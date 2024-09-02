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غزة تقاوم.. عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال ينسف المباني

9/2/2024 3:33:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أمس، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، خلال عدوانه المتواصل على القطاع.
وكان جيش الاحتلال نفذ أمس، عمليات حرق ونسف منازل جنوب مدينة غزة، فيما واصل غاراته الجوية والمدفعية على أنحاء مختلفة من القطاع.
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على مخيم النصيرات، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وعشوائي من آليات الاحتلال شمال المخيم.
ونقل مسعفون من الهلال الأحمر جثمان شهيد وعدد من الإصابات، بعد استهداف الاحتلال بصاروخ استطلاع مجموعة من السكان قرب أرض أبو ستة على شارع صلاح الدين، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.
وقصفت مدفعية الاحتلال منازل جنوب غرب حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة ساق الله بجوار مسجد الاستجابة بالحي.
ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من مدفعية الاحتلال صوب منازل فلسطينيين جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
واستشهد شخصان وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية لعائلة الأعرج عند مفترق عبد العال بشارع الجلاء شمال مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.
وقصف الاحتلال مركبة أمام عيادة الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة اخرين.
وقال مسعفون فلسطينيون، إنّ طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت مركبة تابعة لبلدية غزة بصاروخ أثناء مرورها في شارع الوحدة وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد من كانوا بداخلها.
وجنوبا، استهدفت طائرات الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، وقصفت المدفعية المنطقة الشمالية لمدينة رفح.
وجنوب قطاع غزة، أطلقت آليات عسكرية صهيونية النار بشكل مكثف شرق بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، بينما اشتعلت النيران جراء قصف استهدف احد المباني شمال مدينة رفح.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول
(أكتوبر) 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,738 فلسطينيا، وإصابة 94,154 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة
من جهته، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن أكثر من 70% من مدارس الوكالة في غزة، قد دمّرت أو تضررت والغالبية منها أصبحت ملاجئ مكتظة بمئات آلاف الأسر النازحة ولا يمكن استخدامها للتعليم.
جاء ذلك في منشور على منصة "إكس" لمفوض الأونروا، أمس، لمناسبة انطلاق العام الدراسي أو الاستعداد لانطلاقه في العالم، بما في ذلك مدارس الأونروا بالضفة الغربية، فيما يغيب ذلك عن قطاع غزة للسنة الثانية بسبب الحرب.
وأضاف أن أكثر من 600 ألف طفل في غزة نصفهم كانوا بمدارس الأونروا يعانون صدمة شديدة ويعيشون تحت الأنقاض محرومين من التعليم.
وحذّر من أنه "كلما طالت مدة بقاء الأطفال خارج المدرسة، كلما زاد خطر ضياع جيل".
ورجّح أنه "في غياب وقف إطلاق النار قد يقع الأطفال فريسة للاستغلال"، داعيا إلى عدم السماح بتكرار ذلك في غزة كما حدث في صراعات أخرى حول العالم.
والسبت الماضي، كشف لازاريني أن الحكومة الصهيونية تشتري إعلانات على منصة غوغل "للتشهير بالوكالة ومنع المستخدمين من التبرع لها".
وأكد "الحاجة إلى مزيد من اللوائح لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية" على تلك المنصات، مبيّنا أن "الأونروا أكبر منظمة إنسانية تستجيب للأزمة في غزة".
وعلى مدى أشهر الحرب المتواصلة تعمد الاحتلال تشويه صورة الأونروا، في مسعى لتبرير استهداف مؤسساتها ومراكزها بما في ذلك التعليمية منها.
وتعرضت الأونروا لهجوم صهيوني وتشويه ممنهج على خلفية مزاعم بأن عددًا من موظفيها شاركوا بالهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 تشرين الأول(اكتوبر) 2023، ما دفع 18 دولة والاتحاد الأوروبي لتعليق تمويلها لها، لكن بعض تلك الجهات والدول تراجعت عن قراراتها عقب تحقيقات أممية أثبتت عدم صحة تلك المزاعم.-(وكالات)

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