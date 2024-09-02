طقس معتدل في معظم المناطق حتى الخميس



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الثلاثاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق ، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال و وسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الأربعاء، ويكون الطقس الأربعاء والخميس معتدلا في أغلب المناطق ، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةتنشط أحياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 20 وفي مناطق السهول 32 - 21، وفي الأغوار الشمالية 39 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 29، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.-(بترا)