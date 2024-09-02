تشخيص سرطان البروستاتا خلال 15 دقيقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طور العلماء اختباراً جديداً يمكنه اكتشاف سرطان البروستاتا في أقل من
15 دقيقة؛ حيث أثبت اختبار الدم الجديد قدرته على تشخيص الإصابة بدقة تصل
إلى 90 في المائة.
واستخدم الباحثون -وفقاً لصحيفة ((التلغراف))، تقنية جديدة تحلل هياكل البروتينات في الدم المجفف، مما يسهل العثور على السرطان.
الطريقة المستخدمة حالياً للكشف عن سرطان البروستاتا هي اختبار الدم
((PSA)) فإذا ظهر أن رجلاً لديه مستويات عالية من ((PSA))، يُرسل لإجراء
اختبارات إضافية، مثل أخذ عينة من النسيج لتشخيص السرطان. ومع ذلك، فإن نحو
25 في المائة فقط من الحالات تكون إيجابية.
طور الباحثون في جامعة أستون في برمنغهام الاختبار الجديد غير الجراحي، ويقولون إنه دقيق بنسبة 90 في المائة.
((نقلة نوعية إلى الأمام))
قال البروفسور إيغور ميغلينسكي من معهد تكنولوجيا الضوء التابع لجامعة
أستون: ((هذا الابتكار يفتح طرقاً جديدة لتشخيص السرطان ومراقبته، مما يمثل
نقلة نوعية إلى الأمام في الطب الشخصي والأورام)).
في الدراسة التي نشرت في مجلة ((ساينتفك ريبورتز)) (Scientific Reports)،
حلل الفريق العلمي 108 عينات من مسحات الدم الجاف من متطوعين أصحاء، وكذلك
من أشخاص يعانون من سرطان البروستاتا.
فحص الباحثون هياكل البروتينات في عينات الدم باستخدام تقنية تُعرف
بـ((إعادة بناء الصورة بناءً على الاستقطاب))، تبحث هذه التقنية كيفية تغيير
البروتينات لشكلها ثلاثي الأبعاد، واتحادها معاً خلال المراحل المبكرة
للمرض، عن طريق إجراء تحليل مفصل طبقة بطبقة لمسحات الدم الجافة.
ويؤكد الباحثون -وفقاً لما نشره موقع ((التلغراف))- أن هذه الخطوة ضرورية
لتحديد الفروقات الكبيرة بين العينات السليمة والعينات السرطانية.
وأضاف ميغلينسكي أن العملية كلها -بما في ذلك وقت جفاف العينة- تستغرق 15 دقيقة.
((إمكانية ثورية في تشخيص السرطان))
وأشار ميغلينسكي إلى أن دقة النتائج تصل إلى 90 في المائة في تشخيص
المراحل الأولى من سرطان
البروستاتا، وهي أعلى بكثير من طرق الفحص الحالية،
وتحمل ((إمكانات هائلة لثورة في تشخيص السرطان)).
ويؤكد أن ((سرطان البروستاتا يشكل نحو 10 في المائة من الوفيات المرتبطة
بالسرطان لدى الرجال، وهو من أبرز أسباب الوفاة لدى الرجال المسنين)). ويرى
أن العمر المتوقع لـ90 في المائة من المرضى بعد تشخيصهم بسرطان البروستاتا
في المرحلة الأولى أو الثانية، هو 15 عاماً أو أكثر.
ومع ذلك، فإن هذه النتائج أولية، وسنكون هناك حاجة إلى تجارب سريرية أكبر لتأكيد إمكانات الاختبار الجديد.
ويقول الطبيب ماثيو هوبس، مدير البحث في جمعية سرطان البروستاتا في
بريطانيا، والذي لم يشارك في الدراسة: ((أكثر من 10 آلاف رجل يتم تشخيصهم كل
عام، عندما يكون السرطان قد انتشر بالفعل وأصبح لا يمكن علاجه، وهنا تكمن
أهمية اكتشاف اختبارات جديدة وأفضل لسرطان البروستاتا)).
ويضيف: ((حتى الآن، تم اختبار الطريقة الجديدة على عدد صغير نسبياً، لذا
سنحتاج إلى رؤية مزيد من البحوث قبل أن نتمكن من معرفة كيف ستكون فعاليته)).
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