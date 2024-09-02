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مؤشرات نقدية في تصاعد

9/2/2024 3:33:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عندما نتحدث عن الأرقام التي أعلنها محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، حديثا، نجد أنها تعكس بوضوح مستوى الاستقرار المالي الذي حققته المملكة، فالاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وصلت إلى مستوى قياسي يقارب 20 مليار دولار، وهو رقم يكفي لتغطية 7-8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات عابرة؛ بل تعكس ثقة راسخة في الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. إلى جانب ذلك، شهد الاقتصاد الأردني تحسناً ملموساً في تراجع معدل الدولرة إلى حوالي 18 %، بعد أن تجاوز 20 % خلال فترة تداعيات جائحة كورونا. هذا التراجع يمثل دليلاً قاطعاً على الثقة بالدينار الأردني، ويعكس فعالية السياسات النقدية التي يطبقها البنك المركزي، كما أن معدل التضخم الذي انخفض إلى 1.7 % خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 يؤكد على الاستقرار الاقتصادي المحقق بفضل هذه السياسات. هذه الأرقام المميزة ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج للدعم المستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني لدور البنك المركزي في وضع السياسات النقدية المدروسة حيث أسهم هذا الدعم الملكي في خلق بيئة مصرفية قوية وآمنة تسمح بحرية تنقل رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات، وفي الوقت ذاته، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة وفعالية، جنبا إلى جنب مع الجهود المكثفة التي يقودها البنك المركزي تحت إشراف دقيق من الدكتور عادل شركس. الأمان المصرفي الذي نراه اليوم في الأردن هو ثمرة لبيئة مصرفية مستقرة ومؤسسات مالية تتميز بالتنافسية الصحية تحت رقابة تنظيمية قوية، فالقطاع المصرفي الأردني، الذي يضم 20 بنكًا و875 فرعًا و56 مكتبًا، يؤدي دورًا جوهريًا في تعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي. هذه المؤسسات ليست مجرد أدوات مالية، بل هي شريكة فعالة في التنمية الاقتصادية، وذلك بفضل إشراف البنك المركزي الذي يضمن الاستقرار والشفافية في جميع العمليات المصرفية. عند النظر إلى هذه الأرقام والتطورات، يتضح أن القطاع المصرفي الأردني قد تمكن من الصمود أمام الأزمات وتجاوزها بفضل الجهود المشتركة بين القيادة السياسية والإدارة الاقتصادية، فهذه الجهود جعلت من الأردن نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، من حيث الاستقرار المالي والأمان المصرفي.

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