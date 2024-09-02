بريطانيا تعلق 30 رخصة لتصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي



وأوضح أن التراخيص تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيّرات، مشيرا إلى أن التقييم الذي أجرته بلاده يجعلها غير قادرة على أن تخلص إلى أن بعض صادرات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي تشكل خطرا حقيقيا لاحتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني.



وأكد أن تعليق تراخيص صادرات أسلحة للاحتلال الإسرائيلي لن يشمل مكونات طائرات إف-35، مشددا على أن تعليق التراخيص لن يؤثر على أمن إسرائيل.