الابن الوحيد في العائلة.. هل يعيق الاهتمام المفرط استقلالية الطفل؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة
عمان- لعل المشهد "التربوي" متشابه داخل العديد من منازل الأسر التي لديها طفل وحيد، وذلك بتركيز حب الآباء واهتمامهم بالكامل على هذا الطفل، مما قد يترتب عليه تأثيرات نفسية واجتماعية عميقة وحماية زائدة قد توثر على الابن في المستقبل.
تتحدث أمل سعيد، التي نشأت في أسرة صغيرة مكونة من والديها وأخويها، حيث كانت الأنثى الوحيدة للعائلة، أنها منذ صغرها، اعتاد والداها تلبية كل احتياجاتها وتقديم الدعم المستمر لها في كل مرحلة من حياتها. وعلى الرغم من حبها الكبير لهما، شعرت أمل بضغط التوقعات العالية من والديها، مما جعلها تخشى الفشل.
مع مرور الوقت، بدأت أمل تشعر بالحاجة إلى الاستقلالية، فقررت الانتقال للدراسة في مدينة أخرى بعيدا عن والديها، وهو قرار صعب، بحسب وصفها، تمت مواجهته بتردد كبير من جانبهما. لكنها أكدت أن هذه الخطوة كانت كبيرة بالنسبة لها، إذ تعلمت كيف تدير حياتها بنفسها وتبني علاقات جديدة.
وتستذكر أمل أن وقت زواجها كان الأمر صعبا كذلك على والديها، لكنهما لم يضغطا عليها، بل قدما لها الدعم اللازم وشجعاها على بناء حياتها الجديدة.
وتؤكد من تجربتها، أن العيش كفتاة وحيدة أو ابنة وحيدة في العائلة يحمل إيجابيات وسلبيات؛ فمن بين الإيجابيات، وجود الدلال وتوفر مساحات كبيرة من الاهتمام العائلي، ومن الجانب الآخر هناك تعلق كبير بالعائلة، مما يجعل الاستقلالية أمراً صعب المنال ويتطلب تحمل مسؤولية كبيرة.
أما خالد عصفور، الابن الوحيد في أسرته، فقد كان والداه يعتبرانه محور حياتهما، يقول: "كانا يحرصان دائماً على توفير كل ما أحتاجه، ولكن في الوقت نفسه، لم يتيحا لي مجالا لاستكشاف ذاتي بعيداً عن ظلهما. فقد كانت حمايتهما الزائدة تجعلني أعتمد عليهما في معظم قراراتي، مما أثر على ثقتي بنفسي".
ليلى تيسير تروي قصتها كابنة وحيدة لوالديها، حيث توفي والدها عندما كانت في العاشرة من عمرها، مما جعلها متعلقة بوالدتها بشكل كبير. كانت والدتها تعتمد عليها في كل شيء، حتى أصبحت ليلى تشعر بأنها محور حياة والدتها بالكامل.
وتبين: "على الرغم من حبي الكبير لوالدتي، إلا أنني أشعر بالضغط والمسؤولية الزائدة تجاهها، خاصة بعد أن كبرت وتقدم شاب لخطبتي".
وتستذكر ليلى أن موافقة والدتها على هذا الشاب لم تكن سهلة أو مقبولة، والحوار انتهى بجملة من والدتها لن تنساها عندما قالت "هذا الشاب جاء ليأخذك مني"، وحينها وجدت ليلى نفسها تفكر ملياً في المشاعر التي تعيشها والدتها، والخوف من فقدان ابنتها الوحيدة. فما كان منها إلا أن احتضنت والدتها وأغلقت الموضوع مؤقتاً.
توضح ليلى أنها حرصت بعد ذلك على أن تتعرف والدتها على الشاب عن قرب، كما قدمت خطة لضمان بقاء والدتها قريبة منها حتى بعد الزواج، من خلال السكن بالقرب منها مع الحفاظ على استقلاليتها.
من هنا، يؤكد اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، أن العائلات التي تضم ابنا أو ابنة وحيدة تواجه تحديات متعددة، ولكنها تبرز أيضا أهمية التوازن بين الحب والرعاية ومنح الأبناء الحرية اللازمة لبناء حياتهم الخاصة، من خلال الدعم العاطفي والتفاهم، إذ يمكن للأهل والأبناء تجاوز هذه المراحل الانتقالية بسلاسة، مما يعزز الروابط الأسرية ويمهد الطريق لحياة مستقلة ناجحة وسعيدة.
ويبين أن وجود طفل واحد فقط في العائلة يؤدي إلى تركيز اهتمام الوالدين عليه، وقد يولد ضغطا نفسيا واجتماعيا من دون قصد، بل نابع من حب واهتمام.
ويتحدث الدكتور خزاعي عن الشعور بالوحدة الذي يعاني منه الطفل الوحيد، حيث يفتقر عادة إلى رفقة الإخوة والأخوات، مما قد يسبب شعورا بالعزلة أو الالتصاق المفرط بالوالدين. ولتفادي نقص المهارات الاجتماعية التي يكتسبها عادة من التفاعل مع أفراد العائلة الآخرين، يتعرض الأهل لضغط إضافي لتعويض هذا النقص، مما يجعل الأم والأب يشكلان كل شيء في حياة الطفل.
ولا يمكن غض الطرف عن خوف الأهل على الابن الوحيد، مما قد يؤدي إلى حماية مفرطة تعيق تطور استقلالية الطفل، وفق خزاعي.
المرشدة التربوية والنفسية رائدة الكيلاني، تؤكد أن تربية ابن وحيد تماما أو وحيد في جنسه في البيت يفرض على الوالدين مجهودا إضافيا، وذلك لأن الأهل سيكونون كل شيء وسيتحملون أدوارا إضافية في حياة هذا الابن أو الابنة.
وتتابع، لكن يتوجب على هذه العائلات أن تهتم باستقلالية الطفل وتشجيعه على اتخاذ قراراته الخاصة وتعلم كيفية الاعتماد على نفسه، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم مهام ومسؤوليات صغيرة للطفل منذ سن مبكرة، مما يساعده على تطوير ثقته بنفسه، والاعتماد على ذاته لتهيئته للعيش في الحياة.
وتنصح الكيلاني هذه العائلات بالتوازن بين الحماية والاستقلالية ومنحه الفرصة لاستكشاف العالم بمفرده، ويمكن ذلك من خلال تقديم توجيهات خفيفة بدلا من التحكم المباشر.
وتحدثت الكيلاني عن متلازمة الخوف التي تصيب أحيانا الوالدين، وتحديدا العائلات ذات الابنة أو الابن الوحيد واسمها "متلازمة العش الفارغ"، إذ يشكل زواج الابن أو الابنة الوحيدة حدثا فارقا في حياة الوالدين، حيث يترتب عليه انتقال الطفل بنظرهم إلى حياة مستقلة وتأسيس عائلته الخاصة أو عائلتها، فقد يواجه الوالدان شعورا بالحزن أو الفراغ نتيجة هذا الانفصال والعودة وحيدين كما في بداية حياتهما الزوجية.
اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة، يبين أنه رغم معرفة العائلة وحيدة الابن والابنة بأن لهذين الطفلين حياتهما الخاصة وأنهما يجب تحضيرهما لاستقلالهما، إلا أن العقل ينفصل عن القلب والمشاعر، وعادة هي التي تطغى على التصرفات، مؤكدا أن العائلات يتوجب عليها الاستعداد النفسي لمرحلة انتقال الابن أو الابنة إلى حياة مستقلة.
وينوه إلى ضرورة تجنب القلق والعصبية الناجمة عن الشعور بالفقد أو الخوف من الفقد، ويتوجب على الأهالي أن يكونوا أكثر وعيا وتوازنا وتفكيرا منطقيا ومساندة لأبنائهم، وعلى الأبناء أن يتحملوا مسؤولية الشعور بالوالدين وما يشعرون به من خوف وقلق وحنين والحفاظ على التواصل وعلى علاقة قوية ومتينة بعد الزواج من خلال الاتصال المنتظم والزيارات المتبادلة، إذ تساعد في الحفاظ على الروابط الأسرية وتخفيف شعور الفقدان.
وأخيرا، يؤكد مطارنة أن العائلات وحيدة الابن أو الابنة، يتطلب من الوالدين فيها قدرا كبيرا من الحكمة والتوازن في التربية، من خلال تعزيز الاستقلالية وتوفير الدعم العاطفي، ويمكن تجنب العديد من التحديات التي قد تواجه هذه العائلات عند زواج الابن أو الابنة، ويمكن للوالدين تخطي مشاعر الحزن من خلال التركيز على الإيجابيات والاستعداد للمرحلة الجديدة من حياتهم الأسرية.
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