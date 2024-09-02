Tuesday, 03 September 2024 12:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الابن الوحيد في العائلة.. هل يعيق الاهتمام المفرط استقلالية الطفل؟

9/2/2024 3:34:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان- لعل المشهد "التربوي" متشابه داخل العديد من منازل الأسر التي لديها طفل وحيد، وذلك بتركيز حب الآباء واهتمامهم بالكامل على هذا الطفل، مما قد يترتب عليه تأثيرات نفسية واجتماعية عميقة وحماية زائدة قد توثر على الابن في المستقبل.
تتحدث أمل سعيد، التي نشأت في أسرة صغيرة مكونة من والديها وأخويها، حيث كانت الأنثى الوحيدة للعائلة، أنها منذ صغرها، اعتاد والداها تلبية كل احتياجاتها وتقديم الدعم المستمر لها في كل مرحلة من حياتها. وعلى الرغم من حبها الكبير لهما، شعرت أمل بضغط التوقعات العالية من والديها، مما جعلها تخشى الفشل.
مع مرور الوقت، بدأت أمل تشعر بالحاجة إلى الاستقلالية، فقررت الانتقال للدراسة في مدينة أخرى بعيدا عن والديها، وهو قرار صعب، بحسب وصفها، تمت مواجهته بتردد كبير من جانبهما. لكنها أكدت أن هذه الخطوة كانت كبيرة بالنسبة لها، إذ تعلمت كيف تدير حياتها بنفسها وتبني علاقات جديدة.
وتستذكر أمل أن وقت زواجها كان الأمر صعبا كذلك على والديها، لكنهما لم يضغطا عليها، بل قدما لها الدعم اللازم وشجعاها على بناء حياتها الجديدة.
وتؤكد من تجربتها، أن العيش كفتاة وحيدة أو ابنة وحيدة في العائلة يحمل إيجابيات وسلبيات؛ فمن بين الإيجابيات، وجود الدلال وتوفر مساحات كبيرة من الاهتمام العائلي، ومن الجانب الآخر هناك تعلق كبير بالعائلة، مما يجعل الاستقلالية أمراً صعب المنال ويتطلب تحمل مسؤولية كبيرة.
أما خالد عصفور، الابن الوحيد في أسرته، فقد كان والداه يعتبرانه محور حياتهما، يقول: "كانا يحرصان دائماً على توفير كل ما أحتاجه، ولكن في الوقت نفسه، لم يتيحا لي مجالا لاستكشاف ذاتي بعيداً عن ظلهما. فقد كانت حمايتهما الزائدة تجعلني أعتمد عليهما في معظم قراراتي، مما أثر على ثقتي بنفسي".
ليلى تيسير تروي قصتها كابنة وحيدة لوالديها، حيث توفي والدها عندما كانت في العاشرة من عمرها، مما جعلها متعلقة بوالدتها بشكل كبير. كانت والدتها تعتمد عليها في كل شيء، حتى أصبحت ليلى تشعر بأنها محور حياة والدتها بالكامل.
وتبين: "على الرغم من حبي الكبير لوالدتي، إلا أنني أشعر بالضغط والمسؤولية الزائدة تجاهها، خاصة بعد أن كبرت وتقدم شاب لخطبتي".
وتستذكر ليلى أن موافقة والدتها على هذا الشاب لم تكن سهلة أو مقبولة، والحوار انتهى بجملة من والدتها لن تنساها عندما قالت "هذا الشاب جاء ليأخذك مني"، وحينها وجدت ليلى نفسها تفكر ملياً في المشاعر التي تعيشها والدتها، والخوف من فقدان ابنتها الوحيدة. فما كان منها إلا أن احتضنت والدتها وأغلقت الموضوع مؤقتاً.
توضح ليلى أنها حرصت بعد ذلك على أن تتعرف والدتها على الشاب عن قرب، كما قدمت خطة لضمان بقاء والدتها قريبة منها حتى بعد الزواج، من خلال السكن بالقرب منها مع الحفاظ على استقلاليتها.
من هنا، يؤكد اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، أن العائلات التي تضم ابنا أو ابنة وحيدة تواجه تحديات متعددة، ولكنها تبرز أيضا أهمية التوازن بين الحب والرعاية ومنح الأبناء الحرية اللازمة لبناء حياتهم الخاصة، من خلال الدعم العاطفي والتفاهم، إذ يمكن للأهل والأبناء تجاوز هذه المراحل الانتقالية بسلاسة، مما يعزز الروابط الأسرية ويمهد الطريق لحياة مستقلة ناجحة وسعيدة.
ويبين أن وجود طفل واحد فقط في العائلة يؤدي إلى تركيز اهتمام الوالدين عليه، وقد يولد ضغطا نفسيا واجتماعيا من دون قصد، بل نابع من حب واهتمام.
ويتحدث الدكتور خزاعي عن الشعور بالوحدة الذي يعاني منه الطفل الوحيد، حيث يفتقر عادة إلى رفقة الإخوة والأخوات، مما قد يسبب شعورا بالعزلة أو الالتصاق المفرط بالوالدين. ولتفادي نقص المهارات الاجتماعية التي يكتسبها عادة من التفاعل مع أفراد العائلة الآخرين، يتعرض الأهل لضغط إضافي لتعويض هذا النقص، مما يجعل الأم والأب يشكلان كل شيء في حياة الطفل.
ولا يمكن غض الطرف عن خوف الأهل على الابن الوحيد، مما قد يؤدي إلى حماية مفرطة تعيق تطور استقلالية الطفل، وفق خزاعي.
المرشدة التربوية والنفسية رائدة الكيلاني، تؤكد أن تربية ابن وحيد تماما أو وحيد في جنسه في البيت يفرض على الوالدين مجهودا إضافيا، وذلك لأن الأهل سيكونون كل شيء وسيتحملون أدوارا إضافية في حياة هذا الابن أو الابنة.
وتتابع، لكن يتوجب على هذه العائلات أن تهتم باستقلالية الطفل وتشجيعه على اتخاذ قراراته الخاصة وتعلم كيفية الاعتماد على نفسه، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم مهام ومسؤوليات صغيرة للطفل منذ سن مبكرة، مما يساعده على تطوير ثقته بنفسه، والاعتماد على ذاته لتهيئته للعيش في الحياة.
وتنصح الكيلاني هذه العائلات بالتوازن بين الحماية والاستقلالية ومنحه الفرصة لاستكشاف العالم بمفرده، ويمكن ذلك من خلال تقديم توجيهات خفيفة بدلا من التحكم المباشر.
وتحدثت الكيلاني عن متلازمة الخوف التي تصيب أحيانا الوالدين، وتحديدا العائلات ذات الابنة أو الابن الوحيد واسمها "متلازمة العش الفارغ"، إذ يشكل زواج الابن أو الابنة الوحيدة حدثا فارقا في حياة الوالدين، حيث يترتب عليه انتقال الطفل بنظرهم إلى حياة مستقلة وتأسيس عائلته الخاصة أو عائلتها، فقد يواجه الوالدان شعورا بالحزن أو الفراغ نتيجة هذا الانفصال والعودة وحيدين كما في بداية حياتهما الزوجية.
اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة، يبين أنه رغم معرفة العائلة وحيدة الابن والابنة بأن لهذين الطفلين حياتهما الخاصة وأنهما يجب تحضيرهما لاستقلالهما، إلا أن العقل ينفصل عن القلب والمشاعر، وعادة هي التي تطغى على التصرفات، مؤكدا أن العائلات يتوجب عليها الاستعداد النفسي لمرحلة انتقال الابن أو الابنة إلى حياة مستقلة.
وينوه إلى ضرورة تجنب القلق والعصبية الناجمة عن الشعور بالفقد أو الخوف من الفقد، ويتوجب على الأهالي أن يكونوا أكثر وعيا وتوازنا وتفكيرا منطقيا ومساندة لأبنائهم، وعلى الأبناء أن يتحملوا مسؤولية الشعور بالوالدين وما يشعرون به من خوف وقلق وحنين والحفاظ على التواصل وعلى علاقة قوية ومتينة بعد الزواج من خلال الاتصال المنتظم والزيارات المتبادلة، إذ تساعد في الحفاظ على الروابط الأسرية وتخفيف شعور الفقدان.
وأخيرا، يؤكد مطارنة أن العائلات وحيدة الابن أو الابنة، يتطلب من الوالدين فيها قدرا كبيرا من الحكمة والتوازن في التربية، من خلال تعزيز الاستقلالية وتوفير الدعم العاطفي، ويمكن تجنب العديد من التحديات التي قد تواجه هذه العائلات عند زواج الابن أو الابنة، ويمكن للوالدين تخطي مشاعر الحزن من خلال التركيز على الإيجابيات والاستعداد للمرحلة الجديدة من حياتهم الأسرية.

MENAFN02092024000072011014ID1108627919

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث