ما هي فوائد أكل بذور عباد الشمس؟

MENAFN - Alghad Newspaper) نبات حب الشمس



نبات حب الشمس أو بذور عباد الشمس هي أحد أنواع البذور الشائعة والمغذية التي تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على صحة الجسم، وهي عبارة عن حبات صغيرة ذات لون أسود أو أبيض مخطط، وتُعد أكثر من مجرد وجبة خفيفة لذيذة، فهي مخزن حقيقي للثروة الغذائية، وتحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.



تستخرج هذه البذور من رأس زهرة عباد الشمس الشهيرة، التي تتبع الشمس في مسارها عبر السماء، ولطالما استخدمت بذور عباد الشمس في العديد من الثقافات حول العالم، سواء في الطهي أو الطب التقليدي، ويشتهر عباد الشمس بزهرته الكبيرة والملونة باللون الأصفر الذهبي، وسمي بهذا الاسم بسبب ميل رأسه الكبير دائماً نحو الشمس، فطوال اليوم، تتبع الزهرة الشمس في مسارها.



تتميز بذور عباد الشمس بأنها صغيرة الحجم، بيضاوية الشكل، ذات لون رمادي مائل للأسود مع خطوط بيضاء، وهي غنية بالدهون الصحية، البروتين، الألياف، الفيتامينات خاصة فيتامين هـ والمعادن مثل المغنيسيوم والسيلينيوم، يتم تناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى السلطات والمخبوزات، وتستخدم على نطاق واسع لاستخراج زيت عباد الشمس.



يتكون نبات عباد الشمس من سيقان طويلة وقوية تدعم الرأس الثقيل للزهرة، أوراق كبيرة وخشنة، تساعد على امتصاص ضوء الشمس، والرأس الذي يحتوي على مئات الزهور الصغيرة مجتمعة لتشكل زهرة واحدة كبيرة، بينما توجد البذور في مركز الرأس، وتحتوي على نسبة عالية من الزيت والبروتين.



وتعتبر بذور عباد الشمس مصدراً نباتياً ممتازاً للبروتين، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للنباتيين الذين يتبعون نظامًا غذائياً نباتيًا، وتحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليك، والتي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة القلب، وتزود الجسم بفيتامينات هامة مثل فيتامين هـ وفيتامينات ب.



بالإضافة إلى المعادن الضرورية لصحة العظام والأسنان مثل المغنيسيوم والزنك والفسفور، كما تساعد الألياف الموجودة فيها على تحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.



استخدامات بذور عباد الشمس



1. يمكن تناولها كوجبة خفيفة بمفردها أو إضافتها إلى الزبادي أو السلطة.



2. تدخل كمكون أساسي في تحضير العديد من الأطباق مثل الخبز والمعجنات والحلويات والسلطات والزبادي.

3. تُستخدم لتزيين للأطباق المختلفة، مما يضفي عليها مذاقًا مميزًا.



4. تستخدم لصناعة زبدة البندق أو زبدة عباد الشمس، وهي بديل نباتي لزبدة الفول السوداني.



5. يدخل زيت عباد الشمس في إنتاج الحليب النباتي، مثل حليب اللوز وحليب الجوز.



6. يستخرج منها زيت عباد الشمس، الذي يستخدم في الطهي والصابون ومستحضرات التجميل.



7. تدخل في صناعة الطلاء والأحبار، وإنتاج الوقود الحيوي.



8. تباع على شكل مكملات غذائية، لتوفير العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.



9. يدخل زيت عباد الشمس في صناعة العديد من مستحضرات التجميل، مثل الكريمات واللوشن والشامبو، لخصائصه المرطبة والمغذية للبشرة والشعر.

10. تستخدم سيقان وأوراق عباد الشمس كعلف للحيوانات.



11. تستخدم زهور نبات عباد الشمس لتزيين الحدائق والمنازل.



12. يُعتبر عباد الشمس مصدرًا مهمًا لحبوب اللقاح التى يجمعها النحل لإنتاج العسل.



فوائد حب الشمس



1. تحسين صحة القلب

يحتوي حب الشمس على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، رفع مستويات الكولسترول الجيد، مما يسهم في تحسين الدورة الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.



2. تعزيز صحة الدماغ

يساعد حب الشمس في الحفاظ على صحة الدماغ ووظائفه، بفضل محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن والأحماض الهامة، التي تعمل على تحسين الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز، وبالتالي خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، كما أنها تلعب دوراً هاماً في تعزيز وظائف الدماغ والجهاز العصبي بشكل سليم.



3. تقوية العظام

يساهم حب الشمس في دعم صحة العظام، لاحتوائه على العديد من المعادن الهامة مثل المغنيسيوم والفوسفور وهما ضروريان لتعزيز كتلة العظام وبنائها بشكل صحي، وتقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر.



4. تحسين الهضم

حب الشمس مصدر جيد للألياف الغذائية، التي تساعد على تسهيل عملية الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي، عن طريق تنظيم حركة الأمعاء، وتقليل الإصابة بالإمساك والانتفاخات، وتساهم أيضاً في الوقاية من التهابات المعدة ومشاكل الأمعاء المختلفة.



5. محاربة السرطان

يلعب حب الشمس دوراً فعالاً في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الهامة، خاصة فيتامين هـ، والسيلينيوم، مما يساعد في مكافحة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف، ومنع نمو الأورام السرطانية داخل خلايا الجسم.



6. خفض الوزن

لحب الشمس دور كبير في فقدان الوزن الزائد والسيطرة على وزن الجسم، فهو غني بالألياف والبروتين، اللذان يساعدان في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، وتقليل تناول كميات كبيرة من الطعام على مدار اليوم، مما يعمل على حرق السعرات الحرارية والدهون المتراكمة في الجسم، وبالتالي إنقاص الوزن.



7. تقوية المناعة

يحتوي حب الشمس على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية مثل فيتامين هـ والزنك والسيلينيوم، وهما مهمان لتقوية جهاز المناعة، ودعمه لمحاربة العدوى والالتهابات التي قد تصيب الجسم.



8. تحسين صحة البشرة

حب الشمس غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في الحفاظ على صحة البشرة، وتقليل ظهور التجاعيد وحب الشباب، بفضل قدرته على تعزيز إنتاج الكولاجين ومحاربة الشوارد الحرة التي قد تصيب خلايا البشرة، كما أنها تحتوي على مركبات تساعد في تقليل الالتهابات الجلدية.



ما هي فوائد أكل بذور عباد الشمس؟



1. بذور عباد الشمس مصدر ممتاز للبروتين الضروري لتحسين صحة العضلات وتعزيز كتلتها.



2. تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليك، والتي تساهم في خفض الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة القلب.



3. تمنح الجسم العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين هـ وفيتامينات ب، والمغنيسيوم والزنك والفسفور.



4. تساعد الألياف الموجودة في حب الشمس على تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع.



5. تساعد على تقوية العظام والأسنان، بفضل محتواها العالي من المعادن الهامة.



6. تدعم صحة البشرة والشعر، عن طريق حماية الجلد من التلف والمساعدة على نمو شعر صحي.



7. تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.



8. تدعم فقدان الوزن عن طريق زيادة الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام.





هل حب الشمس يؤثر على البشرة؟



نعم يؤثر حب الشمس على البشرة كالتالي:



1. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز صحة البشرة وزيادة نضارتها وجمالها، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

2. حب الشمس غني بفيتامين هـ الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.



3. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في حب الشمس على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.



4. يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يزيد من مرونة البشرة ويجعلها أكثر شبابًا.



5. يساهم في تقليل الالتهابات التي قد تؤدي إلى ظهور الحبوب والاحمرار والحكة، كما يساعد على تهدئة البشرة الملتهبة.



6. الفيتامينات والمعادن في حب الشمس تساهم في تعزيز صحة البشرة ومحاربة الأضرار الناتجة عن التعرض للشمس والعوامل البيئية المختلفة.



يمكن استخدام حب الشمس للبشرة عن طريق تناولها كوجبة خفيفة مع الزبادي أو السلطة، استخدام زيت عباد الشمس كمرطب للبشرة أو إضافته إلى ماسكات الوجه، وإضافة بذور عباد الشمس إلى العصائر أو الخبز، كما يمكن تحضير قناع طبيعي للبشرتة من خلال طحن بذور عباد الشمس وإضافتها إلى العسل أو الزبادي.



هل حب الشمس صحي؟



نعم، يُعتبر حب الشمس من الأطعمة الصحية للغاية والتي توفر العديد من الفوائد للجسم، لاحتوائه على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الأساسية، خاصة البروتينات المثالية للأشخاص النباتيين والتي تدعم صحة العضلات والعظام، والألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي، كما أنها تساهم في الحفاظ على وزن الجسم.



ويحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، والتي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة القلب، والفيتامينات والمعادن الهامة مثل فيتامين ه، وفيتامينات ب والزنك، والمغنيسيوم، والتي تلعب دورًا فعالاً في العديد من الوظائف الحيوية للجسم.



ويساعد أيضاً في تعزيز صحة الدماغ من خلال تحسين الذاكرة والتركيز ودعم وظائف الجهاز العصبي، ويساهم في الحفاظ على صحة العظام والأسنان عن طريق تقويتها وتقليل تعرضها للالتهابات، كما أن له دور فعال في الحفاظ على صحة الجلد والشعر وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.