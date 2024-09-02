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لماذا تتحول مقار انتخابية إلى مصدر إزعاج وأزمات مرورية؟

9/2/2024 3:34:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبو حمور عمان- أمضى خالد أحمد 45 دقيقة في نفق جسر دبابنة في مدينة السلط بسبب أزمة مرورية خانقة تسببت في توقف السير لفترة طويلة أثناء العودة من العمل.
أثارت الأزمة المرورية الخانقة تساؤلات السائقين، حيث اعتقد البعض أن هناك حادثا مروريا كبيرا قد تسبب في تعطل السير، بينما اعتقد آخرون أن عطلا فنيا في إشارة المرور، التي تبعد 200 متر عن النفق، هو السبب في توقف حركة المركبات.
سبب الأزمة كان صادما لسائقي المركبات التي علقت في الأزمة المرورية خلال ساعة الذروة، بحسب خالد الذي تفاجأ بأن السبب هو افتتاح مقر لأحد المترشحين على شارع رئيسي، مما تسبب في أزمة خانقة أخرت عشرات السيارات.
ويتساءل خالد كيف يمكن السماح لمترشح بالإعلان عن افتتاح مقره في الساعة الرابعة والنصف على الشارع الرئيسي، الذي يعد شريان المدينة، خلال وقت الذروة الذي يشهد عودة الموظفين إلى منازلهم.
لم يكن موقع المقر وحده السبب في الأزمة، بل ساهم في ذلك أيضا تواجد مؤازري المترشح من الأطفال على أطراف الشارع واصطفاف السيارات، مما أعاق حركة السير بشكل كبير وتسبب في إرباك السائقين واستيائهم.
ما زاد "الطين بلة" هو وجود مقر انتخابي آخر على نفس الشارع، وعلى بعد 200 متر من الجهة المقابلة. لكن القلق الذي يسببه هذا المقر يختلف نوعيا عن الاختناقات المرورية التي يتسبب بها. حيث تسببت الموسيقا والأغاني الوطنية بصوت مرتفع، والتجمعات الشبابية على مداخل الأحياء السكنية، والإضاءات العالية التي تدور بشكل دائري على مساحات واسعة طوال ساعات الليل، بإزعاج كبير للعائلات التي تسكن في تلك المنطقة.
افتتاح المقرات وتكثيف التجمعات الانتخابية بالتزامن مع العودة إلى المدارس يتسبب في حالة إرباك وقلق للكثير من العائلات المحيطة بالمقرات، وفقا لمحمد الحديدي الذي يشكو من الأصوات العالية واصطفاف عدد كبير من السيارات بشكل عشوائي داخل الحي، فضلا عن صوت السماعات المرتفع والأغاني الوطنية وكأن المقر يشهد عرسا وليس تجمعا سياسيا.
حالة الفوضى والإرباك الكبيرة التي تتسبب بها المقرات الانتخابية لا تقتصر على مدينة السلط أو حدود المحافظات. ففي العاصمة عمان، تشكل بعض المقرات الانتخابية عائقا حقيقيا للسير في العديد من المناطق التي تعد شرايين رئيسية لحركة المرور. على سبيل المثال، في أحد المقرات في مدينة صويلح، يتسبب هذا الأمر يوميا في تأخر عشرات الموظفين عن الوصول إلى بيوتهم بعد انتهاء الدوام، وفقا لرنا محمود.
تتفق في ذلك هند عدنان من محافظة إربد، لافتة إلى أن انتشار المقرات الانتخابية في الأماكن السكنية يتسبب في ازدحامات كبيرة، كما أنها تتحول إلى أماكن للتجمعات الشبابية التي غالبا ما ترفع أصواتها وتسبب إزعاج الجيران والنائمين. وتضيف أن مرتادي المقر يقومون بصف سياراتهم بشكل عشوائي، وكأن المنطقة ملك للمترشح.
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناول عدد كبير من الناشطين فيديوهات لمقرات انتخابية تجاوزت حدود كونها أماكن يعبر فيها المترشح عن توجهاته وأفكاره وبرنامجه الانتخابي بطريقة حضارية، إلى حد تحولها إلى مهرجانات غنائية حقيقية مع سماعات عالية تجوب صوتها منطقة بأكملها. كما أشاروا إلى تناثر المؤازرين على جوانب الطرقات، ووقوف سيارات الحلوى والمطاعم في الشوارع بصورة غير حضارية، لا علاقة لها بأجواء العملية الانتخابية، وفقا لتعليقات مستخدمي هذه المواقع.
كاد سفيان خير أن يقع في مشكلة مع مجموعة من مؤازري مترشح في العاصمة بسبب احتجاجه على الاصطفاف المزدوج أمام المقر، مما تسبب في إغلاق طريق مدخل بيته. وأشار إلى أن هذه التصرفات تعكس بشكل أو بآخر أخلاق المترشح وجماعته الذين يجمعون له الأصوات.
دخل سفيان في مشادة كلامية مع مجموعة من الشباب، مما دفعه للتواصل مع شرطة النجدة للتدخل وفتح الشارع، وذلك لتجنب تأخير مريض كان يحتاج لعبور الشارع.
يؤكد سفيان ضرورة أن تتواجد دوريات الشرطة بالقرب من المقرات الانتخابية للحفاظ على أمن وسلامة سكان المنطقة، وللسيطرة على التصرفات الهوجاء لبعض المترشحين ومن معهم.
من جانبه، يشير اختصاصي علم الاجتماع حسين الخزاعي إلى أن الأصل في المقرات الانتخابية هو أن تكون مكانا يجتمع فيه الناس للتعرف على البرنامج الانتخابي للمترشح بطريقة راقية، دون أن تتسبب في أي نوع من الأذى لمرتادي المنطقة أو سكانها. ويلفت إلى أن المقرات الانتخابية وجدت لتكون أماكن لممارسة الديمقراطية وفتح قنوات الحوار بين الداعمين والمؤازرين والضيوف من مختلف الأطياف والتوجهات، الذين يجتمعون في مكان واحد لدعم مترشح واحد.
ووفقا للخزاعي، "تعتبر المقرات الانتخابية منصات مهمة لتبادل الآراء حول القضايا العامة والمشاكل الاقتصادية، بما في ذلك ما يواجهه الشباب من مشاكل الفقر والبطالة." ويضيف أن هذه المقرات تجمع المتعلم والأمي، والسياسي والمثقف، والأصل أن تعكس هذه التوليفة من النخبة مشهدا حضاريا.
يأسف الخزاعي لتحول بعض المقرات إلى أماكن لتجمع الشباب والمراهقين والأطفال، الذين يتسببون بإرباك حقيقي للسائقين بسبب تواجدهم على الشارع الرئيسي بطريقة غير مسؤولة.
كما يؤكد على ضرورة أن يعي المترشح أن المقر الانتخابي يعتبر بمثابة بيته بالنسبة للناس، ويعكس أخلاقه وعلاقاته الاجتماعية وحسن خلقه. ويشير إلى أن ذلك ينعكس بشكل حقيقي على تصرفاته وتصرفات مؤازريه، ويتطلب احترام حرمة البيوت المجاورة للمقر والتخفيف عن الناس قدر الإمكان.
ويضيف أن ما تشهده المقرات الانتخابية اليوم من فوضى، وتسبب بأزمات مرورية، وإزعاج، ونفايات ملقاة على جوانب الطريق، هو أمر مخزٍ. ويؤكد أن الأصل هو أن تقدم هذه المقرات مشهدا حضاريا وديمقراطيا حقيقيا، وتكون مكانا يشعر الناس بالراحة عند الجلوس فيه والذهاب إليه.
ويشدد الخزاعي على ضرورة ألا تتسبب هذه المقرات الانتخابية بإزعاج الناس، سواء مستخدمي الطرق المحاذية للمقرات أو سكان الأحياء السكنية القريبة. كما يقدر جهود مديرية الأمن العام بكافة أقسامها في محاولة السيطرة على الاستقرار في جميع محافظات المملكة.

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