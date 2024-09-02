حادث دهس يخطف حياة الطفلة الشرفات أثناء توجهها إلى المدرسة

MENAFN - Alghad Newspaper) دعاء الزيود

المفرق- يشهد لواء البادية الشمالية الشرقية في محافظة المفرق، حزنا واسعا بعد وفاة الطالبة في مدرسة عالية الشويعر، نايفة سحيمان حميدان الشرفات، التي لم تتم 9 أعوام من عمرها.



وتوفيت الشرفات إثر تعرضها لحادث دهس صباح اليوم الأحد، أثناء توجهها إلى التي كانت "الغد" نشرت تقريرا موسعا عن ظروفها الصعبة قبل أقل من أسبوعين، وتطرقت فيه إلى العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه المعلمات والطلبة، ومن بينها الوصول إلى المدرسة.



وتفتح الشرفات التي ظلت تُعرف بتفانيها وشغفها بالتعلم، ملف إعادة النظر في سلامة البيئة التعليمية وتوفيرها بالشكل الذي يحمي الأطفال من المخاطر المحتملة.



وعبرت إدارة المدرسة عن أحر التعازي لأسرة الطفلة الراحلة، مثلما عبرت عن حزنها العميق لفقدان نايفة، متمنيةً أن يلهم الله أسرتها الصبر والسلوان.



ودعت الجميع إلى العمل على تعزيز السلامة وتوفير بيئة تعليمية أكثر أماناً للأطفال.

مدرسة "عالية الشويعر" بالمفرق.. أوضاع صعبة تقذفها خارج بيئات التعليم

