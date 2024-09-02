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‏معسكر الموت‏

9/2/2024 3:33:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة غاري فيلدز*‏ - (كاونتربنش) 30/8/2024
يعيش الناس في أماكن مثل المواصي ودير البلح، من دون طعام أو ماء أو أدوية أو رعاية طبية، وسط بحيرات من مياه الصرف الصحي الخام في مشهد مروع من المذابح، وظروف غير صالحة على الإطلاق للسكن البشري. ويزداد الوضع سوءًا كل ساعة؛ حيث تأمر إسرائيل مليون شخص يتضورون جوعًا ومرضى بإخلاء أنفسهم مرة بعد المرة -16 عملية إجلاء حدثت مسبقًا في آب (أغسطس) -والعثور لأنفسهم على مأوى في مكان ضيق محدد يشكل 11 في المائة من قطاع غزة، والذي يقصفه الجيش الإسرائيلي بلا توقف.
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منذ العام 2007، عندما فرضت دولة إسرائيل حصارها الذي ما يزال قائمًا على قطاع غزة الفلسطيني، ظهرت عدة ألقاب مختلفة لوصف ظروف الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع الخاضع للحصار الإسرائيلي المتواصل. والآن، بعد مرور نحو 11 شهرًا على بدء الهجوم الإسرائيلي القاتل على شعب غزة، من الضروري مرة أخرى إعادة النظر في تسمية ما فرضته دولة إسرائيل على القطاع. إن ما أنشأته دولة إسرائيل في قطاع غزة ليس أقل من ‏‏معسكر موت‏‏ شبيه بتلك التي أنشأها النازيون لتنفيذ المذبحة ضد اليهود وغيرهم ممن كانوا يُسمون أعداء الرايخ.‏
‏لسنوات عديدة، ظهر الوصف المختار لغزة -بشكل مفاجئ- من تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، في العام 2010 أثناء رحلة كان يقوم بها إلى أنقرة في تركيا، حين وصف قطاع غزة بأنه "أكبر سجن في الهواء الطلق في العالم". وبينما يتحدث إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أصر كاميرون صراحة على أنه "لا يمكن -ولا يجب السماح بأن تبقى غزة معسكر اعتقال". ويشبه هذا التوصيف لغزة ‏‏ كـ"سجن"‏‏ المجاز الذي استخدمه المفكر ميشيل فوكو لوصف الركود وإجراءات منع الحركة التي فرضتها السلطات على المدن الأوروبية التي ابتليت بوباء الطاعون في أواخر العصور الوسطى، والذي أصبح يشكل تمثيلاً قياسياً للوضع الذي تعيشه غزة تحت الحصار الإسرائيلي.‏
‏بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، في الأسابيع الأولى من حملة الانتقام الوحشية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المدنيين في غزة، كتب ماشا جيسن في مقال استفزازي للغاية ‏‏لـ"مجلة نيويوركر"،‏‏ أن استخدام تشبيه السجن لم يعد صالحًا لوصف ما يعيشه الفلسطينيون حقاً في غزة. وأصر جيسن، بدلاً من ذلك، على الإشارة إلى غزة على أنها "غيتو"، واقترح أن ما تقوم به إسرائيل في غزة اليوم هو بالضبط ما فعله النازيون في أماكن مثل "غيتو وارسو". وفي ما كان ملاحظة شجاعة وثاقبة، كتب جيسن أن الإسرائيليين يعكفون على "تصفية" غيتو غزة، تمامًا كما قام النازيون بتصفية غيتو وارسو.‏
‏الآن، بعد 11 شهرًا من القصف اليومي المتواصل وقتل السكان العزل إلى حد كبير من دون نهاية في الأفق. ومع وجود شعب بأكمله، بمن فيه النساء والأطفال، قيد المعاناة بلا طعام ولا مياه نظيفة، مع أمراض من دون أدوية؛ ومستشفيات مدمرة إلى حد كبير؛ مع وجود مدنيين في غزة محبوسين داخل مساحة القطاع من دون مكان يفرون إليه، يعيد الجيش الإسرائيلي إنشاء مشروع مشابه لمعسكرات تريبلينكا وسوبيبور وأوشفيشيم، وإنما على نطاق مكاني أوسع. أي شيء آخر غير معسكر موت يمكن أن يصف المذبحة اليومية المنظمة التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين في مكان ضيق؟‏
في مثل هذه الظروف، فإن السؤال الذي يطلب الإجابات هو: كيف يمكن لأمة تطالب باستخراج تراثها من رماد المحرقة ومعسكرات الموت النازية -وتفخر بالتمسك بشعار "لن يتكرر هذا أبدًا"- أن تستدير استدارة كاملة لتتسبب بالنوع نفسه من المعاناة تقريبًا لمجموعة أخرى من المدنيين، وتفعل ذلك على ما يبدو بلا ندم أو تبكيت ضمير؟ على الرغم من عدم وجود إجابات سهلة لهذا اللغز المحير، يأتي أحد أماكن البدء من رؤى اثنين من المفكرين عاصرا بعضهما بعضا في ‏‏القرن‏‏ التاسع عشر، وكانت لهما قناعات سياسية مختلفة إلى حد كبير.‏
‏في عمله الشهير، "‏‏النظام القديم والثورة" The Ancien Régime and the Revolution ‏‏ (1856)، تساءل ألكسيس دي توكفيل عن كيف صاغ نجوم الثورة الفرنسية، "بحبهم للمساواة والرغبة في الحرية" في نهاية المطاف نظام حكم استبدادي لا يختلف كثيرًا عن الحكم المطلق الذي كانوا قد عملوا بحماس على قلبه. وفي محاولة لشرح هذه المفارقة، شخص دي توكفيل حقيقة مراوغة بشأن الثوار، مثل روبسبير وسانت جست، فأصرَّ على أنهم "كانوا رجالاً شكَّلهم النظام القديم". ربما أراد هؤلاء الأفراد أن ينأوا بأنفسهم عن النظام ‏‏"القديم"‏‏ الذي كانوا يرغبون بشدة في تدميره، لكن سنوات من التكييف في ظل الحكم المطلق الفرنسي أثرت على نظرتهم وسلوكهم. ومع أنهم حاولوا خلاف ذلك قدر الإمكان، فإن هؤلاء الثوار، "ظلوا كما هم في الأساس، وفي الواقع... لم يتغيروا أبدًا بطريقة تجعلهم مختلفين بطريقة تجعل من الصعب التعرف عليهم".‏
‏وقبل أربع سنوات من كتاب توكفيل "النظام القديم"، كتب كارل ماركس في كتابه "‏‏الثامن عشر من برومير لويس بونابرت" Eighteenth Brumaire of Louis Bonapar‏‏، كيف يصنع البشر تاريخهم الخاص، لكنهم لا يصنعونه كما يحلو لهم. إنهم يصنعونه "في ظل ظروف ووجهت مباشرة وأعطيت ونُقلت من الماضي". وقد استخدم هذا التصور المتبصر -لا لإظهار كيف يتكرر التاريخ، وإنما بدلاً من ذلك كيف أن التاريخ "يرجّع الصدى" بحيث يعيد الفاعلون البشريون في الحاضر خلق ما واجهوه من تجربة سابقة في الحاضر. ووصف ماركس تكرار الماضي بأنه مأساة وملهاة على حد سواء.‏
‏بهذه الطريقة، يؤكد كل من دي توكفيل وماركس على كيفية خروج الفاعلين البشريين من الظروف المحيطة بهم، ليعيدوا، بطريقة غريبة، تمثيل ما يعرفونه والذي اختبروه هم أنفسهم مسبقًا. وما تكشفه هاتان الشخصيتان العظيمتان هو أن التاريخ يثقل كاهل الأحياء بينما يسعون إلى إعادة تشكيل عالم الحاضر. ما نوع "العبء الثقيل" الذي ألقت به المحرقة وتجربة معسكرات الموت النازية على كاهل الصهيونية، واليهود، ودولة إسرائيل؟‏
في الرد على هذا السؤال، سيكون الخاطر المنطقي -وإنما الساذج في نهاية المطاف- هو تخيل ضحايا محرقة مليئين بالتعاطف مع أولئك الذين يعانون من مصائر مماثلة. ويُفترض أن أولئك الذين تحملوا ويلات معسكرات الموت سيخرجون من مأساتهم مفعمين بالتعاطف مع معاناة الآخرين. وفي بعض الحالات، هذا صحيح بلا شك.‏
‏لكن الواقع الأكثر صدقية هو الاحتمال المزعج لأن يكون الهولوكوست قد أنتج ورثة مليئين تمامًا بالحقد والمرارة تجاه الإنسانية، مع القليل من التعاطف مع الضحايا الآخرين للوحشية والظلم، وشعور بالاستياء العميق -إن لم يكن الفريد من نوعه- من موقف الضحية. في الواقع، كان هؤلاء ضحايا تعساء لجريمة لا توصف رعتها الدولة، ونقلوا مشاعر المرارة والاستياء هذه إلى الأجيال اللاحقة، بما في ذلك الجيل الحالي من الإسرائيليين الذين يدعمون تمامًا، وفقًا لجميع حسابات الرأي العام، الأنشطة القاتلة للأشقاء في المعاناة، التي تمارسها حكومتهم، ويبدون غافلين تمامًا عن معاناة جيرانهم الفلسطينيين في غزة. وإلا كيف يمكن تفسير القسوة الفظة التي يكشف عنها هؤلاء المدنيون الإسرائيليون الذين ينهبون ويدمرون إمدادات المعونة المخصصة لشعب غزة الذي يتضور جوعًا ويعاني؟ إنه مشهد فاسد حقاً يستحضر في الذاكرة صور الأسرى اليهود الذين كانوا يعانون ويتضورون جوعًا ويشبهون الهياكل العظمية في معسكرات الموت النازية؟‏
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ثمة مشهد قرب نهاية الفيلم الذي تم إنتاجه مؤخرًا والحائز على جوائز، ‏‏"منطقة‏‏ ‏‏الاهتمام"‏‏ The Zone of Interest؛ حيث يجتمع قادة معسكرات الموت النازية والعديد من الخبراء المدنيين، جالسين حول طاولة كبيرة، ويناقشون كيفية إدارة اللوجستيات لتصفية وحدة من 700.000 يهودي مجري يتم نقلهم إلى مواقع المعسكرات المختلفة. ويردد صدى الحوار الصريح ببرود، بل وحتى المبتذل في هذا المشهد حول التحديات اللوجستية التي يطرحها إرسال هذا العدد الكبير من الجثث إلى الموت، صدى عمل حنة أرندت، "تفاهة‏‏ الشر" Banality of Evil. وفي الوقت نفسه، يشبه المشهد البصري في إعادة الخلق السينمائية هذه للاجتماع النازي، إلى حد مخيف الصور المتداولة الآن في نشرات الأخبار لما يسمى بـ"مجلس وزراء الحرب" الإسرائيلي، التي عادة ما تظهر فيها الوجوه العابسة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. وفي حين أننا لا نعرف بالضبط الكلمات المتبادلة بين هؤلاء الجنرالات الإسرائيليين والقادة المدنيين، فإن العمل اليدوي لهذه المجموعة كان واضحًا تمامًا وقيد العرض للعالم ليراه على مدى الأشهر الأحد عشر الماضية.‏
‏في مؤتمر صحفي مثير للاهتمام عقد في 26‏‏ آب (أغسطس)‏‏، وصف مسؤولان مخضرمان في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، منخرطان بشكل مباشر في جهد توزيع المساعدات الطبية والغذائية على الأرض لسكان غزة، هما لويز ووتريدج وسام روز؛ وصفا الكارثة الإنسانية التي يعتبرانها غير مسبوقة، والتي لم يريا لها شبيهًا من قبل خلال عقود من عمل الأمم المتحدة: يعيش الناس في أماكن مثل المواصي ودير البلح، من دون طعام أو ماء أو أدوية أو رعاية طبية، وسط بحيرات من مياه الصرف الصحي الخام في مشهد مروع من المذبحة، في ظروف غير صالحة على الإطلاق للسكن البشري. ويزداد الوضع سوءًا كل ساعة، حيث تأمر إسرائيل مليون شخص يتضورون جوعًا ومرضى بإخلاء أنفسهم مرة بعد المرة -16 عملية إجلاء حدثت مسبقًا في آب (أغسطس)-والعثور لأنفسهم على مأوى في مكان ضيق محدد لا تزيد مساحته على 11 في المائة من قطاع غزة، والذي يقصفه الجيش الإسرائيلي بلا توقف.
‏في نهاية المطاف، تكمن الطريقة لفهم كيفية حدوث مثل هذا الوضع الذي وصفه مسؤولو الأونروا في المشهد المذكور من فيلم "‏‏منطقة الاهتمام"‏‏ حول تصفية 700.000 يهودي مجري، ومقارنته بصور مجلس الحرب الإسرائيلي. ثمة تناظر مقلق في هذه المقارنة، والذي يتطلب منا التفكير في كيفية وصول دولة إسرائيل إلى هذه اللحظة وذبح كل هذه الآلاف من الأبرياء، مع إبقاء أولئك الذين ما يزالون على قيد الحياة مثبتين في المكان، وتجهيزهم للموت بحرمانهم من أي طريق للهروب.‏

‏*غاري فيلدز Gary Fields: أستاذ في قسم الاتصالات في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، ومؤلف كتاب ‏‏"إحاطة: مشاهد فلسطينية في مرآة تاريخية‏‏"Enclosure: Palestinian Landscapes in a Historical Mirror. يقيم في سان دييغو.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Death Camp

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