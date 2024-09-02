بطاقات مجانية لاستخدام الباص سريع لمتطوعين منصة نحن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدمت أمانة عمان الكبرى، وضمن مبادرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية، اليوم الاثنين في مركز الحسين الثقافي، بطاقات مجانية لاستخدام الباص سريع التردد لمتطوعين من منصة "نحن" إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد
تقديرا لجهودهم.
وسلمت مديرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية المهندسة غيداء الحديد، وأخصائي منصة "نحن" التطوعية حكم العمري، البطاقات المجانية لـ100 من المتطوعين الأكثر مشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تحتضنها العاصمة عمان.
وقالت المهندسة الحديد "نفخر بتكريم نخبة مميزة من شباب الوطن المتطوعين من منصة "نحن"، تقديرا لجهودهم وعملهم الدؤوب لخدمة المجتمع المحلي وتحفيزهم على الاستمرار ومواصلة التطوع ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم من الشباب".
وأضافت أن العمل التطوعي دائما ما يعود أثره على المتطوع قبل المجتمع وهو عمل نبيل لمن يقدمه في سبيل بناء ورفعة الوطن، مشيرا إلى العديد من المبادرات الاجتماعية التطوعية التي تتبنها أمانة عمان من خلال دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية ومرافقها المنتشرة في أنحاء العاصمة عمان كافة وأثرها على فئات المجتمع.
من جانبه، ثمن العمري دور أمانة عمّان ممثله بدائرة المرافق والبرامج الاجتماعية وتكريمها للمتطوعين، بتقديم تلك البطاقات وهو ما يسهل عليهم الوصول إلى الفعاليات والأنشطة.
ولفت إلى أهمية الشراكة مع أمانة عمان في تنفيذ العديد من المبادرات التطوعية التي نفذتها منصة "نحن" المنصة الوطنية للتطوع ومشاركة الشباب من خلال استخدام المرافق التابعة لأمانة عمان المنتشرة في مناطق العاصمة كافة.
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