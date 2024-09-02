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إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع

9/2/2024 3:34:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن امين عمان الكبرى اعلن نائبه محمد رسمي القيسي، وبحضور مدير المدير المهندس احمد الملكاوي، نتائج جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للإبداع في دورتها الحادية عشر 2023- 2024 ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في مركز الحسين الثقافي .

وقال القيسي ان هذه الجائزة التي أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار ، ودعم المبدعين والعلماء لتحقيق إنجازات استثنائية تسهم في تقدم المجتمع وتحسين جودة الحياة ، وتعزيز دور العلم والثقافة في بناء مستقبل مشرق للأردن والمنطقة العربية .

وأضاف أن جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للابداع هي وجهة رائدة محفزة للمبدعين والمفكرين والعلماء في الاردن والوطن العربي لتوجيه الطاقات نحو تطوير حلول مبتكرة لتحقيق التقدم والازدهار في مجتمعاتنا العربية كونها موجهة الأردن والوطن العربي .

وبلغ عدد المشاركات في حقول الجائزة الثلاثة 142 مشاركة من الأردن و الوطن العربي توزعت على 63 مشاركا في حقل الآداب والفنون، و 50 مشاركا في حقل العلوم، و29 مشاركا في حقل المدينة العربية.

وقررت لجنة التحكيم حجب الجائزة عن حقل الآداب والفنون عن الموضوع الذي تم طرحه بعنوان ( دور التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية تطبيقات ومحتوى ).

وفاز في حقل العلوم عن موضوع ( الذكاء الاصطناعي والتعليم فرص وتحديات ) الدكتور ابراهيم يوسف محمد محمود من جمهورية مصر العربية.

وفي حقل المدينة العربية وقضاياها ومشروعاتها العمرانية وبحوثها والذي تم فيه طرح موضوع ( المدن الجديدة فرص وتحديات )، فقد منحت الجائزة للدكتور أيمن علي العمري من المملكة الأردنية الهاشمية.

وسيمنح الفائزون جائزة مالية مقدارها 25 ألف دولار لكل حقل من حقول الجائزة، ورصيعة ذهبية عليها صورة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وشهادة باسم الفائز وعنوان الموضوع الذي اهلة لنيل الجائزة.

ويترأس مجلس أمناء الجائزة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، ويضم في عضويته الدكتور عدنان بدران، وامين عمان، ورؤساء الجامعات، الأردنية، والهاشمية، واليرموك، والبلقاء التطبيقية، والحسين التقنية، وأمين عام منتدى الفكر العربي، فيما يشرف على الجائزة مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي، ويدير مكتب الجائزة علي المشاقبة.

وتعتبر جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للابداع الجائزة الاردنية الوحيدة على مستوى الوطن العربي وتمنح مرة كل عامين في حقولها الثلاث، وتهدف الى تمييز الأعمال الهامة سواء في مجال الآداب والفنون والعلوم او المشروعات المتعلقة بالمدينة العربية، وبناء تنافس ايجابي خلاق بين العلماء والمبدعين الاردنيين بخاصة والعرب عامة، ودعم المبدعين والعلماء.

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