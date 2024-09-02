لماذا تتحول مقار انتخابية إلى مصدر إزعاج وأزمات مرورية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
منى أبو حمور
عمان- أمضى خالد أحمد 45 دقيقة في نفق جسر دبابنة في مدينة السلط بسبب أزمة مرورية خانقة تسببت في توقف السير لفترة طويلة أثناء العودة من العمل.
أثارت الأزمة المرورية الخانقة تساؤلات السائقين، حيث اعتقد البعض أن هناك حادثا مروريا كبيرا قد تسبب في تعطل السير، بينما اعتقد آخرون أن عطلا فنيا في إشارة المرور، التي تبعد 200 متر عن النفق، هو السبب في توقف حركة المركبات.
سبب الأزمة كان صادما لسائقي المركبات التي علقت في الأزمة المرورية خلال ساعة الذروة، بحسب خالد الذي تفاجأ بأن السبب هو افتتاح مقر لأحد المترشحين على شارع رئيسي، مما تسبب في أزمة خانقة أخرت عشرات السيارات.
ويتساءل خالد كيف يمكن السماح لمترشح بالإعلان عن افتتاح مقره في الساعة الرابعة والنصف على الشارع الرئيسي، الذي يعد شريان المدينة، خلال وقت الذروة الذي يشهد عودة الموظفين إلى منازلهم.
لم يكن موقع المقر وحده السبب في الأزمة، بل ساهم في ذلك أيضا تواجد مؤازري المترشح من الأطفال على أطراف الشارع واصطفاف السيارات، مما أعاق حركة السير بشكل كبير وتسبب في إرباك السائقين واستيائهم.
ما زاد "الطين بلة" هو وجود مقر انتخابي آخر على نفس الشارع، وعلى بعد 200 متر من الجهة المقابلة. لكن القلق الذي يسببه هذا المقر يختلف نوعيا عن الاختناقات المرورية التي يتسبب بها. حيث تسببت الموسيقا والأغاني الوطنية بصوت مرتفع، والتجمعات الشبابية على مداخل الأحياء السكنية، والإضاءات العالية التي تدور بشكل دائري على مساحات واسعة طوال ساعات الليل، بإزعاج كبير للعائلات التي تسكن في تلك المنطقة.
افتتاح المقرات وتكثيف التجمعات الانتخابية بالتزامن مع العودة إلى المدارس يتسبب في حالة إرباك وقلق للكثير من العائلات المحيطة بالمقرات، وفقا لمحمد الحديدي الذي يشكو من الأصوات العالية واصطفاف عدد كبير من السيارات بشكل عشوائي داخل الحي، فضلا عن صوت السماعات المرتفع والأغاني الوطنية وكأن المقر يشهد عرسا وليس تجمعا سياسيا.
حالة الفوضى والإرباك الكبيرة التي تتسبب بها المقرات الانتخابية لا تقتصر على مدينة السلط أو حدود المحافظات. ففي العاصمة عمان، تشكل بعض المقرات الانتخابية عائقا حقيقيا للسير في العديد من المناطق التي تعد شرايين رئيسية لحركة المرور. على سبيل المثال، في أحد المقرات في مدينة صويلح، يتسبب هذا الأمر يوميا في تأخر عشرات الموظفين عن الوصول إلى بيوتهم بعد انتهاء الدوام، وفقا لرنا محمود.
تتفق في ذلك هند عدنان من محافظة إربد، لافتة إلى أن انتشار المقرات الانتخابية في الأماكن السكنية يتسبب في ازدحامات كبيرة، كما أنها تتحول إلى أماكن للتجمعات الشبابية التي غالبا ما ترفع أصواتها وتسبب إزعاج الجيران والنائمين. وتضيف أن مرتادي المقر يقومون بصف سياراتهم بشكل عشوائي، وكأن المنطقة ملك للمترشح.
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناول عدد كبير من الناشطين فيديوهات لمقرات انتخابية تجاوزت حدود كونها أماكن يعبر فيها المترشح عن توجهاته وأفكاره وبرنامجه الانتخابي بطريقة حضارية، إلى حد تحولها إلى مهرجانات غنائية حقيقية مع سماعات عالية تجوب صوتها منطقة بأكملها. كما أشاروا إلى تناثر المؤازرين على جوانب الطرقات، ووقوف سيارات الحلوى والمطاعم في الشوارع بصورة غير حضارية، لا علاقة لها بأجواء العملية الانتخابية، وفقا لتعليقات مستخدمي هذه المواقع.
كاد سفيان خير أن يقع في مشكلة مع مجموعة من مؤازري مترشح في العاصمة بسبب احتجاجه على الاصطفاف المزدوج أمام المقر، مما تسبب في إغلاق طريق مدخل بيته. وأشار إلى أن هذه التصرفات تعكس بشكل أو بآخر أخلاق المترشح وجماعته الذين يجمعون له الأصوات.
دخل سفيان في مشادة كلامية مع مجموعة من الشباب، مما دفعه للتواصل مع شرطة النجدة للتدخل وفتح الشارع، وذلك لتجنب تأخير مريض كان يحتاج لعبور الشارع.
يؤكد سفيان ضرورة أن تتواجد دوريات الشرطة بالقرب من المقرات الانتخابية للحفاظ على أمن وسلامة سكان المنطقة، وللسيطرة على التصرفات الهوجاء لبعض المترشحين ومن معهم.
من جانبه، يشير اختصاصي علم الاجتماع حسين الخزاعي إلى أن الأصل في المقرات الانتخابية هو أن تكون مكانا يجتمع فيه الناس للتعرف على البرنامج الانتخابي للمترشح بطريقة راقية، دون أن تتسبب في أي نوع من الأذى لمرتادي المنطقة أو سكانها. ويلفت إلى أن المقرات الانتخابية وجدت لتكون أماكن لممارسة الديمقراطية وفتح قنوات الحوار بين الداعمين والمؤازرين والضيوف من مختلف الأطياف والتوجهات، الذين يجتمعون في مكان واحد لدعم مترشح واحد.
ووفقا للخزاعي، "تعتبر المقرات الانتخابية منصات مهمة لتبادل الآراء حول القضايا العامة والمشاكل الاقتصادية، بما في ذلك ما يواجهه الشباب من مشاكل الفقر والبطالة." ويضيف أن هذه المقرات تجمع المتعلم والأمي، والسياسي والمثقف، والأصل أن تعكس هذه التوليفة من النخبة مشهدا حضاريا.
يأسف الخزاعي لتحول بعض المقرات إلى أماكن لتجمع الشباب والمراهقين والأطفال، الذين يتسببون بإرباك حقيقي للسائقين بسبب تواجدهم على الشارع الرئيسي بطريقة غير مسؤولة.
كما يؤكد على ضرورة أن يعي المترشح أن المقر الانتخابي يعتبر بمثابة بيته بالنسبة للناس، ويعكس أخلاقه وعلاقاته الاجتماعية وحسن خلقه. ويشير إلى أن ذلك ينعكس بشكل حقيقي على تصرفاته وتصرفات مؤازريه، ويتطلب احترام حرمة البيوت المجاورة للمقر والتخفيف عن الناس قدر الإمكان.
ويضيف أن ما تشهده المقرات الانتخابية اليوم من فوضى، وتسبب بأزمات مرورية، وإزعاج، ونفايات ملقاة على جوانب الطريق، هو أمر مخزٍ. ويؤكد أن الأصل هو أن تقدم هذه المقرات مشهدا حضاريا وديمقراطيا حقيقيا، وتكون مكانا يشعر الناس بالراحة عند الجلوس فيه والذهاب إليه.
ويشدد الخزاعي على ضرورة ألا تتسبب هذه المقرات الانتخابية بإزعاج الناس، سواء مستخدمي الطرق المحاذية للمقرات أو سكان الأحياء السكنية القريبة. كما يقدر جهود مديرية الأمن العام بكافة أقسامها في محاولة السيطرة على الاستقرار في جميع محافظات المملكة.
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