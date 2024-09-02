Tuesday, 03 September 2024 12:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأسرة المعوقة

9/2/2024 3:33:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لخص المفكر والمؤرخ الكبير ول ديورنت قصة الحضارة في كتابه المشهور بهذا العنوان بقوله: ((تبدأ الحضارة في كوخ الفلاح ولكنها لا تزدهر إلا في المدن)). كان يقصد أن الحضارة بدأت بالزراعة واستقرار الإنسان وتحول استقراره نتيجة لها مع غيره في قرية، ومن بين هذه القرى التي نشأت ظهرت المدنية))، فنشأت فيها الحرف والمهن والأعمال والكتابة والقراءة والثقافة والتقنية لخدمة نفسها وقراها. ثم تطورت الحضارة بالثورة الصناعية، وهي تزيد تطوراً بالثورة الرقيمة ثم بالذكاء الاصطناعي. ولكن ديورنت لم يعش ليرى العكس في تطور الحضارة حيث صارت تنتقل من المدنية إلى القرية، ومن الصناعة إلى الزراعة، ومن الاستقرار إلى الحركة والهجرة والفرار.
كنت قد دعوت فيما مضى إلى قرينة المدنية وبحيث تصبح الأسرة فيها منتجة كالأسرة في القرية. ولقد تبين لي بعد عدة سنوات من هذه الدعوة أنني كنت مخطئاً، فقد نمت القرية وتطورت وتمدينت في كثير من الأمور.
لقد ظلت الأسرة في القرية وفي المدينة طيلة التاريخ وإلى عهد قريب منتجة وشبه مستقلة اقتصادياً وإن اختلفت طبيعة الإنتاج فيهما، فقد كانت الأسرة في القرية تتيح ما تأكل، وتشرب من الماء الساقط من السماء المجمع في بئر أو خزان، وتلبس الذي تخيط، وتبادل القرية الفائض من إنتاجها بما تحتاج إليه من المدينة من مواد ومصنوعات. أما الأسرة في المدينة فكانت تعيش على كثير من منتجات القرية، وتصنع لها الأدوات اللازمة لمواصلة إنتاجها. لكن الأسرة الآن – في القرية وفي المدينة- تتخلى عن هذا وذاك بالجاهز من الطعام وللبّاس.. بعدما أفقدتها الصناعة معظم المهارات البيتية التي كانت لازمة للإنتاج وإن لم تكن جميعها. وبخاصة مهارة إنتاج الأطعمة والألبسة. وقد وصل الأمر عند الكثير من الأسر إلى الاعتماد على المطاعم في الأكل، وطلب توصيلها إلى البيت. كانت الأسرة وحتى عهد قريب مدرسة لبناتها وبنينها في المهارات والإنتاج، لكنها الآن تتخلى عن ذلك، وبذلك فقدت استقلالها وصارت معوّقة.
لا تتقن الأجيال الجديدة من الشباب والشابات من خريجي المدارس والجامعات أياً من مهارات إنتاج الأغذية في البيت فيلجأون إلى بيوت امهاتهم أو إلى جداتهم بين الحين والآخر، ليحصلوا على الوجبة التي أحبوها صغاراً، وعجزوا عن انتاجها كباراً.
لم تقم المدرسة الحديثة ولا الجامعة الأحدث في استعادة المهارات التي فقدتها الأسرة ولنقل التقليدية، وحتى مادة التدبير المنزلي التي كانت سائدة في مدارس البنات لم تعد قائمة أو ذات قيمة. وبعد فقدان الأسرة لمهاراتها تحولّت هذه المهارات إلى اختصاصات تدرس في مراكز او مدارس أو كليات خاصة.
لعل هذه الحالة الجديدة أي حالة الأسرة المعوقة أو غير المنتجة أي تبعيتها للخارج في جميع الأمور، هي مصدر الشكوى الدائمة عند الناس من اطراد ارتفاع الأسعار لأن دخل كثير منها لم يعد قادراً على تلبية متطلباتهم المطلوبة من خارج الأسرة حتى من طعام وشراب. كما صارت القرية والمدينة في الهوا سوا.
وللتخفيف من عبء هذا التطور فإنه يجب الرد عليه باسترجاع الأسرة لمهاراتها المفقودة ولاستقلالها المفقود، وبخاصة في مجال إنتاج أغذيتها ومأكولاتها. ولما كانت الأسرة الحالية عاجزة بنفسها عن ذلك، فقد صار مطلوباً من المدرسة – وكيلتها– تعليم أولادها وبناتها بالعودة القوية إلى التدبير المنزلي في مدارس البنين والبنات على السواء، وبحيث يتخرج كل طالب وطالبة متقناً لعدد من الطبخات أو الأكلات التقليدية والحديثة، ليتخرج. فعندئذ أو بعد إذن سيفرح العروسان بعد الزواج لأنهما قادران على تلبية حاجاتهم الغذائية في البيت لا في الخارج أو من الخارج، وسيتعاونان على ذلك بفرح ومرح، مما يعزز تماسكهما. وسيتوفر جزء من دخلهما الذي كان يضيع على الأكل في المطاعم أو بالطلبات والتوصيل لتلبية حاجات أخرى.
وأخيراً وبصراحة أقول: كيف تأكل أسرة المقلوبة أو المنسف – مثلاً- من مطعم وهي لا تعرف سلامة موادها وكيف أعدت، وبأيدي من تمت. وما مدى النظافة في المطبخ في هذا المطعم أو ذاك. توجد فضائح هناك من قلة النظافة أو حتى انعدامها. ربما لو دخلتم كثيراً من المطاعم والأفران من مطابخها ومعاجنها لأُغلقت. فما بالكم إذا دخلتم من حماماتها. إذاً لأعلنتم مقاطعتها وتعلمتم ما تحتاجون إليه مما تأكلون وتشربون.. ولكن الشاب/ة الجائع/ة او الأسرة الجائعة التي لا تنتج الأكل في بيتها يلتهمان أو تلتهم أي طعام، وبخاصة بعض المعجنات التي يوضع في داخلها أحياناً ما تقرفه لو رأيته بالعين. ثم يشكوان فيما بعد من علة ما في البطن أو في الصدر مع ان مصدرها قد يكون هذا الطعام أو الشراب. وأخيراً صرنا نجيد الأكل الجاهز ولكن صرنا أيضاً أميين في إنتاجه وإعداده.

MENAFN02092024000072011014ID1108627885

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث