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الأردن والعدوان على غزة.. أين الخطر؟

9/2/2024 3:33:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منذ نشأتها في العام 1921 والدولة الأردنية محاطة بالأخطار والتحديات فقد نشأت بموازاة أهم تحد في ذلك الوقت وحتى الآن وهو المشروع الصهيوني على أرض فلسطين وكاد هذا المشروع يمد أذرعه إلى شرق النهر لولا طبيعة المرحلة الإقليمية وإصرار الأردنيين والعائلة الهاشمية في ذلك الوقت على إقامة وطن موحد تحت حكم الأمير عبدالله والذي جعل بريطانيا وأمام هذه الرغبة والضغط تمارس كبح جماح المشروع الصهيوني ولجمه عند حدود قرار التقسيم بعد ذلك بحين، لكن لم يختف هذا الخطر بعد ذلك ابداً واستمر يهدد الأردن كيانياً ووجودياً.
ومثل الكثير من الدول العربية وبعد عقود من الصراع المسلح الدامي توصل الأردن مثل غيره إلى أن الحسم العسكري للصراع مستحيل في ظل دعم الولايات المتحدة والغرب عموماً لإسرائيل وأنتجت هذه المقاربة إلى أن اتفاق سلام مع إسرائيل يمكن أن يضمن الحقوق الأردنية وكذلك الأمن الأردني وينهي مطامع اسرائيل فيه وعلى هذا النهج سارت منظمة التحرير الفلسطينية على أمل تحقيق حُلم الدولة الفلسطينية، لكن كل ذلك تبخر بصعود اليمين الصهيوني الديني المتطرف والذي بدأ يعلن خططه التوسعية على الملأ دون خجل أو وجل، وبنتيجة الغضب الكامن من تعسر ولادة الدولة الفلسطينية ورفض اسرائيل الانصياع لما وقّعَت عليه من اتفاقات، بدأ الغضب الفلسطيني ينتج تنظيمات جديدة أكثر راديكالية كانت ذروة تجلياتها طوفان الأقصى وما تلاه من تدمير وابادة جماعية للفلسطينيين، وبسبب كل ذلك تولدت مجموعة لا متناهية من الأخطار والتحديات على كاهل الدولة الأردنية وعلى عدة مستويات تبدأ من المستوى الغزي والفلسطيني عموماً والداخلي الأردني وكذلك الإقليمي والدولي.
حجم التدمير والتخريب والقتل الذي أحدثته اسرائيل في غزة بعد الطوفان وضع الأردن وجميع الدول العربية في حرج كونها لم تستطع بكل ما تملكه من إمكانات التدخل لوقف هذا العدوان مما أوجد حالة من الغضب المبرر ناتج عن أمل الأخ بأخيه، أما البعد الفلسطيني عموماً والذي يأتي في صميم التفكير الاستراتيجي الأردني والذي بنى نظريته الإستراتيجية على أن الجزء الأهم من استقراره يتأتى عند وصول القضية الفلسطينية إلى مرحلة الحل بقيام دولة فلسطينية، ولأن هذا لم يحدث فهذا يبقي المنطقة غارقة في اللايقين والفوضى، طبعاً ينعكس كل ذلك على الداخل الأردني بشكل كبير، إذ إن البنية الديمغرافية الأردنية والتي تحتضن الملايين من المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية، وهؤلاء سيضعون جزءا كبيرا من اللوم على الدولة الأردنية خاصة ان الناس العاديين وبعض القوى الشعبوية لا تفكر بنفس العقلية التي تفكر بها الدول بل وترى نفسها متحللة من التفكير في طبيعة الإكراهات التي تواجهها الدول عند تعاملها مع القضايا ذات الأبعاد المتعددة وهذا يزيد الطين بلة.
ويُخشى أن يؤدي ذلك إلى انقسامات اجتماعية بشكل عامودي تتطور إلى اضطرابات اجتماعية، وقد احسنت الدولة عندما قررت استيعاب هذا الاحتمال بالانفتاح السياسي على إنشاء الأحزاب لأن من شأن ذلك أن يستوعب المواطنين بشكل أفقي ويؤطر مخاوفهم باتجاه عمل سياسي ينتج عنه الشعور بالمصير الواحد، طبعاً هذا مرهون بإدراك هذه الأحزاب لأهمية دورها الوطني في هذه المرحلة، ولا يقتصر الأثر على البعد الاجتماعي والسياسي الداخلي فالخشية من أن انتصار إسرائيل على قوى المقاومة الفلسطينية قد يفتح شهيتها كقوة بلطجة في المنطقة بالذات باتجاه الأردن وقد بدأت ذلك بادعائها أن الأردن هو مصدر تهديد بسبب وصول الأسلحة المهربة عن طريقه، ولأجل ذلك تفكر في إنشاء جدار عازل مع الأردن وإنشاء فرقة عسكرية لهذه الغاية، وهذا الأمر يشير إلى شيئين خطيرين أولهما أن حدود الأردن باتت مع اسرائيل وهذا ينسف فكرة الحديث عن دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، والثاني أن اسرائيل تُعد العدة لخلق المبررات للتدخل على الحدود الأردنية، وتصريحات الساسة الإسرائيليين في هذا الشأن لا تُحصى.
أما على الصعيد الإقليمي فإن الخشية تبدو اكثر واقعية عندما يتم الحديث عن صفقة ترسم حدود التحالفات على أساس الأقوى، وهنا تبرز ايران واسرائيل كفاعلين مهمين في هذا الشأن، فالخوف أن تصل القوى الدولية إلى قناعة بأن استقرار المنطقة مرهون بتحقيق مصالح الطرفين لأن الخيار الثاني بالنسبة للولايات المتحدة بالذات هو المواجهة الإقليمية وهذا يدخلها والجميع في أتون احتمالات معقدة يصعب التنبؤ بها، وكلا الرؤيتين مأساوي بالنسبة للأردن والعرب لأنه سيطلق يد الدولتين في الإقليم بدون رادع، وهذا يحتم على الأردن السعي لإقامة تحالف عربي وإقليمي يعتبر اسرائيل خطراً كبيراً ينبغي مواجهة احتمالاته الكارثية التي تهدد الأردن والمنطقة العربية، أما إيران فمن الواجب التعامل مع طموحاتها بحكمة لأن صراعاً عربياً إيرانياً سيكون هدية كبرى لإسرائيل ولكل الأعداء.

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