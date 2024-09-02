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ولي العهد يلتقي بزملائه في الكتيبة الخاصة 101 المشاركين بـ سوفكس 2024

9/2/2024 3:34:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) العقبة- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، بزملائه في الكتيبة الخاصة 101، المشاركين بمعرض "سوفكس 2024"، الذي تنطلق فعالياته غدا الثلاثاء في العقبة.
واطلع سموه على تحضيرات منتسبي الكتيبة، الذين سيشاركون في تمرين خلال المعرض.
ويشغل سموه حاليا مساعد قائد الكتيبة 101، وهي إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، منذ أن التحق فيها في تموز الماضي. -(بترا)

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