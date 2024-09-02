طريقة عمل البان كيك



البان كيك هي عبارة عن أقراص رقيقة من الفطائر، التي يتم طهيها على مقلاة ساخنة، تتميز بنعومتها وطعمها اللذيذ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للإفطار أو الوجبات الخفيفة، وتُعتبر جزءاً أساسياً من المطبخ الأمريكي، حيث انتشرت بشكل واسع في أمريكا الشمالية خلال القرن الثامن عشر، كما أنها أصبحت متوفرة في العديد من المطابخ حول العالم.



يتكون البان كيك بشكل أساسي من مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ، وهي الدقيق، الذي يُعتبر المكون الرئيسي الذي يعطي البان كيك قوامه، الحليب الذي يضيف رطوبة ونكهة مثالية، البيض الذي يساعد على تماسك العجين ورفع حجم البان كيك، السكر يضيف حلاوة لطيفة، كما يعمل البيكنج بودر على تخفيف العجين وجعله هشاً.



يتم تقديم البان كيك سادة أو مع مجموعة متنوعة من الإضافات اللذيذة، مثل الزبدة الدافئة لإضافة نكهة غنية وقوام كريمي، العسل والذي يُعد من الإضافات الكلاسيكية للبان كيك، ويضيف حلاوة طبيعية، المكسرات التي تزيد من قيمة البان كيك الغذائية وتضيف قرمشة لطيفة، ويمكن إضافة الفواكه الطازجة أو المعلبة مثل الموز والتوت والفراولة.



البان كيك لها تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، على الرغم من ارتباطها بشكل كبير بالمطبخ الأمريكي، إلا أن أصولها تعود إلى حضارات مختلفة حول العالم، إذ تشير العديد من الدلائل إلى أن فطائر مشابهة للبان كيك كانت تُصنع وتُستهلك في العديد من الحضارات القديمة، مثل الحضارة الرومانية واليونانية، وكانت هذه الفطائر تُصنع من الحبوب المهروسة والمخمرة، وتُقدم مع العسل أو الزيت.



وانتشرت فكرة الفطائر الرقيقة في جميع أنحاء أوروبا خلال العصور الوسطى، وتطورت في فرنسا إلى الكريب، بينما في إنجلترا ظهرت الفطائر السميكة التي تشبه البان كيك الحديث، ومع هجرة الأوروبيين إلى أمريكا الشمالية، أخذوا معهم وصفاتهم للفطائر، ومع توفر المكونات مثل الدقيق والقمح، تطورت هذه الوصفات وأصبحت أكثر تنوعًا.



وشهد القرن الثامن عشر انتشارًا واسعًا للبان كيك في المستعمرات الأمريكية، حيث كانت هذه الفطائر تُصنع من مكونات بسيطة ومتوفرة، مثل الدقيق والحليب والبيض، وتطورت وصفات البان كيك على مر السنين، وأصبحت تشمل مكونات مختلفة مثل الزبدة والسكر والبيكنج بودر، وسرعان ما أصبح وجبة إفطار أساسية، وارتبط بالعديد من المناسبات والأعياد.



ويحظى البان كيك بشعبية كبيرة لسهولة تحضيره وبمكونات بسيطة متوفرة في معظم المطابخ، حيث يمكن تقديمه بطرق مختلفة، وإضافة العديد من الإضافات اللذيذة مثل الزبدة، الفواكه، والمكسرات، وهو مصدر جيد للكربوهيدرات والطاقة، ويمكن تعزيز قيمته الغذائية بإضافة الحبوب الكاملة والفواكه، مما يجعله وجبة مثالية للاستمتاع بها في أي وقت من اليوم.



أشهر أنواع البان كيك حول العالم



1. البان كيك الأمريكي الكلاسيكي، وهو رقيق وهش، يُقدم عادة مع المشروبات، الزبدة، والفواكه، ويتكون بشكل أساسي من الدقيق والحليب والسكر والبيض.



2. الكريب الفرنسي، ويتميز بأنه أكثر رقة ومرونة من البان كيك الأمريكي، يقدم مع حشوات متنوعة مثل الجبن، العسل، الشوكولاتة، أو المربى، ويتكون بشكل أساسي من الدقيق والحليب والبيض والزبدة المذابة.



3. البغرير المغربي، وهي عبارة عن فطائر سميكة، تحتوي على ثقوب صغيرة، تقدم مع العسل أو الزبدة، وتشمل مكوناتها الأساسية الدقيق والماء والملح والخميرة.



4. الدوسا الهندي، وهي عبارة عن فطائر رقيقة ومقرمشة، تصنع من عجين العدس الأسود أو الأرز، وتقدم مع صلصات مختلفة، وتتمثل مكوناتها الأساسية في دقيق العدس الأسود أو الأرز والماء والملح.



5. البان كيك الياباني، وهي فطائر سميكة، يتم تحضيرها من خليط من الخضروات المبشورة والبصل الأخضر وعجين البان كيك، وتشمل مكوناتها الأساسية الدقيق والبيض والماء والخضروات المبشورة.



6. البان كيك الأسترالي، وهو مماثل للبان كيك الأمريكي، ولكن غالبًا ما يكون أكثر سمكًا وأكثر كثافة، ومن مكوناته الأساسية الدقيق والحليب والبيض والسكر.



ويمكن إضافة العديد من المكونات المختلفة إلى هذه الأنواع، مثل الشوفان، الزبادي، أو الفواكه لتوفير نكهات متنوعة.



طريقة عمل البان كيك

البان كيك من الحلويات السهلة والسريعة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بطرق متنوعة، ومن أشهرها:



المكونات:

1. 2 كوب من الدقيق



2. 3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر



3. نصف ملعقة صغيرة ملح



4. ملعقتان كبيرتان سكر



5. بيضتان



6. كوب حليب



7. ملعقة كبيرة زيت



طريقة التحضير:



1. قومي بخلط المكونات الجافة معاً في وعاء كبير، وهي الدقيق، البيكنج بودر، الملح والسكر.



2. في وعاء آخر، اخفقي البيض جيداً ثم أضيفي الحليب والزيت واخلطي مرة أخرى.



3. أضيفي خليط المكونات السائلة تدريجياً إلى خليط المكونات الجافة واخلطي بلطف حتى تتجانس المكونات وتصبح العجينة ناعمة، ويجب أن يكون قوام العجينة سائلاً قليلاً.



4. سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بالقليل من الزبدة أو الزيت.



5. اسكبي كمية مناسبة من العجين في المقلاة على شكل دوائر صغيرة.



6. اتركي البان كيك حتى تتكون فقاعات على سطحه ثم قلبيه على الوجه الآخر، وكرري ذلك حتى تنتهي من كمية العجين.



7. يمكن إضافة نكهات مختلفة إلى البان كيك مثل الفانيليا، القرفة، أو الشوكولاتة.



8. قدمي البان كيك مع العسل، الفواكه الطازجة، المكسرات، أو الزبدة.



مقادير عمل البان كيك



المكونات:

1. كوبان دقيق

2. 3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

3. نصف ملعقة صغيرة ملح

4. ملعقتان كبيرتان سكر

5. بيضتان

6. كوب حليب

7. ملعقة كبيرة زيت



للتزيين والتقديم:

1. زبدة

2. فواكه طازجة مثل الموز، التوت، الفراولة

3. مكسرات مثل اللوز، الجوز

4. يمكن تعديل كمية السكر حسب الرغبة، وإضافة نكهات أخرى مثل الفانيليا أو القرفة.



طريقة عمل بان كيك بدون بيض



المكونات:

1. 2 كوب من الدقيق

2. 3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

3. نصف ملعقة صغيرة ملح