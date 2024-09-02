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بعد توقفها لحوالي شهرين.. إنزالات أردنية جديدة على غزة

9/2/2024 3:34:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفّذت القوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي، اليوم الإثنين، إنزالين جويين لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في قطاع غزة بعد توقفها لحوالي شهرين، إذ دعت الحاجة لإنزالات جوية ضمن المناطق التي لم تصلها القوافل البرية.
ونُفذ الإنزالين الجويين من خلال طائرتين من نوع C130 تابعتين لسلاح الجو الملكي اشتملت على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال قوافل المساعدات البرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

كما تستمر المستشفيات الميدانية في شمال وجنوب قطاع غزة بتقديم خدماتها الطبية والعلاجية والإنسانية لأهالي القطاع، فضلاً عن استمرار المستشفى الميداني في نابلس والمحطات الجراحية في جنين ورام الله باستقبال المراجعين ومن خلال مختلف العيادات والتخصصات المتوفرة فيها.

ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 119 إنزالاً جوياً، و266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

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