كيفيه عمل كيكة قدرة قادر؟ وما هي فوائدها وأضرارها

MENAFN - Alghad Newspaper) كيكة قدرة قادر



كيكة قدرة قادر هي حلوى عربية تقليدية شهيرة، تنتشر بشكل خاص في مصر ودول الخليج العربي، وتُعتبر من الحلويات الشائعة في المطبخ العربي، حيث تجمع بين المذاق الرائع والنكهة الغنية، فضلا عن القوام الكثيف والرطب، تُقدم عادة في المناسبات والاحتفالات، وهي مفضلة لدى الكثيرين لنكهتها الحلوة المميزة وقوامها الفريد.



وتتميز كيكة قدرة قادر بطبقاتها المتناوبة بين الكيك الإسفنجي الناعم والكريم الكثيف، مما يجعلها حلوى مثالية للمناسبات الخاصة، وتشمل مكوناتها الكيك، عادة ما يكون كيك إسفنجي رطب، الكريم، وهو مزيج غني من الحليب المكثف المحلى، والقشطة، والكريم شانتيه، والفانيليا، وغالبًا ما تزين بالفواكه الطازجة والمكسرات والشوكولاتة المبشورة.



وكيكة قدرة قادر سهلة التحضير بكونات بسيطة ومتوفرة، ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، وهي مثالية أيضاً لحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة، حيث يجعلها مزيج الشوكولاتة والكريم والقشطة حلوى لا تقاوم، بالإضافة إلى وجود طبقتين متميزتين بها، طبقة الكيك الشوكولاتة الرطبة وطبقة الكريم كراميل اللذيذة.



ويمكن إضافة لمسة خاصة على كيكة قدرة قادر من خلال استخدام نكهات مختلفة للكيك مثل الشوكولاتة البيضاء أو الفانيليا، إضافة نكهات مختلفة إلى الكريم مثل القهوة أو الموز أو الفراولة، وأيضاً تزيين الكيك بالشوكولاتة المبشورة أو المكسرات أو الفواكه الطازجة، وهناك العديد من الوصفات المختلفة لكيكة قدرة قادر، والتي قد تختلف حسب المقادير والخطوات قليلاً.



مكونات كيكة قدرة قادر:



1. الكراميل: يُصنع من السكر والماء، ويُعتبر القاعدة لطبقة الكريم.



2. الكريم: يُعد من الحليب والسكر والحليب المكثف المحلى والنشا أو البيض.



3. الكيك: عادة ما يكون كيك شوكولاتة رطب، يُصنع من الدقيق والسكر والبيض والكاكاو والبيكنج بودر.



وكيكة قدرة قادر، كغيرها من الحلويات، غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، التي تأتي من الدقيق والسكر، الدهون تأتي من الحليب والقشطة أو الكريمة المضافة، البروتين الذي يوجد بكميات متوسطة، ومصدره الحليب والبيض، الكالسيوم بفضل محتوى الحليب، والفيتامينات كفيتامين ب من الدقيق والبيض، والألياف التي تأتي من المكسرات، كما تحتوي على نسبة عالية من السكريات بسبب السكر المضاف، لذا ينصح بتناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.



يُعتقد أن كيكة قدرة قادر نشأت في مصر، ثم انتشرت في دول الخليج العربي وبلاد الشام، ويرجح أن تسمية هذه الكيكة بـ "قدرة قادر" ترجع إلى الطريقة التي تتكون بها الطبقات، حيث تطفو طبقة الكراميل فوق طبقة الكيك أثناء الخبز وكأنها بقدرة قادر تفصل بينهما دون أي تدخل، بينما يقال أن تسميتها تشير إلى "قدرة الله"، وجاء من الاعتقاد بأن تحول الخليط السائل إلى كيكة متماسكة يحتاج إلى تدخل إلهي.



مع الوقت، تطورت الوصفة وانتشرت في أنحاء العالم العربي، مع اختلافات طفيفة في المكونات والتحضير بين المناطق، وأصبحت الكيكة جزءًا مهمًا من الثقافة الغذائية في المناسبات الاجتماعية في العديد من البلدان، ومع انتشار المطبخ العربي عالميًا، اكتسبت كيكة قدرة قادر شعبية في دول العالم.



مقادير عمل كيكة قدرة قادر



مقادير الكراميل:

1. كوب سكر

2. ربع كوب ماء



مقادير الكريم:



1. 4 أكواب حليب

2. كوب سكر

3. نصف كوب نشا

4. 4 صفار بيض

5. ملعقة صغيرة فانيليا



مقادير الكيك:



1. كوب ونصف دقيق

2. كوب سكر

3. نصف كوب بودرة كاكاو

4. ملعقة صغيرة بيكنج بودر

5. ربع ملعقة صغيرة ملح

6. نصف كوب زيت

7. 3 بيضات

8. كوب حليب

9. ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة عمل كيكة قدرة قادر



لتحضير الكراميل، ضعي السكر والماء في قدر على نار متوسطة حتى يذوب السكر ويتحول إلى لون ذهبي. أضيفي القليل من الماء البارد بحذر، ثم ارفعي القدر عن النار.



لتحضير الكريم، اخفقي صفار البيض والسكر في وعاء حتى يصبح المزيج كريميًا، في وعاء آخر، اخفقي الحليب والنشا حتى يذوب النشا تمامًا. ضعي مزيج الحليب على نار متوسطة مع التحريك المستمر، ثم أضيفي مزيج صفار البيض إلى مزيج الحليب بالتدريج مع الخفق المستمر، وبعد ذلك أضيفي الفانيليا وقلبي جيدًا.



لتحضير الكيك: اخلطي البيض والسكر في وعاء حتى يصبح المزيج كريميًا، أضيفي الزيت والفانيليا واخفقي مرة أخرى، ثم امزجي الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والملح معاً، وأضيفيهم مع الحليب إلى خليط البيض، واخلطي برفق حتى تتجانس المكونات.



قومي بتسخين الفرن على 180 درجة مئوية، ادهني صينية بالزبدة ورشيها بالدقيق، ثم اسكبي خليط الكيك في الصينية، والكراميل فوق الكيك، ثم اسكبي طبقة الكريم فوق الكراميل.



وبعد ذلك أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 45-50 دقيقة أو حتى ينضج الكيك ويصبح وجهه ذهبيًا، واتركيه ليبرد تمامًا قبل تقطيعه وتقديمه، ويمكن تزيين الكيك بالشوكولاتة المبشورة، المكسرات، أو الفواكه الطازجة.



يجب التأكد من ضبط درجة حرارة الفرن بشكل صحيح، لأن الحرارة الزائدة قد تؤدي إلى حرق الكيك، وقد يختلف وقت الخبز قليلاً حسب نوع الفرن وحجم الصينية المستخدمة، ومن الضروري ترك الكيك ليبرد تمامًا قبل تقطيعه، حتى يصبح قوامه متماسكًا.



طريقة عمل قدرة قادر بالكراميل الجاهز



المكونات:

1. عبوة واحدة من الكراميل الجاهز



2. 3 أكواب حليب



3. 3 أكياس من الكريم كراميل الجاهز.



4. نصف كوب حليب بودرة



5. 2 بيضة بحرارة الغرفة



6. ملعقة صغيرة فانيليا



7. 3 أرباع كوب سكر ناعم



8. نصف كوب حليب



9. نصف كوب زيت نباتي



10. كوب دقيق



11. نصف كوب كاكاو غير محلى



12. نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر



13. ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا



طريقة التحضير:



1. في وعاء، اخفقي البيض والسكر والفانيليا حتى يصبح المزيج كريميًا، ثم أضيفي الزيت والحليب واخفقي جيدًا.



2. في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والبيكنج صودا، ثم أضيفي خليط الدقيق مع الحليب إلى خليط البيض، واخفقي بلطف حتى تتجانس المكونات.



3. سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية، وادهني صينية بالزبدة ورشيها بالدقيق، ثم ضعي خليط الكيك في الصينية واخبزيه لمدة 30-35 دقيقة حتى ينضج.

4. تحضير الكريم، اخلطي في وعاء الحليب والكريم كراميل الجاهز والحليب البودرة حتى يذوب الكريم تمامًا.



5. اخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً، ثم اسكبي طبقة الكريم فوق الكيك البارد، ثم اسكبي الكراميل الجاهز فوق الكريم، وضعي الكيك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى يبرد تمامًا ويتماسك.



أسهل طريقة لعمل كيكة قدرة قادر



كيكة قدرة قادر من الحلويات العربية الشهية التي تتميز بطبقاتها اللذيذة والقوام المميز. بالرغم من أنها تبدو معقدة، إلا أنه يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، كالتالي:



المكونات:



1. كوب ونصف دقيق



2. كوب سكر



3. نصف كوب بودرة كاكاو



4. ملعقة صغيرة بيكنج بودر



5. ربع ملعقة صغيرة ملح



6. نصف كوب زيت



7. 3 بيضات



8. كوب حليب



9. ملعقة صغيرة فانيليا



10. 3 أكواب حليب



11. أكياس من الكريم كراميل الجاهز



12. نصف كوب حليب بودرة اختياري



13. عبوة واحدة من الكراميل الجاهز



طريقة التحضير



1. سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية وادهني صينية بالزبدة ورشيها بالدقيق.



2. في وعاء، اخفقي البيض والسكر والفانيليا حتى يصبح المزيج كريميًا.



3. أضيفي الزيت والحليب واخفقي جيدًا.



4. في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والملح.



5. أضيفي خليط الدقيق والحليب إلى خليط البيض، واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

6. ضعي الخليط في الصينية واخبزيه لمدة 30-35 دقيقة أو حتى ينضج.



7. في وعاء، اخفقي الحليب والكريم كراميل الجاهز والحليب البودرة حتى يذوب الكريم تمامًا.

8. اخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً.



9. اسكبي طبقة الكريم فوق الكيك البارد، ثم اسكبي الكراميل الجاهز فوق الكريم.



10. ضعي الكيك في الثلاجة لمدة ساعتين حتى يبرد تمامًا ويتماسك.



مواصفات كيكة قدرة قادر



1. كيكة قدرة قادر من الكيكات الشهية التي تتميز بطبقاتها المتعددة ونكهاتها الغنية.



2. تتكون كيكة قدرة قادر عادة من ثلاث طبقات رئيسية، تشمل طبقة الكراميل، وطبقة الكريم و طبقة الكيك.



3. يتم تحضير الكيكة بطريقة خاصة تتطلب عزل الطبقات، وغالباً ما يتم خبزها في قالب مغطى بطبقة كراميل، ثم تُضاف الطبقات الأخرى قبل خبزها في الفرن.



4. تتميز كيكة قدرة قادر بتوازن ممتاز بين طعم الكراميل الحلو والطعم الكريمي وقوام الكيك الخفيف.



5. يمكن تزيين الكيكة بالفاكهة الطازجة أو الكريمة أو حتى صوص الشوكولاتة حسب الذوق الشخصي.



6. تُعد من الحلويات المحببة في المناسبات الخاصة والمناسبات العائلية، وتتميز بمظهرها الفاخر وطعمها الرائع واللذيذ.

