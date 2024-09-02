هل حقا زورت حماس استطلاعات رأي في غزة؟

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: د. اوري فيرتمان



استطلاعات الرأي للبروفيسور خليل الشقاقي صعدت هذا الأسبوع إلى العناوين الرئيسة بسبب الادعاء بأن حماس زورت نتائج الاستطلاعات في قطاع غزة في آذار 2024 لأجل خلق عرض عابث من التأييد لها بعد مذبحة 7 أكتوبر.

الشقاقي، الذي يعتبر الاستطلاعي الرائد في المجتمع الفلسطيني يقف على رأس المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والاستطلاعات PCPSR الذي يتخذ من رام الله مقرا له ويجري الاستطلاعات منذ أيلول (سبتمبر) 1993. الادعاء هو أن حماس أجرت تضليلا في المعطيات، مثلا في سؤال "هل القرار بمهاجمة إسرائيل في 7 تشرين أول (أكتوبر) كان صحيحا؟" بينما أظهر الاستطلاع بأن 71 % مقابل 23 % اعتقدوا بأن القرار كان صحيحا، تدعي وثائق حماس بأن النتائج الحقيقية كانت

64 % مقابل 31 % اعتقدوا بأن القرار كان مغلوطا. سؤال آخر زعم حوله أنه كان تزويرا، كان لمن ستصوت في الانتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية؟": أظهر الاستطلاع بأن مترشح حماس إسماعيل هنية حصل على 48 %، مقابل 22 % لأبو مازن مترشح فتح،

و 23 % أجابوا بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات.

على سؤال: "ما هو الطريق المفضل لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية؟"، الاستطلاع في قطاع غزة أظهر بأن 39 % يؤيدون الكفاح المسلح، وأيد الاحتجاج الشعبي 27 % والمفاوضات

23 %؛ وثائق حماس تدعي بأن النتائج كانت

28 % للكفاح المسلح، 21 % للاحتجاج الشعبي

و 50 % للمفاوضات.

مع أن الشقاقي نفسه يدعي بأنه من غير المعقول أن تكون الاستطلاعات زورت، يبدو أنه من الصعب جدا أن نعرف إذا كانت حماس نفذت هذا مع ذلك، كجزء من حملتها لتعزيز مكانتها في المجتمع الفلسطيني وفي الرأي العام العالمي.

يجب أن نأخذ بالحسبان أمرين عند فحص الادعاءات بالتزوير: أولا الاستطلاعات تظهر بأن الفلسطينيين في الضفة الغربية يؤيدون هجوم 7 تشرين أول (أكتوبر)، حماس والكفاح المسلح حتى أكثر مما يؤيد ذلك عرب غزة.

zهكذا مثلا، استطلاع من آذار (مارس) 2024 أظهر أن 71 % من الفلسطينيين في الضفة يعتقدون أن قرار الخروج إلى هجوم 7 تشرين أول (أكتوبر) كان صحيحا وفي استطلاع حزيران (يونيو) 2024 ارتفع هذا المعطى إلى 73 %. كما أسلفنا، في قطاع غزة كان المعطى "الكاتب" 71 % في استطلاع اذار (مارس) 2024 (مقابل 31 % حسب وثائق حماس)، بل وانخفض إلى 57 % في استطلاع حزيران (يونيو) هذه السنة.

كما أنهم في سؤال الانتخابات للرئاسة حسب استطلاع حزيران (يونيو) 2024 حصل هنية على 38 % مقابل 21 % لأبو مازن في قطاع غزة، وفي الضفة كانت الفجوة حتى أكبر في صالح هنية الذي حصل على 46 % مقابل 5 % فقط لأبو مازن. في سؤال الطريق المفضل لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية أيضا يظهر استطلاع آذار (مارس) بأن في قطاع غزة، حسب المعطيات الـ "الكاذبة" يحصل الكفاح المسلح على 39 % تأييد (في معطيات حماس 28 %) وفي الضفة الغربية يرتفع المعطى إلى 51 %.

هكذا، يطرح السؤال هل تنجح حماس حتى في الضفة الغربية أيضا أن تزور الاستطلاعات أم أن هذا حقا تأييد شعبي واسع لحماس التي هي في نظر الفلسطينيين التنظيم الوحيد الذي نجح في أن يشكل تحديا أمنيا لإسرائيل ويضرب في بطنها الطرية، فيما أن السلطة الفلسطينية وفتح فشلتا في المهمة.

ثانيا، كيف يمكن أن نفسر هتافات الفرح في قطاع غزة بخاصة وفي الجمهور الفلسطيني بعامة بعد هجوم 7 تشرين أول (أكتوبر)، حين تخيل الكثيرون من بين الفلسطينيين بأن دولة إسرائيل توشك على الاختفاء؟

فهل حماس لا تريد أن نعرف بأن المجتمع الفلسطيني محب للسلام وكل هدفه هو التعايش مع دولة اسرئيل ومواطنيها، ولا يدور الحديث عن مجتمع بربري يقدس قتل اليهود؟ يبدو أن معظم الجمهور الغزي "يعتقد في معظمه أن طريق المفاوضات السياسية مع إسرائيل هي الطريق المفضلة لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية.