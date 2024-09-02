غزة تقاوم.. عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال ينسف المباني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أمس، في قصف
الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، خلال عدوانه المتواصل على القطاع.
وكان جيش الاحتلال نفذ أمس، عمليات حرق ونسف منازل جنوب مدينة غزة، فيما واصل غاراته الجوية والمدفعية على أنحاء مختلفة من القطاع.
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على مخيم النصيرات، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وعشوائي من آليات الاحتلال شمال المخيم.
ونقل مسعفون من الهلال الأحمر جثمان شهيد وعدد من الإصابات، بعد استهداف الاحتلال بصاروخ استطلاع مجموعة من السكان قرب أرض أبو ستة على شارع صلاح الدين، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.
وقصفت مدفعية الاحتلال منازل جنوب غرب حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة ساق الله بجوار مسجد الاستجابة بالحي.
ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من مدفعية الاحتلال صوب منازل فلسطينيين جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
واستشهد شخصان وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية لعائلة الأعرج عند مفترق عبد العال بشارع الجلاء شمال مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.
وقصف الاحتلال مركبة أمام عيادة الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة اخرين.
وقال مسعفون فلسطينيون، إنّ طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت مركبة تابعة لبلدية غزة بصاروخ أثناء مرورها في شارع الوحدة وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد من كانوا بداخلها.
وجنوبا، استهدفت طائرات الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، وقصفت المدفعية المنطقة الشمالية لمدينة رفح.
وجنوب قطاع غزة، أطلقت آليات عسكرية صهيونية النار بشكل مكثف شرق بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، بينما اشتعلت النيران جراء قصف استهدف احد المباني شمال مدينة رفح.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول
(أكتوبر) 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,738 فلسطينيا، وإصابة 94,154 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة
من جهته، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن أكثر من 70% من مدارس الوكالة في غزة، قد دمّرت أو تضررت والغالبية منها أصبحت ملاجئ مكتظة بمئات آلاف الأسر النازحة ولا يمكن استخدامها للتعليم.
جاء ذلك في منشور على منصة "إكس" لمفوض الأونروا، أمس، لمناسبة انطلاق العام الدراسي أو الاستعداد لانطلاقه في العالم، بما في ذلك مدارس الأونروا بالضفة الغربية، فيما يغيب ذلك عن قطاع غزة للسنة الثانية بسبب الحرب.
وأضاف أن أكثر من 600 ألف طفل في غزة نصفهم كانوا بمدارس الأونروا يعانون صدمة شديدة ويعيشون تحت الأنقاض محرومين من التعليم.
وحذّر من أنه "كلما طالت مدة بقاء الأطفال خارج المدرسة، كلما زاد خطر ضياع جيل".
ورجّح أنه "في غياب وقف إطلاق النار قد يقع الأطفال فريسة للاستغلال"، داعيا إلى عدم السماح بتكرار ذلك في غزة كما حدث في صراعات أخرى حول العالم.
والسبت الماضي، كشف لازاريني أن الحكومة الصهيونية تشتري إعلانات على منصة غوغل "للتشهير بالوكالة ومنع المستخدمين من التبرع لها".
وأكد "الحاجة إلى مزيد من اللوائح لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية" على تلك المنصات، مبيّنا أن "الأونروا أكبر منظمة إنسانية تستجيب للأزمة في غزة".
وعلى مدى أشهر الحرب المتواصلة تعمد الاحتلال تشويه صورة الأونروا، في مسعى لتبرير استهداف مؤسساتها ومراكزها بما في ذلك التعليمية منها.
وتعرضت الأونروا لهجوم صهيوني وتشويه ممنهج على خلفية مزاعم بأن عددًا من موظفيها شاركوا بالهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 تشرين الأول(اكتوبر) 2023، ما دفع 18 دولة والاتحاد الأوروبي لتعليق تمويلها لها، لكن بعض تلك الجهات والدول تراجعت عن قراراتها عقب تحقيقات أممية أثبتت عدم صحة تلك المزاعم.-(وكالات)
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