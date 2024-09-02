حادث دهس يخطف حياة الطفلة الشرفات أثناء توجهها إلى المدرسة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعاء الزيود
المفرق- يشهد لواء البادية الشمالية الشرقية في محافظة المفرق، حزنا واسعا بعد وفاة الطالبة في مدرسة عالية الشويعر، نايفة سحيمان حميدان الشرفات، التي لم تتم 9 أعوام من عمرها.
وتوفيت الشرفات إثر تعرضها لحادث دهس صباح اليوم الأحد، أثناء توجهها إلى المدرسة التي كانت "الغد" نشرت تقريرا موسعا عن ظروفها الصعبة قبل أقل من أسبوعين، وتطرقت فيه إلى العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه المعلمات والطلبة، ومن بينها الوصول إلى المدرسة.
وتفتح الشرفات التي ظلت تُعرف بتفانيها وشغفها بالتعلم، ملف إعادة النظر في سلامة البيئة التعليمية وتوفيرها بالشكل الذي يحمي الأطفال من المخاطر المحتملة.
وعبرت إدارة المدرسة عن أحر التعازي لأسرة الطفلة الراحلة، مثلما عبرت عن حزنها العميق لفقدان نايفة، متمنيةً أن يلهم الله أسرتها الصبر والسلوان.
ودعت الجميع إلى العمل على تعزيز السلامة وتوفير بيئة تعليمية أكثر أماناً للأطفال.
مدرسة "عالية الشويعر" بالمفرق.. أوضاع صعبة تقذفها خارج بيئات التعليم
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