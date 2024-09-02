منتخب الناشئين يتحدى الظروف ويتخطى لبنان في افتتاح غرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - تحدى المنتخب الوطني لكرة القدم
تحت 17 عاما الظروف التي رافقته في مواجهته أمام المنتخب اللبناني، وتغلب عليه بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا للناشئين بنسختها الحادية عشرة.
واستطاع المنتخب الوطني تسجيل أول 3 نقاط له في المجموعة، رغم النقص العددي في المباراة منذ الدقيقة 67، بعد إشهار البطاقة الحمراء بوجه المدافع خزرج القاسم، لينتفض المنتخب بعدها بتسجيل الهدف الوحيد عند الدقيقة 78 عبر اللاعب مهند محمود، بتسديدة متقنة استغل من خلالها تقدم الحارس اللبناني بها.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله القططي بتشكيلة مكونة من قصي الحلاحلة، مهند محمود، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، حسن العابورة، زيد الخالدي، حسين الذيابات، محمود الطميزي ومحمد أبو رمح.
وأشرك المدير الفني للمنتخب اللبناني فرانسوا دحدح بصفة أساسية وكلا من أندريه عازوري، وديع بواريدي، حسين سويدان، علي حمدان، آدم الحلبي، شربل سمعان، ألكسندر كسرواني، محمد فقيه، مارك اسطفان، علي كعور ومحمد سعد.
وقدم المنتخب أداء جيدا في ظهوره الأول رغم الظروف الصعبة التي واجهته في اللقاء، وأبرزها إشهار العديد من البطاقات الصفراء في أوقات مبكرة، ما جعل طريقة اللعب حذرة بهدف عدم فقدان لاعبين في المباراة المقبلة.
ويلتقي المنتخب اللبناني ونظيره العراقي لحساب المجموعة ذاتها غدا عند الساعة الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد، فيما يواجه المنتخب الوطني نظيره العراقي الجمعة المقبل على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب عند الساعة الثامنة مساء، على أن يتأهل متصدر المجموعة للمربع الذهبي.
ويستعد منتخب الناشئين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب إيران، سورية، هونج كونج وكوريا الشمالية.
ويستضيف اتحاد الكرة منافسات المجموعة في الأردن، والتي ستقام من 19 إلى 27 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث يتأهل متصدر المجموعة بشكل مباشر إلى النهائيات التي ستقام خلال شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل في السعودية، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني من بين 7 مجموعات.
MENAFN02092024000072011014ID1108627929
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.