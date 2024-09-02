ما هي فوائد أكل بذور عباد الشمس؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نبات حب الشمس
نبات حب الشمس أو بذور عباد الشمس هي أحد أنواع البذور الشائعة والمغذية التي تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على صحة الجسم، وهي عبارة عن حبات صغيرة ذات لون أسود أو أبيض مخطط، وتُعد أكثر من مجرد وجبة خفيفة لذيذة، فهي مخزن حقيقي للثروة الغذائية، وتحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.
تستخرج هذه البذور من رأس زهرة عباد الشمس الشهيرة، التي تتبع الشمس في مسارها عبر السماء، ولطالما استخدمت بذور عباد الشمس في العديد من الثقافات حول العالم، سواء في الطهي أو الطب التقليدي، ويشتهر عباد الشمس بزهرته الكبيرة والملونة باللون الأصفر الذهبي، وسمي بهذا الاسم بسبب ميل رأسه الكبير دائماً نحو الشمس، فطوال اليوم، تتبع الزهرة الشمس في مسارها.
تتميز بذور عباد الشمس بأنها صغيرة الحجم، بيضاوية الشكل، ذات لون رمادي مائل للأسود مع خطوط بيضاء، وهي غنية بالدهون الصحية، البروتين، الألياف، الفيتامينات خاصة فيتامين هـ والمعادن مثل المغنيسيوم والسيلينيوم، يتم تناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى السلطات والمخبوزات، وتستخدم على نطاق واسع لاستخراج زيت عباد الشمس.
يتكون نبات عباد الشمس من سيقان طويلة وقوية تدعم الرأس الثقيل للزهرة، أوراق كبيرة وخشنة، تساعد على امتصاص ضوء الشمس، والرأس الذي يحتوي على مئات الزهور الصغيرة مجتمعة لتشكل زهرة واحدة كبيرة، بينما توجد البذور في مركز الرأس، وتحتوي على نسبة عالية من الزيت والبروتين.
وتعتبر بذور عباد الشمس مصدراً نباتياً ممتازاً للبروتين، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للنباتيين الذين يتبعون نظامًا غذائياً نباتيًا، وتحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليك، والتي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة القلب، وتزود الجسم بفيتامينات هامة مثل فيتامين هـ وفيتامينات ب.
بالإضافة إلى المعادن الضرورية لصحة العظام والأسنان مثل المغنيسيوم والزنك والفسفور، كما تساعد الألياف الموجودة فيها على تحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.
استخدامات بذور عباد الشمس
1. يمكن تناولها كوجبة خفيفة بمفردها أو إضافتها إلى الزبادي أو السلطة.
2. تدخل كمكون أساسي في تحضير العديد من الأطباق مثل الخبز والمعجنات والحلويات والسلطات والزبادي.
3. تُستخدم لتزيين للأطباق المختلفة، مما يضفي عليها مذاقًا مميزًا.
4. تستخدم لصناعة زبدة البندق أو زبدة عباد الشمس، وهي بديل نباتي لزبدة الفول السوداني.
5. يدخل زيت عباد الشمس في إنتاج الحليب النباتي، مثل حليب اللوز وحليب الجوز.
6. يستخرج منها زيت عباد الشمس، الذي يستخدم في الطهي والصابون ومستحضرات التجميل.
7. تدخل في صناعة الطلاء والأحبار، وإنتاج الوقود الحيوي.
8. تباع على شكل مكملات غذائية، لتوفير العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.
9. يدخل زيت عباد الشمس في صناعة العديد من مستحضرات التجميل، مثل الكريمات واللوشن والشامبو، لخصائصه المرطبة والمغذية للبشرة والشعر.
10. تستخدم سيقان وأوراق عباد الشمس كعلف للحيوانات.
11. تستخدم زهور نبات عباد الشمس لتزيين الحدائق والمنازل.
12. يُعتبر عباد الشمس مصدرًا مهمًا لحبوب اللقاح التى يجمعها النحل لإنتاج العسل.
فوائد حب الشمس
1. تحسين صحة القلب
يحتوي حب الشمس على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، رفع مستويات الكولسترول الجيد، مما يسهم في تحسين الدورة الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
2. تعزيز صحة الدماغ
يساعد حب الشمس في الحفاظ على صحة الدماغ ووظائفه، بفضل محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن والأحماض الهامة، التي تعمل على تحسين الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز، وبالتالي خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، كما أنها تلعب دوراً هاماً في تعزيز وظائف الدماغ والجهاز العصبي بشكل سليم.
3. تقوية العظام
يساهم حب الشمس في دعم صحة العظام، لاحتوائه على العديد من المعادن الهامة مثل المغنيسيوم والفوسفور وهما ضروريان لتعزيز كتلة العظام وبنائها بشكل صحي، وتقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر.
4. تحسين الهضم
حب الشمس مصدر جيد للألياف الغذائية، التي تساعد على تسهيل عملية الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي، عن طريق تنظيم حركة الأمعاء، وتقليل الإصابة بالإمساك والانتفاخات، وتساهم أيضاً في الوقاية من التهابات المعدة ومشاكل الأمعاء المختلفة.
5. محاربة السرطان
يلعب حب الشمس دوراً فعالاً في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الهامة، خاصة فيتامين هـ، والسيلينيوم، مما يساعد في مكافحة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف، ومنع نمو الأورام السرطانية داخل خلايا الجسم.
6. خفض الوزن
لحب الشمس دور كبير في فقدان الوزن الزائد والسيطرة على وزن الجسم، فهو غني بالألياف والبروتين، اللذان يساعدان في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، وتقليل تناول كميات كبيرة من الطعام على مدار اليوم، مما يعمل على حرق السعرات الحرارية والدهون المتراكمة في الجسم، وبالتالي إنقاص الوزن.
7. تقوية المناعة
يحتوي حب الشمس على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية مثل فيتامين هـ والزنك والسيلينيوم، وهما مهمان لتقوية جهاز المناعة، ودعمه لمحاربة العدوى والالتهابات التي قد تصيب الجسم.
8. تحسين صحة البشرة
حب الشمس غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في الحفاظ على صحة البشرة، وتقليل ظهور التجاعيد وحب الشباب، بفضل قدرته على تعزيز إنتاج الكولاجين ومحاربة الشوارد الحرة التي قد تصيب خلايا البشرة، كما أنها تحتوي على مركبات تساعد في تقليل الالتهابات الجلدية.
ما هي فوائد أكل بذور عباد الشمس؟
1. بذور عباد الشمس مصدر ممتاز للبروتين الضروري لتحسين صحة العضلات وتعزيز كتلتها.
2. تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليك، والتي تساهم في خفض الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة القلب.
3. تمنح الجسم العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين هـ وفيتامينات ب، والمغنيسيوم والزنك والفسفور.
4. تساعد الألياف الموجودة في حب الشمس على تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع.
5. تساعد على تقوية العظام والأسنان، بفضل محتواها العالي من المعادن الهامة.
6. تدعم صحة البشرة والشعر، عن طريق حماية الجلد من التلف والمساعدة على نمو شعر صحي.
7. تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.
8. تدعم فقدان الوزن عن طريق زيادة الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام.
هل حب الشمس يؤثر على البشرة؟
نعم يؤثر حب الشمس على البشرة كالتالي:
1. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز صحة البشرة وزيادة نضارتها وجمالها، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
2. حب الشمس غني بفيتامين هـ الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.
3. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في حب الشمس على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.
4. يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يزيد من مرونة البشرة ويجعلها أكثر شبابًا.
5. يساهم في تقليل الالتهابات التي قد تؤدي إلى ظهور الحبوب والاحمرار والحكة، كما يساعد على تهدئة البشرة الملتهبة.
6. الفيتامينات والمعادن في حب الشمس تساهم في تعزيز صحة البشرة ومحاربة الأضرار الناتجة عن التعرض للشمس والعوامل البيئية المختلفة.
يمكن استخدام حب الشمس للبشرة عن طريق تناولها كوجبة خفيفة مع الزبادي أو السلطة، استخدام زيت عباد الشمس كمرطب للبشرة أو إضافته إلى ماسكات الوجه، وإضافة بذور عباد الشمس إلى العصائر أو الخبز، كما يمكن تحضير قناع طبيعي للبشرتة من خلال طحن بذور عباد الشمس وإضافتها إلى العسل أو الزبادي.
هل حب الشمس صحي؟
نعم، يُعتبر حب الشمس من الأطعمة الصحية للغاية والتي توفر العديد من الفوائد للجسم، لاحتوائه على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الأساسية، خاصة البروتينات المثالية للأشخاص النباتيين والتي تدعم صحة العضلات والعظام، والألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي، كما أنها تساهم في الحفاظ على وزن الجسم.
ويحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، والتي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة القلب، والفيتامينات والمعادن الهامة مثل فيتامين ه، وفيتامينات ب والزنك، والمغنيسيوم، والتي تلعب دورًا فعالاً في العديد من الوظائف الحيوية للجسم.
ويساعد أيضاً في تعزيز صحة الدماغ من خلال تحسين الذاكرة والتركيز ودعم وظائف الجهاز العصبي، ويساهم في الحفاظ على صحة العظام والأسنان عن طريق تقويتها وتقليل تعرضها للالتهابات، كما أن له دور فعال في الحفاظ على صحة الجلد والشعر وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.
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