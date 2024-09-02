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الاحتلال يصعد عدوانه بالضفة.. شهداء واشتباكات بجنين

9/2/2024 3:33:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جنين- تواصل قوات الاحتلال الصهيونية هجماتها على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية لليوم السادس على التوالي، في حين أغلق الاحتلال المسجد الإبراهيمي في الخليل.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في كفر دان شمالي جنين، وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي داخل مخيم جنين.
وأكد الهلال الأحمر استشهاد شخص وإصابة آخر في حالة حرجة، جراء قصف الاحتلال موقعا كان فيه مجموعة من الشبان في بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين.
وتحاصر قوات الاحتلال مستشفى خليل سليمان الحكومي ومستشفى ابن سينا، وتعرقل عمل فرق الإنقاذ وتمنعها من دخول مخيم جنين.
في الأثناء، استهدف قناص صهيوني الطواقم الصحفية قرب مدخل مخيم جنين.
وشنت قوات الاحتلال اقتحامات لمنازل الفلسطينيين وعبثت بممتلكاتهم وعاثت خرابا خلال عمليات التفتيش، واعتقلت شابين شرق جنين.
ونقل عن مصادر محلية سماع دوي انفجارات قوية في حي الجابريات في جنين، كما تصدى مقاومون فلسطينيون لقوات الاحتلال واندلاع اشتباكات داخل أحياء المخيم.
وقالت كتيبة جنين في سرايا القدس إنها أوقعت قوة صهيونية في كمين بساحة المخيم، وأصابت جنودا صهاينة.
بدورها، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إيقاع قوة احتلالية راجلة في كمين في حارة الدمج بمخيم جنين، بعد تقدمها صوب منزل كان بداخله مقاومون.
وقال بيان للقسام إن مقاتليها استهدفوا أفراد القوة بعبوة ناسفة واشتبكوا معهم وأوقعوهم قتلى وجرحى، كما رصدوا مروحيات إجلاء.
في المقابل، قال جيش الاحتلال في بيان إنه استهدف مجموعة من المسلحين في البلدة ألقوا عبوات ناسفة نحو قوات وآليات الجيش.
وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال المدينة بعدد من الآليات، وجابت شوارعها الرئيسية وتمركزت في حارة النعالوة ومحيط دوار المهداوي.
وأغلق الجيش المحتل، مداخل مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد بلاغ عن وجود مركبة مفخخة قرب مستوطنة صهيونية.
وأفادت وسائل إعلام عبرية في وقت لاحق بإبطال مفعول سيارة مفخخة عند مدخل مستوطنة عطريت شمال غربي المدينة.
وفي القدس المحتلة، اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الصهيونية.
وأغلقت قوات الاحتلال، أمس الاثنين، المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بحجة الأعياد اليهودية.
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن إغلاق المسجد يأتي في إطار ما يعرف بالتقسيم الزماني والمكاني، الذي سرق نحو 36 % من أروقته بشكل دائم.
وأوضحت الأوقاف أن الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق العبادة من المصلين الفلسطينيين، ضاربا بعرض الحائط مشاعر المسلمين، وحقهم في العبادة بحرية وأمان في مساجدهم وأماكن عبادتهم أمام بصر العالم وسمعه.
إلى ذلك، أعربت جمعية الهلال الأحمر في الضفة الغربية عن بالغ قلقها وخيبة أملها إزاء تقليص الاحتلال المساحة الإنسانية لعمل الجمعية، خلال الاقتحام المستمر في شمال الضفة، على وجه الخصوص في محافظة جنين.
وتواصل قوات الاحتلال، منع سيارات الإسعاف التابعة للجمعية من الوصول إلى المصابين والمرضى في مناطق مختلفة من المدينة، أبرزها مخيم جنين، بالإضافة إلى منعها وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين، كما استهدفت بشكل مباشر سيارات الإسعاف التابعة للجمعية، وأطلقت النار عليها، لمنعها من الاستجابة للنداءات الإنسانية، ما أسفر عن إصابة مسعفين اثنين من الطواقم الطبية وطبيب متطوع أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني.
وحذرت الجمعية من المخاطر الناتجة عن العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال بشكل متواصل ودون توقف، منذ ستة أيام ضد مدينة جنين ومخيمها وقراها، خاصة أن الدمار كان كبيرا في المساكن والممتلكات والبنى التحتية والكهرباء وشبكة المياه، ما جعل المنطقة برمتها غير صالحة للسكن ولا للمعيشة، فضلا عن منع وصول الإمدادات الأساسية إلى المتضررين، وغير القادرين على الحصول على الخدمات الطبية الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة داخل المدينة والمخيم والقرى المحيطة.
كما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف التابعة للجمعية، من نقل المصابين والمرضى وكبار السن الذين يعانون أمراضا مزمنة ونساء في حالة المخاض، إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وجددت الجمعية دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والتدخل، لضمان التزام الاحتلال بمسؤولياته بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تُلزم دولة الاحتلال مسؤولية ضمان حصول المدنيين على الرعاية الطبية داخل الأراضي التي تحتلها، كما أن الحفاظ على المساحة الإنسانية داخل مناطق الاقتحام أمراً ضروريا، تقع مسؤوليته الرئيسية على القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأكدت التزامها بواجبها الإنساني للاستجابة لاحتياجات الأهالي الإنسانية والإغاثية، والتي يقوم الاحتلال بمنعها بشكل متعمد، الأمر الذي جعل مهمتنا الإنسانية مستحيلة.
وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بشكل فوري، وحذرت من العواقب الإنسانية الكارثية المحتملة جراء العدوان واسع النطاق على جميع مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة.
والأربعاء الماضي، اقتحمت قوات صهيونية كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس الماضي من مخيم الفارعة ومساء اليوم نفسه من طولكرم، في عملية موسعة في الضفة الغربية.
وبالتزامن مع حربه على غزة، وسّع الجيش الاحتلالي عملياته بالضفة وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم، مما تسبب في استشهاد 679 فلسطينيا، بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5600، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400 شخص، وفق بيانات رسمية فلسطينية.-(وكالات)

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