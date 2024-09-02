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المنتدى الدولي للاتصال يستعد لاستضافة أكثر من 250 خبيرا

9/2/2024 3:34:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي، استكمال التجهيزات كافة، لانطلاق الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، مؤكدا أهمية الدور المحوري للمنتدى في تعزيز مكانة الشارقة كمركز لاستضافة وتنظيم الفعاليات الدولية.
جاء ذلك، خلال جولة تفقدية قام بها سعادة طارق سعيد علاي لمركز إكسبو الشارقة، للاطلاع على الاستعدادات النهائية لانطلاق المنتدى، ومناقشة أبرز المستجدات مع مديري إدارات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والمنظمين.
وأشار علاي إلى أن المنتدى الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 4 و5 من أيلول (سبتمبر) الحالي، تحت شعار "حكومات مرنة... اتصال مبتكر"، مع استعداده لاستقبال أكثر من 250 ضيفا ومتحدثا دوليا، وتنظيم ما يزيد على 160 فعالية، ما بين جلسات رئيسية وجانبية، وخطابات ملهمة، وفعاليات استباقية، وورش عمل متخصصة، يرسخ مكانته كمنصة دولية بارزة تجمع سنوياً بإمارة الشارقة نخبة من الخبراء وصناع القرار والمتخصصين، ويؤكد نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم الفعاليات العالمية التي تجذب اهتماماً واسعاً من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاتصال الحكومي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وبدأت الفعاليات الاستباقية للمنتدى وتستمر حتى 5 من أيلول (سبتمبر) الحالي، وتتضمن برامج تدريبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية في عالم الاتصال والإعلام، بدءا من أحدث التطورات التكنولوجية مثل، الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، مرورا بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل، وصولا إلى أسرار بناء المشاريع الإعلامية الناجحة وإنتاج محتوى جذابا وموثوقا.
ويسعى المنتدى في دورته الـ13 إلى تعزيز دور الاتصال الحكومي في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة، وتسليط الضوء على أهمية التواصل الفعال بين الحكومات والمواطنين في عصر التحول الرقمي، حيث يجمع نخبة من صناع القرار وقادة الفكر في القطاعين الحكومي والخاص، وذوي الاختصاص وخبراء الاتصال والإعلام من جميع أنحاء العالم، لاستشراف فرص ورؤية هذا القطاع الحيوي والخروج بأهم التوصيات والنتائج.

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