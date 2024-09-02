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المستقلة للانتخاب لـالغد: لا نملك صلاحية منع المرشحين من الدعوة إلى الولائم

9/2/2024 3:34:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ

قال الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن الهيئة لا تملك صلاحية منع الدعوات على الطعام داخل المقار الانتخابية.


وأوضح الرواشدة في تصريح منه لـ "الغد" أن الهيئة كانت قد منعت الدعوات على الطعام داخل المقرات الانتخابية في الانتخابات النيابية السابقة 2020 لأسباب تتعلق بانتشار فيروس كورونا وضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة.


وأشار إلى أنه قد يكون من الواجب مستقبلا وضع حد لمثل هذه الممارسات التي قد تتسبب بعدم العدالة بين المتنافسين وقد تكون شكلا من أشكال التأثير على إرادة الناخبين.


وفيما يتعلق بالمرشح الذي تم إحالته للادعاء العام بسبب أمور تتعلق بذبح بعير في مقره الانتخابي بين الرواشدة أن المسألة تتعلق بصلاحيات الحكام الإداريين إذ لا يجوز أن تخالف أي حملة انتخابية الشروط البيئية والصحية بشكل يؤثر على السلامة العامة.


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