لحظة الحقيقة.. نتنياهو قتل المخطوفين

بقلم: أسرة التحرير

صباح أول من أمس أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلص جثث المخطوفين الموغ ساروسي، اليكس لوفانوف، كرمل جات، عيدان يروشالمي، اوري دنينو وهيرش غولدبرغ – بولين من نفق في رفح. الستة اختطفوا أحياء، نجوا أكثر من عشرة أشهر في لظى الأسر، وأطلقت النار في رؤوسهم في الأيام الأخيرة. حسب المنحى لصفقة تحرير المخطوفين الذي بحث في الأشهر الأخيرة كان هيرش غولدبرغ - بولين، عيدان يروشالمي وكرمل جات يفترض أن يتحرروا في الدفعة الإنسانية الأولى. كان يمكن إعادتهم أحياء. لكن حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين فضلت محور فيلادلفيا على حياتهم.

نتنياهو هو من قرر حكم الموت، نتنياهو يظن بأنه "سيد الأمن"، وأحيانا "سيد الاقتصاد" و "سيد الدبلوماسية"، لكن في مرآة التاريخ هو لن يكون إلا سيد الموت وسيد التخلي. اسمه سيكتب بدم المخطوفين، مع نهاية أشهر طويلة في ظل الإهمال، التلبث، عرقلة صفقة إثر صفقة – في جلسة الكابينت التي انعقدت في الليلة التي بين الخميس والجمعة الماضيين حسم أمر إعادتهم أحياء، وأقر مشروعا لقرار يقضي بأن إسرائيل لن تغادر محور فيلادلفيا. لم تجد نفعا تحذيرات وزير الدفاع يوآف غالنت بأن معنى هذا القرار هو دفن الصفقة وموت المخطوفين وهم أحياء. كما أن أقوال رئيس الأركان هرتسي هليفي لم تجد في شيء. هليفي ادعى بأن الجيش الإسرائيلي سيعرف كيف يعود ويحتل فيلادلفيا عند الحاجة. كل هذا لم يساعد أمام نتنياهو، الذي لا يعمل وفقا لاعتبارات الأمن فما بالك اعتبارات إنسانية.

نتنياهو هو المذنب الأساس في التخلي عن المخطوفين لموتهم، إلى جانب أعضاء حكومته الأصفار. لكن الجمهور لا يمكنه أن يعفي نفسه من المسؤولية. فعلى مدى أشهر طويلة بقي في معظمه في البيت وعائلات المخطوفين اضطرت لأن تكافح وحدها في سبيل حياة أعزائها. هذا حصل أيضا بسبب سياسة فرق تسد لنتنياهو: المخطوفون "قطعوا" عن الجمهور، وكأنهم لم يكونوا جزءاً منه وكأنه توجد معضلة بين حياتهم وحياتنا جميعا. نتنياهو خلق عرضا عابثا: إما المخطوفون، أو الدولة، وهذا نجح. الجماهير الخائفون بقوا في بيوتهم. هذه الكذبة الشريرة أثارت حتى موجات عداء ضد عائلات المخطوفين، وحتى موقف جهاز الأمن مع الصفقة لم ينجح في تحييدها.

عندما سعى الجمهور لصد الانقلاب النظامي – نجح في ذلك. وعندما سعى لوقف إقالة وزير الدفاع – نجح في ذلك. هذه المرة أيضا، إذا كان الجمهور راغبا في صفقة – فستكون صفقة. ولهذا الغرض عليه أن يخرج بجموعه إلى الشوارع. أول من أمس استجاب لدعوة عائلات المخطوفين لهز الدولة وخرج إلى الشوارع. إذا كان الجمهور يريد أن يعيدهم أحياء، عليه أن يقف بجموعه في كل يوم. إلى ان يعودوا. من لا يقف يكون شريكا في جريمة تركهم لموتهم.