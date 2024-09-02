بريطانيا تعلق 30 رخصة لتصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي أن لندن ستعلق 30 رخصة تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة.
وأوضح أن التراخيص تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر
ومسيّرات، مشيرا إلى أن التقييم الذي أجرته بلاده يجعلها غير قادرة على أن
تخلص إلى أن بعض صادرات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي تشكل خطرا حقيقيا لاحتمال
استخدامها في انتهاك القانون الإنساني.
وأكد أن تعليق تراخيص صادرات أسلحة للاحتلال الإسرائيلي لن يشمل مكونات طائرات إف-35، مشددا على أن تعليق التراخيص لن يؤثر على أمن إسرائيل.
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