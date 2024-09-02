هل يمكن أن تساعد الأقنعة الواقية في تقليل أعراض الحساسية



أصبحت الأقنعة الواقية متاحة على نطاق واسع في العالم الغربي منذ جائحة COVID-19، واستمر الكثير من الناس في ارتدائها عند الشعور بالمرض وعند الحاجة إلى التواجد في الأماكن العامة، نقلا عن موقع هيلث لاين





وقد أظهرت أبحاث جديدة أن الأقنعة ليست فقط وسيلة مفيدة للحماية من والعدوى الأخرى، ولكنها يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل الحساسية عن طريق حجب جزيئات المسببات للحساسية



قد يكون ارتداء الأقنعة مفيدًا لك إذا كنت تعاني من حساسية تجاه حبوب اللقاح أو العفن أو الغبار أو الحيوانات الأليفة أو غيرها من المواد.



هل يمكن للأقنعة الواقية إيقاف أو تقليل أعراض الحساسية؟



أشارت الأبحاث إلى أن الأقنعة الواقية يمكن أن تساعد في تقليل بعض أعراض الحساسية. تتراوح أحجام جزيئات حبوب اللقاح بين 10 إلى 100 ميكرون (μm). تقوم الأقنعة الجراحية القياسية بحجب الجزيئات التي يصل حجمها إلى 3 ميكرون.



أما أقنعة N95 والأقنعة الطبية الأخرى فتستطيع حجب الجزيئات التي يصل حجمها إلى .004 ميكرون. وهذا يعني أن الأقنعة القياسية التي أصبحت متاحة على نطاق واسع منذ ذروة جائحة COVID-19 يمكن أن تحجب جزيئات حبوب اللقاح.



يمكن للأقنعة أيضًا حجب العديد من المواد المسببة للحساسية الأخرى. فعلى سبيل المثال، تتراوح جزيئات العفن بين 3 و13 ميكرون، وجزيئات الأبواغ الفطرية بين 10 و30 ميكرون، وجزيئات عث الغبار بين 100 و300 ميكرون.



على الرغم من أن بعض المواد المسببة للحساسية الشائعة يمكن أن تكون جزيئاتها أصغر، مثل وبر الحيوانات الأليفة الذي تتراوح جزيئاته بين 0.5 و100 ميكرون، إلا أن الأقنعة ستظل تحجب معظم الجزيئات.



لكن الأقنعة لا تحمي من جميع أعراض الحساسية. على سبيل المثال، لا توجد أدلة تشير إلى أنها توفر فوائد للأشخاص الذين يعانون من حساسية العين.



ما هو القناع الأفضل للحساسية؟



يمكن لجميع الأقنعة أن توفر بعض الراحة من الحساسية. حتى الأقنعة القماشية يمكن أن تساعد في حجب بعض الجزيئات وتقليل الأعراض. لكن أقنعة N95 هي الخيار الأفضل لكثير من الناس.



بينما تُعتبر أقنعة N95 أفضل، فقد ثبت أن الأقنعة الجراحية القماشية فعالة أيضًا في تصفية المسببات للحساسية. كما أنها متاحة على نطاق واسع ويمكن التخلص منها بعد كل استخدام، مما يضمن ارتداء قناع نظيف خالٍ من تراكم أي مسببات للحساسية.



فوائد إضافية للأقنعة



يمكن أن تحمي الأقنعة من العدوى مثل COVID-19 ومن المسببات للحساسية. كما يمكن لارتداء القناع أن يوفر فوائد مثل:



حجب التلوث : يمكن للأقنعة أن تساعد في تصفية الدخان والضباب الدخاني وغيرها من ملوثات الهواء. يربط الخبراء بين التعرض الطويل الأمد لملوثات الهواء وبين العديد من الآثار الصحية السلبية.

فضلا عن تقليل التلوث الذي تتنفسه يمكن أن يساعد في تقليل هذه المخاطر الصحية.



حماية الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة : يستفيد الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي من ارتداء الأقنعة لأنها تقلل من التعرض للبكتيريا والفيروسات والسموم الضارة الأخرى. يمكن أن يجعل ارتداء القناع فكرة جيدة على مدار السنة، حتى إذا لم يكن هناك تفشي في منطقتك.



منع انتشار الجراثيم للآخرين: يمكن أن تحمل البكتيريا والسموم الأخرى دون أن تجعلك مريضًا.

ومع ذلك، يمكن للأطفال، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، والأشخاص الذين يعانون بالفعل من التهابات، وغيرهم، أن يصابوا بالمرض إذا نقلت السم إليهم. يمكن أن تحمي الأقنعة من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الهواء والرذاذ التنفسي.



