمتنع عن الاحتفال بالهدف تقديرا للفترة التي لعبها مع معان.
ويعد مفتاحي اللاعب الأجنبي الوحيد الذي سجل في الجولة الأولى، بعد أن شهدت تسجيل 10 أهداف، 9 منها جاءت من 9 لاعبين محليين، باستثناء مفتاحي الذي أثبت حضوره من اللمسة الأولى، علما بأنه اللاعب الأجنبي الوحيد أيضا في صفوف شباب الأردن.
ويلعب في الجولة الثانية التي تنطلق الجمعة: الرمثا مع الأهلي، الوحدات مع معان، ويلعب السبت السلط مع الصريح، والفيصلي مع مغير السرحان، فيما يلعب الأحد شباب الأردن مع الجزيرة، والحسين إربد مع شباب العقبة.
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