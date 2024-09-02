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صقور الناشئين يخسر الرهان الآسيوي أمام نيوزيلندا بعرض مقنع

9/2/2024 3:34:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - استهل المنتخب الوطني للناشئين بكرة السلة مشواره في بطولة آسيا تحت 18 عاما بالخسارة من نظيره المنتخب النيوزيلندي بنتيجة 62-71 (النصف الأول 25-34)، في لقاء جمعهما أمس بصالة مجمع الأرينا في مدينة السلط، ضمن الجولة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة.
وقدم منتخب الناشئين عرضا مقنعا عبر مجموعة من اللاعبين الممزين بقيادة الجهاز الفني، نال من خلاله الثناء والإشادة من المتابعين والنقاد وأسرة كرة السلة الأردنية، ما يبشر بولادة منتخب المستقبل.
ويسعى صقور الناشئين إلى تصحيح المسار عندما يواجهون المنتخب الفلبيني بحلول الساعة 7:30 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.
وتشهد الصالة نفسها مواجهات؛ لبنان وأستراليا الساعة 11:30 صباحا، منغوليا وتايبيه الصينية الساعة 2 مساء، اندونيسيا ونيوزيلندا الساعة 4:30 مساء، فيما تحتضن صالة الأرينا مواجهات؛ قطر والصين الساعة 11:30 صباحا، كازاخستان واليابان الساعة 2 مساء، الهند وإيران الساعة 4:30 مساء، الكويت وكوريا الجنوبية الساعة 7:30 مساء.
وشهدت مباريات أمس فوز، أستراليا على منغوليا (93-32) والصين على كازاخستان (86-50) ولبنان على تايبيه الصينية (97-75) واليابان على قطر (73-55) وإيران على الكويت (90-53) والفلبين على اندونيسيا (75-48) وكوريا الجنوبية على الهند (119-47).
واعتمد مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص على الخماسي، سيف الدين صالح وعمر حجازي وروحي الكيلاني وعمر سلمان وهادي الشامي، فيما دفع مدرب نيوزيلندا مات لاسي بالخماسي، ريان هنت وويليام بلايت وكارتر هوبي وتماتو اسحاق وكاهو تريتشر.
وظهر المنتخب الوطني ندا قويا ببداية المباراة في ظل التوازن الدفاعي والهجومي والتزام اللاعبين بخطط المدرب، فكان سيف الدين صالح يسجل للصقور من المحاور كافة، في الفترة الأولى التي حسمتها نيوزيلندا (15-13).
وتبادل الفريقان التسجيل في الفترة الثانية، التي جاءت بدايتها ضعيفة على مستوى التسجيل بعد انتصاف الفترة (9-6) لنيوزيلندا، قبل أن تنجح الأخيرة في تنويع خيارات التسجيل لتحسم الفترة لصالحها (19-12)، وتقدمت معها في نتيجة النصف الأول (34-25).
وكشر المنتخب الوطني عن أنيابه الهجومية في الفترة الثالثة، مع حيوية سلمان والكيلاني في تدوير الكرة وقوة حجازي والشامي وسيف الدين صالح في منطقة العمق، ليتقدم“صقور الناشئين” في النتيجة الإجمالية (47-45) بعدما حسم الفترة الثالثة (22-11).
وتواصلت فصول الإثارة في الفترة الأخيرة، التي تناوب فيها لاعبو الفريقان على التسجيل من المحاور كافة، قبل أن ينجح لاعبو نيوزيلندا بحسم المباراة في نتيجتها النهائية لصالحهم (71-62) بعدما تقدموا في نتيجة الفترة (26-15).
وبرز سيف الدين صالح في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني محققا“الدبل دبل” بتسجيله 17 نقطة و14 متابعة وتمريرة و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 18.

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