طريقة عمل البان كيك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بان كيك
البان كيك هي عبارة عن أقراص رقيقة من الفطائر، التي يتم طهيها على مقلاة ساخنة، تتميز بنعومتها وطعمها اللذيذ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للإفطار أو الوجبات الخفيفة، وتُعتبر جزءاً أساسياً من المطبخ الأمريكي، حيث انتشرت بشكل واسع في أمريكا الشمالية خلال القرن الثامن عشر، كما أنها أصبحت متوفرة في العديد من المطابخ حول العالم.
يتكون البان كيك بشكل أساسي من مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ، وهي الدقيق، الذي يُعتبر المكون الرئيسي الذي يعطي البان كيك قوامه، الحليب الذي يضيف رطوبة ونكهة مثالية، البيض الذي يساعد على تماسك العجين ورفع حجم البان كيك، السكر يضيف حلاوة لطيفة، كما يعمل البيكنج بودر على تخفيف العجين وجعله هشاً.
يتم تقديم البان كيك سادة أو مع مجموعة متنوعة من الإضافات اللذيذة، مثل الزبدة الدافئة لإضافة نكهة غنية وقوام كريمي، العسل والذي يُعد من الإضافات الكلاسيكية للبان كيك، ويضيف حلاوة طبيعية، المكسرات التي تزيد من قيمة البان كيك الغذائية وتضيف قرمشة لطيفة، ويمكن إضافة الفواكه الطازجة أو المعلبة مثل الموز والتوت والفراولة.
البان كيك لها تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، على الرغم من ارتباطها بشكل كبير بالمطبخ الأمريكي، إلا أن أصولها تعود إلى حضارات مختلفة حول العالم، إذ تشير العديد من الدلائل إلى أن فطائر مشابهة للبان كيك كانت تُصنع وتُستهلك في العديد من الحضارات القديمة، مثل الحضارة الرومانية واليونانية، وكانت هذه الفطائر تُصنع من الحبوب المهروسة والمخمرة، وتُقدم مع العسل أو الزيت.
وانتشرت فكرة الفطائر الرقيقة في جميع أنحاء أوروبا خلال العصور الوسطى، وتطورت في فرنسا إلى الكريب، بينما في إنجلترا ظهرت الفطائر السميكة التي تشبه البان كيك الحديث، ومع هجرة الأوروبيين إلى أمريكا الشمالية، أخذوا معهم وصفاتهم للفطائر، ومع توفر المكونات مثل الدقيق والقمح، تطورت هذه الوصفات وأصبحت أكثر تنوعًا.
وشهد القرن الثامن عشر انتشارًا واسعًا للبان كيك في المستعمرات الأمريكية، حيث كانت هذه الفطائر تُصنع من مكونات بسيطة ومتوفرة، مثل الدقيق والحليب والبيض، وتطورت وصفات البان كيك على مر السنين، وأصبحت تشمل مكونات مختلفة مثل الزبدة والسكر والبيكنج بودر، وسرعان ما أصبح وجبة إفطار أساسية، وارتبط بالعديد من المناسبات والأعياد.
ويحظى البان كيك بشعبية كبيرة لسهولة تحضيره وبمكونات بسيطة متوفرة في معظم المطابخ، حيث يمكن تقديمه بطرق مختلفة، وإضافة العديد من الإضافات اللذيذة مثل الزبدة، الفواكه، والمكسرات، وهو مصدر جيد للكربوهيدرات والطاقة، ويمكن تعزيز قيمته الغذائية بإضافة الحبوب الكاملة والفواكه، مما يجعله وجبة مثالية للاستمتاع بها في أي وقت من اليوم.
أشهر أنواع البان كيك حول العالم
1. البان كيك الأمريكي الكلاسيكي، وهو رقيق وهش، يُقدم عادة مع المشروبات، الزبدة، والفواكه، ويتكون بشكل أساسي من الدقيق والحليب والسكر والبيض.
2. الكريب الفرنسي، ويتميز بأنه أكثر رقة ومرونة من البان كيك الأمريكي، يقدم مع حشوات متنوعة مثل الجبن، العسل، الشوكولاتة، أو المربى، ويتكون بشكل أساسي من الدقيق والحليب والبيض والزبدة المذابة.
3. البغرير المغربي، وهي عبارة عن فطائر سميكة، تحتوي على ثقوب صغيرة، تقدم مع العسل أو الزبدة، وتشمل مكوناتها الأساسية الدقيق والماء والملح والخميرة.
4. الدوسا الهندي، وهي عبارة عن فطائر رقيقة ومقرمشة، تصنع من عجين العدس الأسود أو الأرز، وتقدم مع صلصات مختلفة، وتتمثل مكوناتها الأساسية في دقيق العدس الأسود أو الأرز والماء والملح.
5. البان كيك الياباني، وهي فطائر سميكة، يتم تحضيرها من خليط من الخضروات المبشورة والبصل الأخضر وعجين البان كيك، وتشمل مكوناتها الأساسية الدقيق والبيض والماء والخضروات المبشورة.
6. البان كيك الأسترالي، وهو مماثل للبان كيك الأمريكي، ولكن غالبًا ما يكون أكثر سمكًا وأكثر كثافة، ومن مكوناته الأساسية الدقيق والحليب والبيض والسكر.
ويمكن إضافة العديد من المكونات المختلفة إلى هذه الأنواع، مثل الشوفان، الزبادي، أو الفواكه لتوفير نكهات متنوعة.
طريقة عمل البان كيك
البان كيك من الحلويات السهلة والسريعة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بطرق متنوعة، ومن أشهرها:
المكونات:
1. 2 كوب من الدقيق
2. 3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر
3. نصف ملعقة صغيرة ملح
4. ملعقتان كبيرتان سكر
5. بيضتان
6. كوب حليب
7. ملعقة كبيرة زيت
طريقة التحضير:
1. قومي بخلط المكونات الجافة معاً في وعاء كبير، وهي الدقيق، البيكنج بودر، الملح والسكر.
2. في وعاء آخر، اخفقي البيض جيداً ثم أضيفي الحليب والزيت واخلطي مرة أخرى.
3. أضيفي خليط المكونات السائلة تدريجياً إلى خليط المكونات الجافة واخلطي بلطف حتى تتجانس المكونات وتصبح العجينة ناعمة، ويجب أن يكون قوام العجينة سائلاً قليلاً.
4. سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بالقليل من الزبدة أو الزيت.
5. اسكبي كمية مناسبة من العجين في المقلاة على شكل دوائر صغيرة.
6. اتركي البان كيك حتى تتكون فقاعات على سطحه ثم قلبيه على الوجه الآخر، وكرري ذلك حتى تنتهي من كمية العجين.
7. يمكن إضافة نكهات مختلفة إلى البان كيك مثل الفانيليا، القرفة، أو الشوكولاتة.
8. قدمي البان كيك مع العسل، الفواكه الطازجة، المكسرات، أو الزبدة.
مقادير عمل البان كيك
المكونات:
1. كوبان دقيق
2. 3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر
3. نصف ملعقة صغيرة ملح
4. ملعقتان كبيرتان سكر
5. بيضتان
6. كوب حليب
7. ملعقة كبيرة زيت
للتزيين والتقديم:
1. زبدة
2. فواكه طازجة مثل الموز، التوت، الفراولة
3. مكسرات مثل اللوز، الجوز
4. يمكن تعديل كمية السكر حسب الرغبة، وإضافة نكهات أخرى مثل الفانيليا أو القرفة.
طريقة عمل بان كيك بدون بيض
المكونات:
1. 2 كوب من الدقيق
2. 3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر
3. نصف ملعقة صغيرة ملح
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