المنتدى الدولي للاتصال يستعد لاستضافة أكثر من 250 خبيرا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي، استكمال التجهيزات كافة، لانطلاق الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، مؤكدا أهمية الدور المحوري للمنتدى في تعزيز مكانة الشارقة كمركز لاستضافة وتنظيم الفعاليات الدولية.
جاء ذلك، خلال جولة تفقدية قام بها سعادة طارق سعيد علاي لمركز إكسبو الشارقة، للاطلاع على الاستعدادات النهائية لانطلاق المنتدى، ومناقشة أبرز المستجدات مع مديري إدارات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والمنظمين.
وأشار علاي إلى أن المنتدى الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 4 و5 من أيلول (سبتمبر) الحالي، تحت شعار "حكومات مرنة... اتصال مبتكر"، مع استعداده لاستقبال أكثر من 250 ضيفا ومتحدثا دوليا، وتنظيم ما يزيد على 160 فعالية، ما بين جلسات رئيسية وجانبية، وخطابات ملهمة، وفعاليات استباقية، وورش عمل متخصصة، يرسخ مكانته كمنصة دولية بارزة تجمع سنوياً بإمارة الشارقة نخبة من الخبراء وصناع القرار والمتخصصين، ويؤكد نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم الفعاليات العالمية التي تجذب اهتماماً واسعاً من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاتصال الحكومي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وبدأت الفعاليات الاستباقية للمنتدى وتستمر حتى 5 من أيلول (سبتمبر) الحالي، وتتضمن برامج تدريبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية في عالم الاتصال والإعلام، بدءا من أحدث التطورات التكنولوجية مثل، الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، مرورا بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل، وصولا إلى أسرار بناء المشاريع الإعلامية الناجحة وإنتاج محتوى جذابا وموثوقا.
ويسعى المنتدى في دورته الـ13 إلى تعزيز دور الاتصال الحكومي في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة، وتسليط الضوء على أهمية التواصل الفعال بين الحكومات والمواطنين في عصر التحول الرقمي، حيث يجمع نخبة من صناع القرار وقادة الفكر في القطاعين الحكومي والخاص، وذوي الاختصاص وخبراء الاتصال والإعلام من جميع أنحاء العالم، لاستشراف فرص ورؤية هذا القطاع الحيوي والخروج بأهم التوصيات والنتائج.
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