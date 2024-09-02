ما هي أبرز القضايا والمضامين الاقتصادية التي تصدرت اهتمامات الأحزاب للانتخابات؟



-معظم البرامج اكتفت بالشعارات دون اقتراح حلول لقضايا اقتصادية أو اجتماعية.



-محاربة الفساد ودعم والبطالة ومحاربة الفقر في مقدمة الاهتمامات الاقتصادية للاحزاب



-تمكين المرأة والشباب والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أولويات الاحزاب في القضايا الاجتماعية وغياب محاربة اّفة المخدرات.



-68% من الاحزاب أعلنت برامجها وبياناتها الانتخابية خلال فترة الدعاية الانتخابية

-الدراسة أكدت ضرورة أن تكون "رؤى التحديث" والأوراق النقاشية قاعدة للبناء عليها وتطويرها في برامج الأحزاب.



-دعوة الاحزاب لابتكارحلول (خارج الصندوق) لقضايا وطرح "برامج واقعية " قابلة للتطبيق -عمّان -.

- أحزاب قليلة تحدثت عن الدور التشريعي وبمطالبات خجولة.



أظهرت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن (31) حزبا يشكلون نسبة (81.6%) من اجمالي عدد الأحزاب الأردنية لديها برامج اقتصادية "عامة"، في حين أن (7) أحزاب تشكل نسبة (18.4%) كان لديها برامج ورؤى اقتصادية "محددة ".



وأشار الاستاذ الدكتور موسى شتيوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى أن الدراسة التي أجراها فريق متخصص من الخبراء والأكاديميين حول " المضامين الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب الأردنية في انتخابات 2024" بينت أن معظم الأحزاب قد أشارت الى عناوين اقتصادية واجتماعية في نظامها الأساسي أو بيانها وبرنامجها الانتخابي أو حملتها الدعائية الانتخابية، وان غلب على معظمها طابع العموميات وشعارات لم تحمل أية تفاصيل أو خطط أو حلول لتلك القضايا

وأضاف أن جميع الأحزاب أيضا تطرقت الى مضامين تتعلق بالمرأة والشباب ولكن أيضا دون الدخول في تفاصيل وآليات جديدة لتعزيز تمكين المرأة والشباب اقتصاديا واجتماعيا.



وحول أبرز القضايا والمضامين الاقتصادية التي تصدرت اهتمامات الأحزاب - وفقا للدراسة - قال الدكتور شتيوي إن ( 84.2%) من الأحزاب ركزت على محاربة الفساد وتعزيز النزاهة وتعزيز تكافؤ الفرص ، وأن ( 78.9%) منها ركزت على دعم التعليم والتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية ، في حين أن ( 73.7%) كان تركيزها على مكافحة البطالة، تلاها محاربة الفقر بنسبة (68.4%) ، مشيرا الى أن (52.6%) من الاحزاب أشارت الى تحقيق الامن الغذائي والتركيز على الزراعة ، و (42.1%) على قضايا جذب الاستثمار الأجنبي ودعم الاستثمار المحلي .



وحول أبرز المضامين والقضايا الاجتماعية جاء تمكين المرأة والشباب في مقدمة اهتمامات الأحزاب وبنسبة ( 76.3%) ، تلاها تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بنسبة ( 65.8%) ثم ضمان حرية التعبير والحوار البناء ونبذ التعصب بنسبة ( 44.7%) ، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة بنسبة ( 44.7%)، و الحفاظ على حقوق الانسان ومحاربة الطائفية بنسبة ( 36.8%).



وأشار الدكتور شتيوي الى أنه وعلى الرغم من أن دور مجلس النواب " تشريعي " الا ان الدراسة بينت أن عددا قليلا من الأحزاب طالبت أو تعهدت بأنها ستعمل على تعديل تشريعات تهم المواطنين ، وركزت المطالبات الخجولة على تعديلات لقوانين مثل : الضمان الاجتماعي والضريبة والاستثمار واللامركزية والجرائم الالكترونية ، في حين لم يتم التطرق لقوانين أخرى مثال " المالكين والمستأجرين " - على سبيل المثال – "غياب المخدرات".



وحول أبرز الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قال د. شتيوي أن المضامين الاقتصادية والاجتماعية في البرامج والبيانات والحملات الدعائية للاحزاب كانت في معظمها شعارات وعبارات مكررة وتشخيص لمشاكل دون حلول تفصيلية ، كما أن الحملات الدعائية الانتخابية أكدت أن الاحزاب اعتمدت وركّزت على ابراز "الأسماء والصور لمرشحيها في الترويج وليس للبرامج وأن 68% من الاحزاب أعلنت برامجها وبياناتها الانتخابية خلال فترة الدعاية الانتخابية ، كما أن عددا من الأحزاب استدركت ادراج مضامين اقتصادية واجتماعية في بيانها الانتخابي وحملتها الدعائية لم يتم التطرق لها في نظامها الاساسي .



وحول أبرز التوصيات التي خلصت اليها الدراسة قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي أن الدراسة أكدت على ضرورة أن تكون رؤى التحديث والأوراق النقاشية الملكية قاعدة للبناء عليها وتطويرها في البرامج الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب وتحديدا رؤية التحديث الاقتصادي 2033 ، وخارطة الطريق لتحديث القطاع العام، كما دعت الى الاستفادة من مخزون الخبرات المتوفرة في الهيئات العامة في الأحزاب بكافة التخصصات ، وتحديدا في التخصصات الاقتصادية والاجتماعية.



كما دعت الدراسة الأحزاب للبدء باعداد برامج تفصيلية تترجم رؤاها وأهدافها العامة ونظامها الأساسي الى خطط برامجية محددة بفترات زمنية قابلة للمراجعة والمتابعة ، مشيرة الى ان على الأحزاب التي ستُمثَل في البرلمان القادم أن تبدأ مبكرا بالاعداد لمناقشة مشروع موازنة 2025 كأول تحدّ سيواجه الأحزاب مع بدء الدورة العادية للمجلس العشرين ، حيث ستشكل مناقشة مشروع الموازنة حكما أوليا على " تميّز" التجربة الحزبية و"التمايز" في برامج كل حزب .



كما دعت الدراسة الاحزاب الى ضرورة أن تبتكر حلولا ( خارج الصندوق) لقضايا اقتصادية واجتماعية لا زالت تبحث عن حلول جذرية ، و البعد عن الشعارات والوعود " الرنّانة " وطرح "برامج واقعية " وقابلة للتطبيق.



وأوصت الدراسة بالمباشرة بتفعيل دور اللجان المتخصصة في الأحزاب بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية تحديدا و/ أو مساعدي الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بوضع خططها وبرامجها التفصيلية للمرحلة المقبلة.



كما أشارت الى أهمية توحيد البرامج وتبادل الخبرات بين الأحزاب وصولا الى تكتلات وتحالفات توافقية بين الأحزاب على قضايا اقتصادية واجتماعية تحت قبة البرلمان ( للكتل الحزبية التي سيحالفها النجاح ).



وأوصت الاحزاب بالدخول في العمق بحثا عن حلول لقضايا اقتصادية حياتية معيشية تشكل أولوية للمواطنين ، وكذلك الحال بشأن القضايا الاجتماعية

ولفتت الدراسة الى أن تفاصيل البرامج الانتخابية وشرح النظام الاساسي لكل حزب بدا وكأنه مقتصر على الأمناء العامين ممن تحدثوا عبر وسائل الاعلام المتعددة، ولم يميز المتلقي بين ما هي أهداف ورؤى لتلك الاحزاب وبين ما هي آراء خاصة للامناء العامين، الأمر الذي يؤكد على ضرورة أن تجتهد الأحزاب أكثر بنشر رؤاها وأهدافها ومضامين نظامها الأساسي بين أعضاء الهيئة العامة في تلك الأحزاب، ليكونوا على اطلاع ودراية توصلان الى توافق تام حول تلك الأمور بين اعضاء الحزب الواحد من شمال المملكة الى جنوبها.



ودعت الدراسة الأحزاب التي ستكون ممثلة بالمجلس العشرين أن تعمل على تطوير اّليات العمل البرلماني من خلال إعادة هيكله كاملة لاّليات العمل التشريعي والرقابي في النظام الداخلي لمجلس النواب.



وختمت الدراسة بالقول: أن على الأحزاب أن تدرك تماما بأن من سينجح منها في الانتخابات القادمة سيكون غالبا لأسباب لا تتعلق بالبرنامج.. لكن أداءها "البرامجي" في المجلس العشرين هو ما سيعزّز حضورها ويزيد من فرص نجاحها وزيادة مقاعدها في البرلمان الحادي والعشرين أكثر من أي شيء آخر.

