هل الكيان المحتل على شفا أزمة انقسامات داخلية واسعة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
يشتعل المشهد الداخلي في الكيان المُحتل بين مؤيدي "بنيامين نتنياهو" ومعارضيه، في ظل التوقعات باشتداد حدة الخلافات حد الاقتراب من شفا الحرب الأهلية، وسط إضراب عام وتظاهرات حاشدة عمت الشوارع للمطالبة بإبرام "صفقة" لتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتأججت الخلافات بين "نتنياهو" ومؤسسة أمن الاحتلال، على خلفية الغضب الجماهيري العارم من عدم الاكتراث بحياة أسراهم، في ظل تهديد وزير
الحرب الصهيوني، "يوآف غالانت"، بتقديم استقالته، احتجاجا على موقف رئيس حكومة الاحتلال الذي يتسبب بعرقلة أي جهود لاستعادتهم.
في حين ما زالت قضية تصويت "كابينت" الاحتلال على قرار بقاء جيش الاحتلال في محور (فيلادلفيا) تتفاعل، وفق صحيفة "هآرتس" بالكيان المحتل، التي لفتت إلى انتقاد الوزير "غالانت" قيام "نتنياهو" بفرض خرائط محور فيلادلفيا على جيش الاحتلال، مؤكدا مطالبته بوقف إطلاق النار واتفاق تبادل أسرى.
وقد احتدم الخلاف أكثر عند قيام المجلس السياسي – الأمني المصغر في الكيان المُحتل باتخاذ القرار بأغلبية ثمانية مؤيدين، مقابل معارضة واحدة (غالانت) وامتناع واحد عن التصويت، وصادق على الخرائط التي تحدد بقاء جيش الاحتلال في محور "فيلادلفيا"، كجزء من صفقة محتملة لإطلاق سراح الأسرى، كما جاء في الادعاء الصهيوني.
ومع ذلك؛ قدم الوزير المتطرف "غالانت" وثيقة تمثل موقف المؤسسة الأمنية الصهيونية، وتسلط الضوء على العواقب الكارثية المحتملة على كيان الاحتلال إذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.
وثيقة "غالانت" ترى أن الكيان المُحتل يقف عند مفترق طرق إستراتيجي، إذ إن قبول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ووضع اللمسات النهائية عليه لن يسمح بعودتهم فحسب، بل سيُمهد الطريق أيضا لتسوية دبلوماسية لتخفيف التوترات مع "حزب الله" على الحدود الشمالية ومنع نشوب حرب إقليمية، بما قد يزيد من فرص تخلي إيران عن الرد بعد جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الشهيد إسماعيل هنية، في طهران الشهر الماضي، وفق زعمه.
وتتحدث الصحيفة نفسها عن أن "غالانت" حذر من المخاطر التي قد ينطوي عليها فشل الاحتلال في التوصل إلى اتفاق، ففي هذا السيناريو، لن يظل الأسرى مُحتجزين فحسب، بل إن الكيان المُحتل سيواجه خطرا وشيكا يتمثل في التدهور إلى حرب متعددة الجبهات.
مهما يكُن من أمر، فإنه بات واضحا أن "نتنياهو" يضع العراقيل أمام إبرام صفقة التبادل، لأن الموافقة والتوقيع عليها ستكون بمثابة صورة الانتصار "لحماس"، كما أن حكومته ستسقط بشكل أوتوماتيكي عند انسحاب حزبيْ (القوة اليهودية) بقيادة المتطرف "ايتمار بن غفير"، و(الصهيونية الدينية) بزعامة "بتسليئيل سموتسريتش" منها، الأمر الذي سيُفقدها الأغلبية البرلمانية.
ومن هنا فإن الطريق ستكون مفتوحة لإجراء انتخابات عامة، وهو الأمر الذي يخشى منه "نتنياهو" لأن استطلاعات الرأي تؤكد أنه سيفشل بالعودة لمنصب رئيس الوزراء مجددا، بينما سيكون مستقبله السياسي على المحك.
وتظل خشية مؤسسة أمن الاحتلال من أن تؤدي الخلافات الداخلية لحرب أهلية، في ظل قيام المتطرف "بن غفير"، من خلال وزارته، بتوزيع مسدسات على أكثر من 13 ألف مستوطن يهودي، الأمر الذي دفع لإجراء تحقيق في الأمر.
يأتي ذلك في ظل الإضراب العام الذي عم الكيان المحتل، مصحوبا بالمظاهرات والاحتجاجات الحاشدة، استجابة لدعوة اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" لدفع حكومة "نتنياهو" للقبول باتفاق تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية.
ويأتي الإضراب الذي شمل المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة والوزارات الحكومية ومطار "بن غوريون"، في أعقاب مظاهرات ضخمة شارك فيها عشرات آلاف المستوطنين اليهود، الليلة الماضية، للمطالبة بإبرام الصفقة.
وقالت هيئة البث الرسمية بالكيان المحتل، إن العديد من الشركات الكبرى وشبكات التسوق قد انضمت إلى الإضراب؛ في وقت لجأت حكومة الاحتلال إلى المحكمة من أجل إلغاء الإضراب.
إلا أن "نتنياهو" أكد، أمس، مجددا بقاء جيش الاحتلال عند محوري "فيلادلفيا" و"نتساريم" ومعبر رفح، وهو الأمر الذي رفضته مصر و"حماس" بشكل مطلق.
في حين تحدثت الأنباء عن تقديم الرئيس الأميركي "جو بايدن" لمقترح جديد في محاولة للترويج لصفقة التبادل، حيث تجري الولايات المتحدة محادثات مع مصر وقطر لإعداد وثيقة "العرض النهائي" للصفقة بين الاحتلال و"حماس".
من جانبه، أكد القيادي في حركة "حماس"، خليل الحية، وهو مسؤول ملف التفاوض، أنه من دون انسحاب الاحتلال من ممري "فيلادلفيا" و"نتساريم" ومعبر رفح، فلن يكون هناك أي اتفاق.
وقال الحية، أن "نتنياهو" رفض كل ما أبدته "حماس" من مرونة بشأن عدد الأسرى المفترض الإفراج عنهم يوميا ضمن الصفقة، لافتا إلى أن الحركة وافقت في شهر أيار (مايو) الماضي على مقترح للوسطاء دعما للاتفاق، وكان رد الاحتلال باقتحام رفح ومعبرها.
وشدد الحية على أن حماس قبلت الوثيقة التي قدمها الرئيس بايدن، وتبناها مجلس الأمن، لكن رد "نتنياهو" كان بالمراوغة وفرض شروط جديدة، حيث أصر على البقاء في "فيلادلفيا" و"نتساريم" ورفض الإفراج عن أسرى محكومين بالمؤبد من كبار السن.
وأضاف أن موضوع المفاوضات الآن بات يدور حول شروط "نتنياهو" الجديدة، مشددا على أن حركة "حماس" غير معنية بالتفاوض على هذه الشروط وأن قرارها هو عدم التنازل عن مقترح 2 يوليو.
وفيما يخص الوضع في الضفة الغربية، أشار الحية إلى أن الأوضاع تشير بأن كل أنحاء الضفة ستشتعل، وأن حكومة "نتنياهو" تسعى لنشر الحرائق في كامل المنطقة، محذرا من أن الاحتلال يسعى عبر التصعيد والانتهاكات في الضفة للتحضير لما يخطط له بشأن المسجد الأقصى المبارك.
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