المستقلة للانتخاب لـالغد: لا نملك صلاحية منع المرشحين من الدعوة إلى الولائم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
قال الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن الهيئة لا تملك صلاحية منع الدعوات على الطعام داخل المقار الانتخابية.
وأوضح الرواشدة في تصريح منه لـ "الغد" أن الهيئة كانت قد منعت الدعوات على الطعام داخل المقرات الانتخابية في الانتخابات النيابية السابقة 2020 لأسباب تتعلق بانتشار فيروس كورونا وضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة.
وأشار إلى أنه قد يكون من الواجب مستقبلا وضع حد لمثل هذه الممارسات التي قد تتسبب بعدم العدالة بين المتنافسين وقد تكون شكلا من أشكال التأثير على إرادة الناخبين.
وفيما يتعلق بالمرشح الذي تم إحالته للادعاء العام بسبب أمور تتعلق بذبح بعير في مقره الانتخابي بين الرواشدة أن المسألة تتعلق بصلاحيات الحكام الإداريين إذ لا يجوز أن تخالف أي حملة انتخابية الشروط البيئية والصحية بشكل يؤثر على السلامة العامة.
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