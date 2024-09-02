Tuesday, 03 September 2024 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجولة الأولى بالدرع.. قمة شمالية والقطبان يتذيلان الترتيب.. 3حالات طرد والعزايزة بديل ذهبي

9/2/2024 3:34:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- صبت جميع نتائج الجولة الأولى في صالح فريقي الحسين إربد والرمثا، ليعتليا قمة مجموعتيهما بعد فوزهما على الوحدات والفيصلي في افتتاح النسخة السابعة والثلاثين للبطولة، لتحمل افتتاحية الدرع أخبارا سارة لفرق الشمال وحزينة على جماهير القطبين.
وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن تعادل الأهلي مع السلط (1-1)، وفوز الحسين إربد على الوحدات (3-1)، وتعادل شباب الأردن مع معان (1-1)، وتغلب الرمثا على الفيصلي (2-0)، وتعادل مغير السرحان والصريح (0-0)، وتعادل شباب العقبة والجزيرة (1-1). ولم تقدم الفرق المشاركة عروضا فنية مقنعة للجماهير الحاضرة من المدرجات ومن خلف الشاشات.
وتستعرض "الغد" في سياق التقرير، أبرز مشاهد الجولة الأولى من بطولة درع الاتحاد، والذي يقام بنظام جديد في النسخة الحالية، حيث تم توزيع الفرق على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، ويلعب كل فريق 5 مباريات، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي.
العزايزة.. حضور لافت
استطاع لاعب الرمثا علي العزايزة تدوين اسمه كأبرز نجوم الجولة الأولى في بطولة الدرع ، رغم مشاركته بديلا في لقاء فريقه أمام الفيصلي وتحديدا عند الدقيقة 69، ليصنع الهدف الأول لزميله بشار الذيابات في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، وينجح في الوقت بدل من الضائع تسجيل الهدف الثاني من تسديدة ذكية من مسافة بعيدة أدهشت الحاضرين من الملعب وخلف الشاشات.
وكان العزايزة واحدا من اللاعبين الذين تواجدوا في القائمة الأولية للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب جمال سلامي، استعدادا لمباراتي الكويت وفلسطين ضمن تصفيات كأس العالم، قبل أن يتم استبعاده من القائمة، ليعود للرمثا في اليوم ذاته ويجلس على دكة البدلاء، قبل أن يشارك بديلا ويصنع الحدث.
غضب "وحداتي"
تسببت الخسارة الكبيرة لفريق الوحدات من الحسين إربد في صب جماهير الوحدات غضبها على إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، نظرا لغياب 11 لاعبا عن الفريق المنافس في تلك الموقعة بسبب انضمامهم للمنتخب الوطني، ما جعلها تطالب بضرورة إبعاد اللاعبين الأجانب والتعاقد مع غيرهم، نظرا لعدم تقديمهم المستوى الفني المأمول منهم حتى الآن.
وأثبت الحسين بأن الفريق تم تجهيزه لمنافسات الموسم بصورة جيدة، من خلال تعاقدات جيدة أثبتت حضورها في ظل غياب اللاعبين الدوليين.
حضور جماهيري متواضع
يتواصل العزوف الجماهيري عن المباريات المحلية استكمالا لغياب الجماهير في الفترات الماضية عن المدرجات، مع توقعات باستمرار الحضور الجماهيري المتواضع في الجولات المقبلة، حيث حضر الجولة الأولى في 6 مباريات 1875 مشجعا فقط.
وشهدت مباراتا الفيصلي والرمثا، والحسين إربد والوحدات الحضور الجماهيري الأعلى بالجولة، حيث حضر كل مباراة 850 مشجعا ، مقابل حضور 100 مشجعا لمباراة مغير السرحان والصريح، و40 متابعا للقاء الأهلي والسلط، فيما حضر مواجهة معان وشباب الأردن 20 مشجعا، والجزيرة وشباب العقبة الأقل حضورا بواقع 15 مشجعا. وتساهم أسعار التذاكر المرتفعة نسبيا في عدم تفضيل الجماهير الحضور للمدرجات، إلى جانب عدم إيلاء الجماهير والفرق اهتماما كبيرا للبطولة، في ظل تضارب موعدها مع استعدادات المنتخب الوطني لافتتاح مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
3 بطاقات حمراء
جاءت الجولة الأولى غزيرة بالبطاقات الحمراء على غير العادة، وذلك من خلال إشهار 3 بطاقات حمراء بوجه اللاعبين، في مشهد غير معتاد للاعبين في جولة واحدة، عطفا على مرور 3 جولات من بطولة الدوري دون إشهار أي بطاقة في 18 مباراة.
وكان اللاعب المغربي في صفوف فريق الوحدات مروان إفلاح أول اللاعبين المطرودين وأسرعهم، بتلقيه البطاقة الحمراء قبل نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه أمام الحسين إربد، فيما حصل لاعب معان يزن الغرابلة على البطاقة الحمراء قبل نهاية الوقت الأصلي لمباراة فريقه أمام شباب الأردن بست دقائق، فيما حصل لاعب شباب العقبة السنغالي أمادو ساني في الوقت بدل من الضائع لمباراة فريقه أمام الجزيرة.
مفتاحي.. الهداف الأجنبي الوحيد
شاءت الأقدار أن يخوض المهاجم الجزائري عبد الملك مفتاحي أول لقاء له مع شباب الأردن، أمام فريقه السابق معان، الذي خاض معه تجربة احترافية في الموسم الماضي، بأول ظهور له في البطولات المحلية.
ونظرا لالتحاق مفتاحي مؤخرا بصفوف شباب الأردن، فقد فضل المدير الفني محمود شلباية الإبقاء عليه كورقة رابحة في الشوط الثاني، وعدم الزج به بصفة أساسية، ليشارك عند الدقيقة 68 من زمن اللقاء، وينجح فور دخوله بدقيقتين من تعديل الكفة لصالح "أسود غمدان" بتسجيله هدف برأسه، ليمتنع عن الاحتفال بالهدف تقديرا للفترة التي لعبها مع معان.
ويعد مفتاحي اللاعب الأجنبي الوحيد الذي سجل في الجولة الأولى، بعد أن شهدت تسجيل 10 أهداف، 9 منها جاءت من 9 لاعبين محليين، باستثناء مفتاحي الذي أثبت حضوره من اللمسة الأولى، علما بأنه اللاعب الأجنبي الوحيد أيضا في صفوف شباب الأردن.
ويلعب في الجولة الثانية التي تنطلق الجمعة: الرمثا مع الأهلي، الوحدات مع معان، ويلعب السبت السلط مع الصريح، والفيصلي مع مغير السرحان، فيما يلعب الأحد شباب الأردن مع الجزيرة، والحسين إربد مع شباب العقبة.

MENAFN02092024000072011014ID1108627930

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث