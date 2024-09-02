فيلادلفيا ونتساريم هما ذريعة فقط لصالح بقاء ائتلاف نتنياهو

بقلم: عاموس هرئيل



مرحبا، يا أبناء الصف الأول، اليوم سنتعلم عن التخلي عن الإخوة والأخوات. قليل من الاحتفالية التي بقيت من أحداث افتتاح السنة الدراسية صباح أمس، 1 أيلول، أخذت منها في الليلة الأخيرة عندما بدأت تتسرب البشرى السيئة من رفح، ستة مخطوفين الذين بقوا على قيد الحياة بشكل ما في أنفاق حماس تقريبا مدة 11 شهرا، رغم الأعمال الفظيعة التي مرت عليهم في الأسر تم إعدامهم في الأيام الأخيرة على يد حراسهم.

عندما وصل جنود الكوماندوز البحري إلى النفق كان الوقت أصبح متأخرا جدا. في المكان بقيت فقط الجثث، امرأتان وأربعة رجال. واحدة من سكان كيبوتس، والخمسة من المشاركين في الحفل، الذي فقط عدد قليل من الناجين منه بقوا على قيد الحياة في جهنم غزة.

تسلسل الأحداث الأخيرة يضع في ضوء مختلف قليلا جلسة الكابينت التي عقدت مساء يوم الخميس الماضي. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، نفذ هناك انقلاب سريع أدى إلى المصادقة على مشروع قرار يبقي قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا. وزير الدفاع، يوآف غالنت، عارض ذلك بالصراخ. نتنياهو، قال غالنت، فرض على القيادة العليا في الجيش خريطة انتشار لم يرغب الضباط بها. "رئيس الحكومة يمكنه اتخاذ أي قرار، أيضا يمكنه تقرير قتل جميع المخطوفين"، قال وزير الدفاع.

بأثر رجعي هذا يبدو كتحذير مما سيحدث في المستقبل بعد يوم ونصف. هل سبق لغالنت أن تنبأ أو عرف بأن تصميم نتنياهو على الاستمرار في الضغط العسكري فقط من أجل التوصل إلى تحرير مخطوفين آخرين، بالذات سيؤدي إلى موت عدد منهم؟. صوت غالنت كان صوت وحيد. اعضاء الكابنت الآخرين ينشغلون في التملق لرئيس الحكومة والمطالبة برد اعتباره من وزير الدفاع. عندما صوت غالنت ضد وزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير، امتنع. ولكن بالنسبة له الحديث يدور عن اعتبارات أنانية لافتة واضحة للانتباه. أي اعتبار موضوعي بعيد عنه.

نتنياهو يقوم بتغليف مواقفه بالمبررات الأمنية. ويبدو أنه فقط الاحتفاظ بمحور فيلادلفيا سيمنع إعادة تسلح حماس، وفقط الاحتفاظ بممر نتساريم سيمنع انتقال المقاومين المسلحين من العودة إلى شمال القطاع. عمليا، هناك شك إذا كانت هذه الخطوات ستحقق الأهداف العلنية لها. كبار قادة الجيش والشباك يقولون بإنه إذا تفجرت المحادثات بعد انتهاء المرحلة الأولى في الصفقة (إطلاق سراح "المجموعة الإنسانية" من المخطوفين) فإنه سيكون بالإمكان احتلال محور فيلادلفيا ونتساريم مرة أخرى، بتكلفة متدنية نسبيا. يمكن الجدال حول من هو محق في هذا الخلاف الأمني. يصعب تجاهل أن رئيس الحكومة تحركه اعتبارات بقائه الشخصي. من أجل تعويق الإجراءات الجنائية في محاكمته فإنه غارق في الحفاظ على الائتلاف بأي ثمن (اليمين المتطرف يهدد بالانسحاب من الحكومة إذا تم الاتفاق على الانسحاب وتحرير جماعي للسجناء الفلسطينيين).

لا يمكن، حيث موجة غضب كبيرة تسيطر على جمهور واسع في إسرائيل، تجاهل ما حدث هنا لروح التضامن التي تقف في أساس وجود الدولة. في 7 تشرين أول (أكتوبر) تم التخلي عن مدنيين – في بيوتهم في الغلاف وفي الحفلة وفي مواقع الجيش الإسرائيلي وفي الدبابات، التي تم إبقاء قوات صغيرة فيها لم تكن مناسبة لمهمة الدفاع أمام هجوم واسع جدا لحماس. أول من أمس تمت معرفة نتائج الإهمال الثاني، الذي لا رجعة عنه، هذا عار أخلاقي ملقى على كل القيادة، وعلى رأسها نتنياهو. أيضا الجيش شريك في ذلك لأنه من جهة يواصل البحث عن عمليات بطولية لإنقاذ مخطوفين، ومن جهة أخرى يقوم بشق الطرق في المحاور التي يريد نتنياهو الاحتفاظ بها إلى الأبد.

الشائعات حول اكتشاف الجثث بدأت تنتشر مساء أمس، في الوقت الذي تجمعت فيه عائلات المخطوفين لاجتماع آخر حزين قرب الكرياه في تل أبيب. ولأنه لم يتم إخراجهم بعد من النفق فقد اضطر الجيش إلى الحفاظ على غموض معين. المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي بضغط كبير من وسائل الاعلام، أصدر بعد الساعة 11 ليلا، بيانا قصيرا تحدث فيه عن العثور على جثث بدون تفاصيل.

مكتب رئيس الحكومة كان منشغلا في حينه في شؤون ملحة أكثر، نشر نفي للادعاء بأنه تم الاتفاق على وقف إنساني لإطلاق النار من أجل البدء في عملية التطعيم ضد شلل الأطفال، الذي انتشر في القطاع مجددا بسبب الحرب. الهدف الأول تم الحفاظ عليه – نتنياهو يجب أن يظهر متصلبا في نظر القاعدة. في الصباح تم إرسال إلى الجمهور المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي، العميد دانييل هاجري، كالعادة مع الأنباء السيئة. ومثلما في 7 تشرين أول (أكتوبر) في الساعات الأولى اختفى نتنياهو عن أنظار الجمهور. وزيارته التقليدية بمناسبة افتتاح السنة الدراسية التي تم التخطيط لإجرائها في مدرسة "غواتيمالا" في كريات يوفيل في القدس، تم إلغاؤها. قبل الظهر نشر رئيس الحكومة فيديو تم تسجيله مسبقا.

وقد جاء فيه أن كل ما يمكن تخمينه مسبقا: أن حماس هي التي تتحمل الذنب عن كل شيء، وأفعالها تثبت بأنها لا تريد الصفقة؛ دماء قادتها تم هدره ونحن سنقوم بمطاردتهم حتى آخر واحد. قبل نشر البيان قالت هيئة عائلات المخطوفين بأنها تنتظر من نتنياهو تحمل المسؤولية، وبيانا بأنه ينوي العودة والدفع قدما بالمفاوضات. لولا الظروف لكان يمكن القول بأن سذاجة العائلات هي تقريبا كانت مسلية. أين هو وأين اسحق رابين، الذي ببيان قصير للشعب قبل ثلاثين سنة تحمل المسؤولية عن فشل عملية إنقاذ نحشون فاكسمان.

في الظهيرة شاهدت فيلم نتنياهو القصير. الشخص ظهر فيه مثل ديكتاتور في طور التشكل. وكان من الواضح أنه لا يشعر بأي واجب تجاه مواطنيه، وأنه منذ فترة بعيدة فقد القدرة على التماهي مع خوفهم وألمهم. إذا كان راض عن رؤساء جهاز الأمن المتملقين حسب رأيه، فقد كان يجدر به تولي إجراء المفاوضات بنفسه حول الصفقة، والإظهار لهم كيف يمكن الحصول من حماس ومن دول الوساطة على شروط أفضل. هذا لن يحدث بالطبع. من الأسهل إلقاء المسؤولية عن الفشل على المستويات المهنية.

إعادة جثث المخطوفين الستة هي حدث يثير القشعريرة ولا يمكن استيعابه – مع ذلك، أيضا كان متوقعا. في الخلفية أيضا الضفة الغربية تسخن، ثلاثة رجال شرطة قتلوا صباح أول من أمس في عملية إطلاق نار في غرب الخليل، وجندي قتل أمس في جنين. أول أمس تم إحباط عملية بواسطة سيارتين مفخختين في غوش عصيون. رغم السلسلة التي لا تنتهي من الأنباء السيئة فإن هيئة عائلات المخطوفين ستحاول إعادة الجمهور إلى الشوارع وتصعيد النضال. هذا سيحدث رغم محاولة شرطة بن غفير فرض الرعب على المتظاهرين ووضع العقبات أمام الاحتجاج. إذا لم يتم تأجيج روح الحرب مرة أخرى كما حدث في ليلة غالنت في آذار (مارس) السنة الماضية فسنعرف أن الأمر أصبح ضائعا بقدر معين.