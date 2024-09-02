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منتخب الناشئين يتحدى الظروف ويتخطى لبنان في افتتاح غرب آسيا

9/2/2024 3:34:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - تحدى المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 17 عاما الظروف التي رافقته في مواجهته أمام المنتخب اللبناني، وتغلب عليه بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا للناشئين بنسختها الحادية عشرة.
واستطاع المنتخب الوطني تسجيل أول 3 نقاط له في المجموعة، رغم النقص العددي في المباراة منذ الدقيقة 67، بعد إشهار البطاقة الحمراء بوجه المدافع خزرج القاسم، لينتفض المنتخب بعدها بتسجيل الهدف الوحيد عند الدقيقة 78 عبر اللاعب مهند محمود، بتسديدة متقنة استغل من خلالها تقدم الحارس اللبناني بها.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله القططي بتشكيلة مكونة من قصي الحلاحلة، مهند محمود، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، حسن العابورة، زيد الخالدي، حسين الذيابات، محمود الطميزي ومحمد أبو رمح.
وأشرك المدير الفني للمنتخب اللبناني فرانسوا دحدح بصفة أساسية وكلا من أندريه عازوري، وديع بواريدي، حسين سويدان، علي حمدان، آدم الحلبي، شربل سمعان، ألكسندر كسرواني، محمد فقيه، مارك اسطفان، علي كعور ومحمد سعد.
وقدم المنتخب أداء جيدا في ظهوره الأول رغم الظروف الصعبة التي واجهته في اللقاء، وأبرزها إشهار العديد من البطاقات الصفراء في أوقات مبكرة، ما جعل طريقة اللعب حذرة بهدف عدم فقدان لاعبين في المباراة المقبلة.
ويلتقي المنتخب اللبناني ونظيره العراقي لحساب المجموعة ذاتها غدا عند الساعة الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد، فيما يواجه المنتخب الوطني نظيره العراقي الجمعة المقبل على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب عند الساعة الثامنة مساء، على أن يتأهل متصدر المجموعة للمربع الذهبي.
ويستعد منتخب الناشئين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب إيران، سورية، هونج كونج وكوريا الشمالية.
ويستضيف اتحاد الكرة منافسات المجموعة في الأردن، والتي ستقام من 19 إلى 27 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث يتأهل متصدر المجموعة بشكل مباشر إلى النهائيات التي ستقام خلال شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل في السعودية، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني من بين 7 مجموعات.

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