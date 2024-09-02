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المعايطة: المستقلة للانتخاب تُطبق مختلف معايير حقوق الإنسان

9/2/2024 3:34:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن الهيئة حريصة على تطبيق مختلف معايير حقوق الإنسان في العملية الانتخابية ضمن المعايير الدولية والتشريعات الأردنية الناظمة لها ولمختلف العملية السياسية.

وأكد المعايطة خلال استقباله لجنة الرقابة على الانتخابات في المركز الوطني لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور علي الحجاحجة عضو مجلس الأمناء، وبحضور المفوض العام للمركز جمال الشمايلة؛ أن الحق الأبرز من حقوق الإنسان هو حق الانتخاب والذي حرصت الهيئة على تعزيزه لدى كافة الناخبين وضمان نزاهته وتيسير اجراءاته، وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لوصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع دون تعقيدات، كما أوضح المعايطة أنه وتطبيقاً لحق الترشح بصفته أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان فإن الهيئة لم ترفض إلا أحد عشر طلباً من طلبات الترشح إما لمخالفتها الشروط القانونية للترشح أو تطبيقاً لقرارات المحاكم لورود طعونٍ في ترشحهم.

وأما عن حق الانتساب الحزبي فقد أوضح المعايطة أن الهيئة قامت باتخاذ كافة الاجراءات المعززة لضمان الانتساب الحزبي دون قيود أو شروط إلا ما ورد في القانون، كما حرصت على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وذلك من خلال ايجاد مراكز نموذجية مجهزة لخدمتهم وعددها (95) مركزاً أُعدت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، كما أوجدت الهيئة متطوعاً خاصاً أمام كل مركز اقتراع لخدمة ذوي الاعاقة، وبناء مسارات أرضية لهم بشكل عام وبشكل خاص لخدمة ضعاف البصر، كما أوجدت مركزاً خاصاً للاتصال لتلقي استفساراتهم والإجابة عليها.

وقال المعايطة أن الهيئة تعاملت بشفافية في كافة الأمور ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، وقال بوضوح "لا يوجد شئ نخفيه وسنطبق القانون على الجميع دون النظر إلى رضى أو زعل البعض".

من جهتهم أشاد أعضاء اللجنة والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان باجراءات الهيئة، مؤكدين أن حقوق الانسان لا تنفصل عن الديمقراطية وعنوانها الانتخابات، وأن العملية الانتخابية هي للأردن وعلى الجميع المساهمة في نجاحها، كما أشادوا بالشفافية التي تنتهجها الهيئة اعلامياً وبنشرها كافة المستجدات والمعلومات على موقعها الالكتروني، وأن الهيئة فد نجحت في متابعة ملف العنف الانتخابي ضد المرأة ومواجهة التنمر الذي تتعرض له، مؤكدين أن الهيئة قد أخذت دورها الحقيقي من خلال مؤسسيتها الملحوظة والعمل بعدالة دون تحيز.

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