تعطيل المدارس الحكومية الاثنين والأربعاء المقبلين

تعطيل المدارس الحكومية الاثنين والأربعاء المقبلين
التاريخ
9/2/2024 3:34:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، الاثنين، تعليق دوام المدارس الحكومية الاثنين قبل يوم الانتخابات النيابية والأربعاء الذي يليه مباشرة.
وسيتم تعويض عطلة المدارس في يومي سبت لاحقين، بحسب تعميم صادر عن الوزارة.
ويأتي ذلك لاعتماد عدد كبير من مدارس وزارة التربية والتعليم كمراكز اقتراع وفرز للانتخابات النيابية.
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