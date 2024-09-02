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سعيد يقطين يصدر كتابا عن الكتابة والصداقة شخصيات وذكريات

9/2/2024 3:34:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- يقول الناقد المغربي سعيد يقطين: "إنه يوجد بين الصداقة والكتابة علاقة قوية ولاسيما، إذا كان الكاتبان الصديقان الصدوقان يحترم كل واحد منهما الآخر، وإن تعددت التوجهات، وتفرقت الآراء، واختلفت التصورات". وقد نعقد علاقة صداقة مع كتاب لا يعيشون بيننا، إما بسبب الفارق الزمني، كأن يكونوا من أزمنة موغلة في القدم، أو من أمكنة بعيدة عنا، أو يتكلمون بغير لغتنا ويدينون بخلاف معتقدنا أو ثقافتنا.
ويضيف يقطين في مقدمة كتابه "عن الكتابة والصداقة (شخصيات وذكريات)"، الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون"، أن "الصديق أخ لم تلده لك أمك"، وقد يجمعك مع الصديق هَمّ مشترك، أو هدف نبيل، أو علاقة إنسانية مبنية على المودة المشتركة من دون أن تكون وراءها منفعة معينة، أو قصد معين يريد أحد الطرفين نيله من الآخر.
ويبين المؤلف أنه في كتابه هذا يستحضر لحظتي الحزن والفرح: "التأبين أو التكريم لبعض الشخصيات الذين جمعتني بهم ذكريات، أو صداقة معرفية، مؤملا أن تتاح لي فرصة استكمال ما كتبته عن شخصيات أخرى قديمة، ومعاصرة، لتكون ليس فقط تجسيدا لعلاقة الصداقة بالكتابة، ولكن أيضا لتأكيد أن القلم، مثل الدواء، يمكن أن يجعل كل منهما أخوين وصديقين، وإن تعددت ألوان المداد أو الأقلام".
ويقول المؤلف: "إنه منذ أن بدأت الكلمة تراوده، صاحب الكثير من الكتاب من خلال متابعة مختلف كتاباتهم، وصاروا أصدقاء له يحافظ على كتبهم، وحيثما حل أو ارتحل كان حريصا على أن يكونوا مجتمعين في بيت واحد. يتطلع إليهم بين الفينة والأخرى، ويجد في صحبتهم ما لا يجده في أغلب أصحابه".
ويرى يقطين، أن هناك الكثير من الكتب عن الكتاب، والكتابة، والكاتب. وفيما تركه الجاحظ، أصدق تعبيرا، وأشمل تصويرا "والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يقليك، والرفيق الذي لا يملك، والمستمع الذي لا يستزيدك، والجار الذي لا يستبطئك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق"، مؤكدا أن الكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك، وشحذ طباعك، وبسط لسانك، وجود بيانك، وفخم ألفاظك وبجح نفسك، وعمر صدرك، ومنحك تعظيم العوام وصداقة الملوك، يطيعك بالليل طاعته بالنهار، وفي السفر طاعته في الحضور.
ويتحدث المؤلف عن فوائد الكتاب والقراءة قائلا: "إن الكتاب هو المعلم إن افتقرت إليه لا يحقرك، وإن قطعت عنه المادة لا يقطع عنك الفائدة، وإن عزلت لم يدع طاعتك، وإن هبت ريح أعدائك لم ينقلب عليك، ومتى كنت متعلقا بحبله لم تضطرك معه وحشة الوحدة إلى جليس السوء".
ويعتبر المؤلف أن القيم التي تجمع بين الكتاب قوية إذا تمكنوا من تجاوز الحساسيات التي يمكن أن تباعد بينهم. ولعل ذلك ممكنا إذا ما أمعنا النظر فيما يخلفونه لنا من كتب بذلوا فيها أقصى الجهد، وتركوا من خلالها صدقهم في التعامل مع الكلمة، وعصارة مجهوداتهم في التحصيل والتأمل والتدبر. لذلك أرى أن الكتاب قد يكون أحسن من الكاتب، وقد لا يترفع بعض الكتاب عما يفرضه عليهم الواقع من إكراهات، أو ما ينحازون إليه من أهواء، فيكون ذلك سببا في تعرضهم للأذى، وتعريض غيرهم لسهام ألسنتهم، فتضيع بذلك جهودهم التي بذلوها، وعطاءاتهم النيرة، حين يحاكمون بأفعالهم وأقوالهم لا بكتاباتهم.
ويشير المؤلف إلى العلاقة القوية بين الكتابة والصداقة، قوامها تقدير من يكتب، وما يكتب أيا كان الكاتب، ولذلك تجدنا نستشهد بأي كتاب ما دمنا نرى فيه ما يمكننا من توضيح أفكارنا اتفاقا أو اختلافا. يتعرف المرء في حياته على الكثير من الناس. لكنه يصطفي القليل منهم ليكونوا أصدقاء. وحتى هؤلاء حين تتباعد بينهم المسافات، ويطول الزمن تضعف تلك العلاقة إلى أن تنمحي، أو تكاد، نهائيا. قد تظل بعض الذكريات الجميلة قابلة للاستحضار بين الفينة والأخرى. لكنها لا تعني استمرار الصداقة التي لم يبق منها سوى رواسب في الذاكرة، كما كانت في زمن ولى.
ويقول يقطين: "إن الصداقة الدائمة تختلف عن الصداقة العابرة التي تجمعك ببعض الناس. إنها ذات علاقة وطيدة بالكتابة لأنها هي التي تشدك إلى الكتاب، أحياء وأمواتا، قدماء ومعاصرين، عربا وأجانب، ولا سيما من قضيت معهم شطرا من حياتك من خلال معايشتهم، والاطلاع على بنات أفكارهم وإبداعاتهم، ما دمت تشترك معهم، بالأخص، في معانقة الكتابة، وهوس جعلهما يوميا دائما.
ثم يتحدث المؤلف عن صداقة هؤلاء الكتاب، حيث تجد في بعض ما يجمعك بهم من هموم عميقة، أو آراء ومواقف دقيقة، أو أسئلة مؤرقة. ولا أهمية للاختلاف معهم إذا صفت النوايا، وكان الترفع عن المنافسة غير الشريفة، أو الحسد المقيت. فتجد فيهم من ينير لك الطريق بطرح سؤال، أو يفتح لك باب الأمل بالتفاؤل، ومن يمتعك بجعلك تتعرف على ذاتك، وعلاقتك بالآخرين. تتوطد صداقتك معهم، فيكونون الشخصيات التي تتابع أخبارها، وجديد إصداراتها. وإذا كانوا ممن تعاصرهم تجدهم يفرحون بما يسرك، ويحثونك على مواصلة المسير، ويدفعونك إلى التشبث بالحياة. صداقة الكُتاب، وحب الكِتاب وقود الأمل، وشعلة النور في عالم تهيمن فيه قيم الأنانية، ويسود فيه ما يدفعك إلى رؤية الظلام، وتبني روح التشاؤم.
وخلص يقطين إلى أنه بين الفينة والأخرى يغادرنا كتاب عايشناهم، وعشنا معهم، وشاركناهم قضايا كبرى، وآمالا عريضة. ويكون الموت لحظة تدعو ليس فقط إلى الألم، ولكن أيضا إلى التذكر، واسترجاع الزمن، واتخاذ العبرة من أن الحياة قصيرة، ولا مجال لتضييعها في سفاسف الأمور، والجدالات العقيمة. وقد يكون تكريم بعض الكتاب الأصدقاء مناسبة لتأكيد ثقافة الاعتراف، فتكون المناسبة أيضا للتذكر، واسترجاع تاريخا من العلاقة تدفعنا، أحيانا، غمار الحياة والانشغالات الدائمة إلى ترسيبها في أغوار الذاكرة.

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