صقور الناشئين يخسر الرهان الآسيوي أمام نيوزيلندا بعرض مقنع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - استهل المنتخب الوطني للناشئين بكرة السلة مشواره في بطولة آسيا تحت 18 عاما بالخسارة من نظيره المنتخب النيوزيلندي بنتيجة 62-71 (النصف الأول 25-34)، في لقاء جمعهما أمس بصالة مجمع الأرينا في مدينة السلط، ضمن الجولة الأولى عن مباريات
المجموعة الرابعة.
وقدم منتخب
الناشئين عرضا مقنعا عبر مجموعة من اللاعبين الممزين بقيادة الجهاز الفني، نال من خلاله الثناء والإشادة من المتابعين والنقاد وأسرة كرة السلة الأردنية، ما يبشر بولادة منتخب المستقبل.
ويسعى صقور الناشئين إلى تصحيح المسار عندما يواجهون المنتخب الفلبيني بحلول الساعة 7:30 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.
وتشهد الصالة نفسها مواجهات؛ لبنان وأستراليا الساعة 11:30 صباحا، منغوليا وتايبيه الصينية الساعة 2 مساء، اندونيسيا ونيوزيلندا الساعة 4:30 مساء، فيما تحتضن صالة الأرينا مواجهات؛ قطر والصين الساعة 11:30 صباحا، كازاخستان واليابان الساعة 2 مساء، الهند وإيران الساعة 4:30 مساء، الكويت وكوريا الجنوبية الساعة 7:30 مساء.
وشهدت مباريات أمس فوز، أستراليا على منغوليا (93-32) والصين على كازاخستان (86-50) ولبنان على تايبيه الصينية (97-75) واليابان على قطر (73-55) وإيران على الكويت (90-53) والفلبين على اندونيسيا (75-48) وكوريا الجنوبية على الهند (119-47).
واعتمد مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص على الخماسي، سيف الدين صالح وعمر حجازي وروحي الكيلاني وعمر سلمان وهادي الشامي، فيما دفع مدرب نيوزيلندا مات لاسي بالخماسي، ريان هنت وويليام بلايت وكارتر هوبي وتماتو اسحاق وكاهو تريتشر.
وظهر المنتخب الوطني ندا قويا ببداية المباراة في ظل التوازن الدفاعي والهجومي والتزام اللاعبين بخطط المدرب، فكان سيف الدين صالح يسجل للصقور من المحاور كافة، في الفترة الأولى التي حسمتها نيوزيلندا (15-13).
وتبادل الفريقان التسجيل في الفترة الثانية، التي جاءت بدايتها ضعيفة على مستوى التسجيل بعد انتصاف الفترة (9-6) لنيوزيلندا، قبل أن تنجح الأخيرة في تنويع خيارات التسجيل لتحسم الفترة لصالحها (19-12)، وتقدمت معها في نتيجة النصف الأول (34-25).
وكشر المنتخب الوطني عن أنيابه الهجومية في الفترة الثالثة، مع حيوية سلمان والكيلاني في تدوير الكرة وقوة حجازي والشامي وسيف الدين صالح في منطقة العمق، ليتقدم“صقور الناشئين” في النتيجة الإجمالية (47-45) بعدما حسم الفترة الثالثة (22-11).
وتواصلت فصول الإثارة في الفترة الأخيرة، التي تناوب فيها لاعبو الفريقان على التسجيل من المحاور كافة، قبل أن ينجح لاعبو نيوزيلندا بحسم المباراة في نتيجتها النهائية لصالحهم (71-62) بعدما تقدموا في نتيجة الفترة (26-15).
وبرز سيف الدين صالح في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني محققا“الدبل دبل” بتسجيله 17 نقطة و14 متابعة وتمريرة و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 18.
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