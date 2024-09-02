الاحتلال يصعد عدوانه بالضفة.. شهداء واشتباكات بجنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جنين- تواصل قوات الاحتلال الصهيونية هجماتها على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية لليوم السادس على التوالي، في حين أغلق الاحتلال المسجد الإبراهيمي في الخليل.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في كفر دان شمالي جنين، وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي داخل مخيم جنين.
وأكد الهلال الأحمر استشهاد شخص وإصابة آخر في حالة حرجة، جراء قصف
الاحتلال موقعا كان فيه مجموعة من الشبان في بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين.
وتحاصر قوات الاحتلال مستشفى
خليل سليمان الحكومي ومستشفى ابن سينا، وتعرقل عمل فرق الإنقاذ وتمنعها من دخول مخيم جنين.
في الأثناء، استهدف قناص صهيوني الطواقم الصحفية قرب مدخل مخيم جنين.
وشنت قوات الاحتلال اقتحامات لمنازل الفلسطينيين وعبثت بممتلكاتهم وعاثت خرابا خلال عمليات التفتيش، واعتقلت شابين شرق جنين.
ونقل عن مصادر محلية سماع دوي انفجارات قوية في حي الجابريات في جنين، كما تصدى مقاومون فلسطينيون لقوات الاحتلال واندلاع اشتباكات داخل أحياء المخيم.
وقالت كتيبة جنين في سرايا القدس إنها أوقعت قوة صهيونية في كمين بساحة المخيم، وأصابت جنودا صهاينة.
بدورها، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إيقاع قوة احتلالية راجلة في كمين في حارة الدمج بمخيم جنين، بعد تقدمها صوب منزل كان بداخله مقاومون.
وقال بيان للقسام إن مقاتليها استهدفوا أفراد القوة بعبوة ناسفة واشتبكوا معهم وأوقعوهم قتلى وجرحى، كما رصدوا مروحيات إجلاء.
في المقابل، قال جيش الاحتلال في بيان إنه استهدف مجموعة من المسلحين في البلدة ألقوا عبوات ناسفة نحو قوات وآليات الجيش.
وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال المدينة بعدد من الآليات، وجابت شوارعها الرئيسية وتمركزت في حارة النعالوة ومحيط دوار المهداوي.
وأغلق الجيش المحتل، مداخل مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد بلاغ عن وجود مركبة مفخخة قرب مستوطنة صهيونية.
وأفادت وسائل إعلام عبرية في وقت لاحق بإبطال مفعول سيارة مفخخة عند مدخل مستوطنة عطريت شمال غربي المدينة.
وفي القدس المحتلة، اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الصهيونية.
وأغلقت قوات الاحتلال، أمس الاثنين، المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بحجة الأعياد اليهودية.
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن إغلاق المسجد يأتي في إطار ما يعرف بالتقسيم الزماني والمكاني، الذي سرق نحو 36 % من أروقته بشكل دائم.
وأوضحت الأوقاف أن الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق العبادة من المصلين الفلسطينيين، ضاربا بعرض الحائط مشاعر المسلمين، وحقهم في العبادة بحرية وأمان في مساجدهم وأماكن عبادتهم أمام بصر العالم وسمعه.
إلى ذلك، أعربت جمعية الهلال الأحمر في الضفة الغربية عن بالغ قلقها وخيبة أملها إزاء تقليص الاحتلال المساحة الإنسانية لعمل الجمعية، خلال الاقتحام المستمر في شمال الضفة، على وجه الخصوص في محافظة جنين.
وتواصل قوات الاحتلال، منع سيارات الإسعاف التابعة للجمعية من الوصول إلى المصابين والمرضى في مناطق مختلفة من المدينة، أبرزها مخيم جنين، بالإضافة إلى منعها وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين، كما استهدفت بشكل مباشر سيارات الإسعاف التابعة للجمعية، وأطلقت النار عليها، لمنعها من الاستجابة للنداءات الإنسانية، ما أسفر عن إصابة مسعفين اثنين من الطواقم الطبية وطبيب متطوع أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني.
وحذرت الجمعية من المخاطر الناتجة عن العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال بشكل متواصل ودون توقف، منذ ستة أيام ضد مدينة جنين ومخيمها وقراها، خاصة أن الدمار كان كبيرا في المساكن والممتلكات والبنى التحتية والكهرباء وشبكة المياه، ما جعل المنطقة برمتها غير صالحة للسكن ولا للمعيشة، فضلا عن منع وصول الإمدادات الأساسية إلى المتضررين، وغير القادرين على الحصول على الخدمات الطبية الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة داخل المدينة والمخيم والقرى المحيطة.
كما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف التابعة للجمعية، من نقل المصابين والمرضى وكبار السن الذين يعانون أمراضا مزمنة ونساء في حالة المخاض، إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وجددت الجمعية دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والتدخل، لضمان التزام الاحتلال بمسؤولياته بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تُلزم دولة الاحتلال مسؤولية ضمان حصول المدنيين على الرعاية الطبية داخل الأراضي التي تحتلها، كما أن الحفاظ على المساحة الإنسانية داخل مناطق الاقتحام أمراً ضروريا، تقع مسؤوليته الرئيسية على القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأكدت التزامها بواجبها الإنساني للاستجابة لاحتياجات الأهالي الإنسانية والإغاثية، والتي يقوم الاحتلال بمنعها بشكل متعمد، الأمر الذي جعل مهمتنا الإنسانية مستحيلة.
وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بشكل فوري، وحذرت من العواقب الإنسانية الكارثية المحتملة جراء العدوان واسع النطاق على جميع مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة.
والأربعاء الماضي، اقتحمت قوات صهيونية كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس الماضي من مخيم الفارعة ومساء اليوم نفسه من طولكرم، في عملية موسعة في الضفة الغربية.
وبالتزامن مع حربه على غزة، وسّع الجيش الاحتلالي عملياته بالضفة وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم، مما تسبب في استشهاد 679 فلسطينيا، بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5600، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400 شخص، وفق بيانات رسمية فلسطينية.-(وكالات)
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