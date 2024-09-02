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تعطيل المدارس الحكومية الاثنين والأربعاء المقبلين

9/2/2024 3:34:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، الاثنين، تعليق دوام المدارس الحكومية الاثنين قبل يوم الانتخابات النيابية والأربعاء الذي يليه مباشرة.

وسيتم تعويض عطلة المدارس في يومي سبت لاحقين، بحسب تعميم صادر عن الوزارة.

ويأتي ذلك لاعتماد عدد كبير من مدارس وزارة التربية والتعليم كمراكز اقتراع وفرز للانتخابات النيابية.


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