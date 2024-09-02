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عمان التي لا تصوت

9/2/2024 3:33:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

الصورة النمطية السائدة أن عمان ((البرجوازية)) غالبًا ما تتخلف عن التصويت بكثافة في كل دورة انتخابية، والاعتقاد أن العديد من سكان عمان يعاملون يوم الاقتراع كما لو كان عطلة أو يومًا للتنزه بحاجة لإعادة نظر.
هذا التنميط والتندر لم يعد دقيقًا في ظل المعطيات الحالية، فالدائرة الثالثة سابقًا، التي تشمل مناطق مثل عبدون وأم أذينة في عمان الغربية ومخيم الحسين والمهاجرين في عمان الشرقية، هي واحدة من أهم الدوائر الانتخابية بفضل تنوعها الاجتماعي والسياسي، وتضم هذه الدائرة مجموعة متنوعة من الطبقات الفقيرة والطبقات الوسطى، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من أبناء المحافظات الذين يعيشون فيها لأغراض السكن والعمل.
عزوف عمان بمكوناتها يحتاج تحليلاً علميًا يستند إلى قاعدة بيانات تفسر السلوك الانتخابي بمساعدة علماء الاجتماع والعلوم السياسية والمختصين، وأطرح هنا مجموعة من الفرضيات التي تحتاج إلى الإثبات أو الدحض.
الفرضية الأولى أن بعض سكان عمان من أبناء المحافظات الجدد، ممزقون بين جذورهم وبين التغيرات الاجتماعية والمهنية والنفسية التي فرضتها طبيعة حياتهم في عمان؛ فكثرة النشاطات الاجتماعية والمتطلبات المدرسية والجامعية، بالإضافة إلى طول ساعات العمل وأزمة السير الخانقة، قللت من فترات تواجدهم في محافظاتهم الأصلية لتقتصر على زيارة الأهل، وتقديم واجبات العزاء والاعراس. وبذلك أصبح الجيل الثاني والثالث من أبناء المحافظات أقرب إلى عمان لكنه لم يندمج فيها لأنه ما يزال ممزقًا بين هنا وهناك.
عدم الاندماج والتفاعل مع عمان المدينة، كأي مدينة في العالم، سبّب العديد من الإشكاليات. أولها فقدان الهوية المدنية التي تتطور من هوية فردية إلى هوية مجتمعية تعمل من أجل الكل، وهي بالمحصلة الدافع للمشاركة المدنية والسياسية. كما أن عدم الاندماج والعزلة الاجتماعية عن المدينة وليس عن الناس، يقلل من معرفتهم بقضايا المدينة وما يجري حولهم فيبدو وكأنهم يعاملون عمان كمقر سكن ومكان نشاط ترفيهي ولا يتفاعلون معها بشكل حيوي. بالطبع، سوء التخطيط الحضري للمدينة وعدم وجود تفاعلات ثقافية ومساحات تفاعلية كغياب المسارح والمتنزهات المجانية والغابات يجذر من هذه العزلة.
أما الفرضية الثانية فتتعلق بالبعض الآخر من سكان عمان من أصحاب المصالح الخاصة مثل رجال الأعمال والمصرفيين والتجار وبعض المجموعات الأخرى، الذين ما زالوا يعتمدون على ((التشبيك)) من خارج مجلس النواب لاعتقادهم أن هذا المسار الأسرع والأكثر أمنا، فيعززون روابطهم وتأثيرهم مع الدولة عبر قنوات غير رسمية، بشكل قد يؤدي في معظم الأحيان تأثير غير متوازن على عملية التشريع ويضعف الشرعية الديمقراطية.
والجزء المتبقي من أهل عمان جاهز للاشتباك سياسيا ولكنه ما زال يبحث عمن يقنعه ويمثله وباعتقادي لم تخرج أي من القوائم الوطنية للحديث بوضوح عن الحريات العامة والحريات الشخصية وحرية الفن والابداع ولم تدافع عن نوعية حياة الناس وحريتهم بالاختيار ومن دافع قام بذلك باستحياء.
هاتان الفرضيتان عن عمان وسكانها وسلوكها الانتخابي بمعزل عن حصة الإسلاميين فيها وبخاصة عمان الشرقية، لما لحزب جبهة العمل الإسلامي حضورا وجماهيرية فيها.
خلاصة القول، إن عمان التي لا تصوت ليست عمان ((البرجوازية)) بل هي عمان المستنكفة التي تحتاج إلى خطة إنعاش اجتماعي على طريقة جوزف دوناتو والتي أثبتت نجاحها في فترة الستينيات في لبنان. عمان تحتاج لسياسات اجتماعية وعمرانية وثقافية فعّالة تساعد على تعزيز المشاركة المدنية.
عمان التي لا تصوت ستغير قواعد اللعبة السياسية، فهي مطبخ السياسات ومركز القوى العاملة، والأكاديمية والسياسية والاقتصادية، وتغيير السياسات يحتاج لمزيد من الاندماج مع المدينة ومشاكلها، وهذا يتطلب تدخل الفاعلين على كل المستويات الحكومية والسياسية والحزبية والمدنية لمزيد من الاندماج والاستنفار لهذه الطبقات.

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