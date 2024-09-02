الأشغال تنهي العمل بمشروع إعادة تأهيل أجزاء من الطريق الملوكي في الطفيلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الأشغال العامة والاسكان عن إنتهاء أعمال العطاء الخاص بإعادة تأهيل وتعبيد الطريق الملوكي من مركز أمن الرشادية باتجاه مثلث ضانا وبطول 1.2 كلم قبل الموعد المقرر بعدة أيام.
وشملت الأعمال في المشروع الممول من موازنة مجلس محافظة الطفيلة "اللامركزية"، إزالة الخلطة الإسفلتية القائمة للأجزاء الأكثر تضررا من الطريق وعمل طبقتين فرشيات وطبقتين خلطة إسفلتية (رابطة+سطحية)، وعمل منشآت تصريف مياه الأمطار واعمال دهانات وتركيب كافة عناصر السلامة المرورية اللازمة.
ويأتي هذا المشروع استكمالاً لعدة أجزاء تم العمل عليها سابقا آخرها للجزء المار من أمام المؤسسة العسكرية في القادسية والجزء الممتد من دوار ريعا ولغاية مصنع الألبسة.
وتسهم هذه المشاريع في خدمة الواقعين التنموي والاقتصادي في المناطق التي شملها بالاضافة الى خدمة قطاعي النقل والسياحة حيث يعتبر هذا الطريق أحد أهم المسارات التاريخية والسياحية في المملكة.
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