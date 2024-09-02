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الأشغال تنهي العمل بمشروع إعادة تأهيل أجزاء من الطريق الملوكي في الطفيلة

9/2/2024 3:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الأشغال العامة والاسكان عن إنتهاء أعمال العطاء الخاص بإعادة تأهيل وتعبيد الطريق الملوكي من مركز أمن الرشادية باتجاه مثلث ضانا وبطول 1.2 كلم قبل الموعد المقرر بعدة أيام.


وشملت الأعمال في المشروع الممول من موازنة مجلس محافظة الطفيلة "اللامركزية"، إزالة الخلطة الإسفلتية القائمة للأجزاء الأكثر تضررا من الطريق وعمل طبقتين فرشيات وطبقتين خلطة إسفلتية (رابطة+سطحية)، وعمل منشآت تصريف مياه الأمطار واعمال دهانات وتركيب كافة عناصر السلامة المرورية اللازمة.
ويأتي هذا المشروع استكمالاً لعدة أجزاء تم العمل عليها سابقا آخرها للجزء المار من أمام المؤسسة العسكرية في القادسية والجزء الممتد من دوار ريعا ولغاية مصنع الألبسة.


وتسهم هذه المشاريع في خدمة الواقعين التنموي والاقتصادي في المناطق التي شملها بالاضافة الى خدمة قطاعي النقل والسياحة حيث يعتبر هذا الطريق أحد أهم المسارات التاريخية والسياحية في المملكة.

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