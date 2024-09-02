الخصاونة: نقترب من المعدل المستهدف للتحديث الاقتصادي



وأكَّد رئيس الوزراء لدى افتتاحه المصنع بحضور الدَّاخلية مازن الفرَّاية ووزير الاستثمار خلود السقَّاف ووزير العمل نادية الرَّوابدة دعم الحكومة للاستثمارات القائمة وتهيئة البيئة الاستثماريَّة المناسبة لجذب المزيد منها، كأساس لتوفير فرص العمل وتنمية المجتمعات المحليَّة، لافتاً إلى أنَّ هذا الأمر هو أحد الرَّكائز الأساسيَّة في رؤية التَّحديث الاقتصادي.



وأشار إلى أنَّ استثمارات شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة الجاهزة في الأردن تشكِّل قصة نجاح حقيقية، مشيداً بالتزام الشركة بتعزيز استثماراتها القائمة في الأردن منذ 21 عاماً وهي تشكل قيمة مضافة لصناعة الألبسة في الأردن.



وأكد الخصاونة أن قطاع صناعة الألبسة مساهم مهم في تحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي وتوفير فرص العمل ومضاعفة النموّ الاقتصادي.

ولفت إلى أهميَّة الدَّور الذي تقوم الشركة ومصانعها وفروعها الإنتاجية في العديد من المحافظات في خدمة المجتمع المحلي عبر توفير نوافذ تشغيليَّة لشباب وشابات الوطن، مشيداً في الوقت ذاته بإقبال الأردنيين والأردنيَّات على العمل في المشاريع الصِّناعيَّة والإنتاجيَّة، ومؤكِّداً أنَّ الشَّراكة مع القطاع الخاص أمرٌ أساسي لتوفير فرص العمل والحدِّ من مشكلة البطالة.



وأكد أنَّ الحكومة دأبت على تحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي الممتدَّة لعشر سنوات والمتعلقة بتوفير نحو مليون فرصة عمل مع نهاية عام 2033، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأردني أنتج في عام 2022م أكثر من 89 ألف فرصة عمل وأكثر من 95 ألف فرصة عمل عام 2023م.



وأكد أن قدرة الاقتصاد الأردني على توفير 95 ألف فرصة عمل العام الماضي تعني الاقتراب من المعدَّل السنوي المستهدف في رؤية التحديث الإقتصادي، وذلك رغم تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وجائحة كورونا والعدوان الإسرائيلي على غزة، وهذا إنجاز مهم وكبير في وقت كان فيه متوسط فرص العمل في القطاعين العام والخاص بين الأعوام 2021 و 2019م حوالي 35 ألف فرصة عمل سنوياً باستثناء عام واحد خلال تلك الفترة تم انتاج 67 ألف فرصة عمل.



وأثنى رئيس الوزراء على الشراكة التي تلتزم بها شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة الجاهزة في الأردن في إطار الشراكة الوطنية ومساهمتها في تنمية مهارات وكفاءات العمالة الأردنية وتوظيف الأردنيين والأردنيَّات، حيث استطاعت الشَّركة أن توسِّع أعمالها في العديد من محافظات المملكة من خلال إنشاء عدد من المصانع والفروع الإنتاجيَّة، والتي ساهمت في توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل للأردنيين والأردنيَّات.



وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة سنال كومار إيجازاً حول استثمارات الشركة في الأردن والعالم وخططها لتعزيزها بإقامة استثمارات جديدة.



وأكد أن عوامل نجاح استثمارات الشركة في الأردن تتمثل بدعم الحكومة والبيئة الجاذبة للاستثمار وعوامل الأمن والاستقرار، وإقبال المجتمعات المحلية على فرص العمل التي توفرها الشركة للشباب والفتيات.



وأكد أن الشركة ومصانعها في الأردن تركز على الصناعة والإنتاج وفق أحدث التقنيات العالمية الحديثة.



وجال رئيس الوزراء في مرافق المصنع الذي أُنشئ كأحد الفروع لشركة الأزياء التَّقليديَّة لصناعة الألبسة الجاهزة، إحدى الشَّركات الرَّائدة في صناعة الألبسة في منطقة الشَّرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تأسست قبل 21 عاماً، وتدير 20 مصنعاً في مختلف أنحاء المملكة، توظِّف قُرابة 6 آلاف أردني وأردنيَّة، وتُنتِج ما يُقدَّر بـ 500 ألف قطعة ملابس يوميَّاً، تُسهم فيما نسبته 40% من إجمالي صادرات الألبسة في الأردن.



وأُنشئ المصنع الجديد على مساحة إجماليَّة تُقدَّر 45 ألف متر مربَّع، وسيعمل كمركز رئيس للفروع الإنتاجيَّة للشَّركة في مناطق الجنوب، وسيسهم في توفير ألف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى العديد من فرص العمل غير المباشرة خصوصاً في قطاعيّ النَّقل وخدمات الطَّعام.



وتُنتج مصانع الشَّركة في الأردن عدداً من العلامات التِّجاريَّة الشَّهيرة، وتنتشر أبرزها في مناطق عنجرة والجنيد والطَّفيلة وفقُّوع وبصيرا ووادي الأردن ومؤاب والجديدة وغيرها من المناطق التي تضمُّ كذلك فروعاً إنتاجيَّة للشَّركة توفِّر جميعها أكثر من 6 آلاف فرصة عمل، كما تُخطِّط الشَّركة لإنشاء فرع جديد في منطقة القويرة بحيث يكون جاهزاً للعمل بحلول عام 2026م، ومن المتوقَّع أن يوفِّر قُرابة 800 فرصة عمل.



كما تنتشر مصانع الشَّركة في سبع دول حول العالم، هي: هونغ كونغ، والصَّين، وبنغلادش، والهند، وتركيا، والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، بالإضافة إلى الأردن، وتستهدف كذلك إنشاء مصانع في أمريكا الوسطى خلال العام المقبل.