هل يمكن أن تساعد الأقنعة الواقية في تقليل أعراض الحساسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
على الرغم من أن الأقنعة الواقية ليست فعالة لجميع مسببات الحساسية أو الأعراض، إلا أنها تستطيع تصفية العديد من المواد المسببة للحساسية التي تتعرض لها.
أصبحت الأقنعة الواقية متاحة على نطاق واسع في العالم الغربي منذ جائحة COVID-19، واستمر الكثير من الناس في ارتدائها عند الشعور بالمرض وعند الحاجة إلى التواجد في الأماكن العامة، نقلا عن موقع هيلث لاين
وقد أظهرت أبحاث جديدة أن الأقنعة ليست فقط وسيلة مفيدة للحماية من COVID-19 والعدوى الأخرى، ولكنها يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل الحساسية عن طريق حجب جزيئات المسببات للحساسية
قد يكون ارتداء الأقنعة مفيدًا لك إذا كنت تعاني من حساسية تجاه حبوب اللقاح أو العفن أو الغبار أو الحيوانات الأليفة أو غيرها من المواد.
هل يمكن للأقنعة الواقية إيقاف أو تقليل أعراض الحساسية؟
أشارت الأبحاث إلى أن الأقنعة الواقية يمكن أن تساعد في تقليل بعض أعراض الحساسية. تتراوح أحجام جزيئات حبوب اللقاح بين 10 إلى 100 ميكرون (μm). تقوم الأقنعة الجراحية القياسية بحجب الجزيئات التي يصل حجمها إلى 3 ميكرون.
أما أقنعة N95 والأقنعة الطبية الأخرى فتستطيع حجب الجزيئات التي يصل حجمها إلى .004 ميكرون. وهذا يعني أن الأقنعة القياسية التي أصبحت متاحة على نطاق واسع منذ ذروة جائحة COVID-19 يمكن أن تحجب جزيئات حبوب اللقاح.
يمكن للأقنعة أيضًا حجب العديد من المواد المسببة للحساسية الأخرى. فعلى سبيل المثال، تتراوح جزيئات العفن بين 3 و13 ميكرون، وجزيئات الأبواغ الفطرية بين 10 و30 ميكرون، وجزيئات عث الغبار بين 100 و300 ميكرون.
على الرغم من أن بعض المواد المسببة للحساسية الشائعة يمكن أن تكون جزيئاتها أصغر، مثل وبر الحيوانات الأليفة الذي تتراوح جزيئاته بين 0.5 و100 ميكرون، إلا أن الأقنعة ستظل تحجب معظم الجزيئات.
لكن الأقنعة لا تحمي من جميع أعراض الحساسية. على سبيل المثال، لا توجد أدلة تشير إلى أنها توفر فوائد للأشخاص الذين يعانون من حساسية العين.
ما هو القناع الأفضل للحساسية؟
يمكن لجميع الأقنعة أن توفر بعض الراحة من الحساسية. حتى الأقنعة القماشية يمكن أن تساعد في حجب بعض الجزيئات وتقليل الأعراض. لكن أقنعة N95 هي الخيار الأفضل لكثير من الناس.
بينما تُعتبر أقنعة N95 أفضل، فقد ثبت أن الأقنعة الجراحية القماشية فعالة أيضًا في تصفية المسببات للحساسية. كما أنها متاحة على نطاق واسع ويمكن التخلص منها بعد كل استخدام، مما يضمن ارتداء قناع نظيف خالٍ من تراكم أي مسببات للحساسية.
فوائد إضافية للأقنعة
يمكن أن تحمي الأقنعة من العدوى مثل COVID-19 ومن المسببات للحساسية. كما يمكن لارتداء القناع أن يوفر فوائد مثل:
حجب التلوث : يمكن للأقنعة أن تساعد في تصفية الدخان والضباب الدخاني وغيرها من ملوثات الهواء. يربط الخبراء بين التعرض الطويل الأمد لملوثات الهواء وبين العديد من الآثار الصحية السلبية.
فضلا عن تقليل التلوث الذي تتنفسه يمكن أن يساعد في تقليل هذه المخاطر الصحية.
حماية الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة : يستفيد الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي من ارتداء الأقنعة لأنها تقلل من التعرض للبكتيريا والفيروسات والسموم الضارة الأخرى. يمكن أن يجعل ارتداء القناع فكرة جيدة على مدار السنة، حتى إذا لم يكن هناك تفشي في منطقتك.
منع انتشار الجراثيم للآخرين: يمكن أن تحمل البكتيريا والسموم الأخرى دون أن تجعلك مريضًا.
ومع ذلك، يمكن للأطفال، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، والأشخاص الذين يعانون بالفعل من التهابات، وغيرهم، أن يصابوا بالمرض إذا نقلت السم إليهم. يمكن أن تحمي الأقنعة من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الهواء والرذاذ التنفسي.
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