بطاقات مجانية لاستخدام الباص سريع لمتطوعين منصة نحن

MENAFN - Alghad Newspaper) قدمت أمانة عمان الكبرى، وضمن مبادرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية، اليوم الاثنين في مركز الحسين الثقافي، بطاقات مجانية لاستخدام الباص سريع التردد لمتطوعين من منصة "نحن" إحدى مبادرات مؤسسة تقديرا لجهودهم.



وسلمت مديرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية المهندسة غيداء الحديد، وأخصائي منصة "نحن" التطوعية حكم العمري، البطاقات المجانية لـ100 من المتطوعين الأكثر مشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تحتضنها العاصمة عمان.

وقالت المهندسة الحديد "نفخر بتكريم نخبة مميزة من شباب الوطن المتطوعين من منصة "نحن"، تقديرا لجهودهم وعملهم الدؤوب لخدمة المجتمع المحلي وتحفيزهم على الاستمرار ومواصلة التطوع ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم من الشباب".



وأضافت أن العمل التطوعي دائما ما يعود أثره على المتطوع قبل المجتمع وهو عمل نبيل لمن يقدمه في سبيل بناء ورفعة الوطن، مشيرا إلى العديد من المبادرات الاجتماعية التطوعية التي تتبنها أمانة عمان من خلال دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية ومرافقها المنتشرة في أنحاء العاصمة عمان كافة وأثرها على فئات المجتمع.



من جانبه، ثمن العمري دور أمانة عمّان ممثله بدائرة المرافق والبرامج الاجتماعية وتكريمها للمتطوعين، بتقديم تلك البطاقات وهو ما يسهل عليهم الوصول إلى الفعاليات والأنشطة.



ولفت إلى أهمية الشراكة مع أمانة عمان في تنفيذ العديد من المبادرات التطوعية التي نفذتها منصة "نحن" المنصة الوطنية للتطوع ومشاركة الشباب من خلال استخدام المرافق التابعة لأمانة عمان المنتشرة في مناطق العاصمة كافة.