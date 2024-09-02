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مسّاد يحدد مهام نواب رئيس الجامعة- تفاصيل

9/2/2024 3:31:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، واستنادا لأحكام المادة 12/ ب من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018، تحديد مهام نواب رئيس الجامعة على النحو الآتي:
- الأستاذ الدكتور موسى ربابعة/ نائبا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وترتبط به جميع كليات الجامعة، إضافة إلى مركز اللغات، ومكتبة الحسين بن طلال، ومركز التميز للخدمات المكتبية، ومركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية.
- الأستاذ الدكتور يوسف عبيدات / نائبا لرئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وترتبط به كل من دائرة الموارد البشرية، دائرة المشتريات واللوازم، دائرة الخدمات العامة، المدرسة النموذجية، مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع، مركز دراسات التنمية المستدامة.
- الأستاذ الدكتور موفق العتوم/ نائبا لرئيس الجامعة لشؤون الجودة والاعتمادات والتصنيفات الدولية، ويرتبط به كل من مركز التعلم الالكتروني ومصادر التعليم المفتوحة، مركز الحاسب والمعلومات، مركز الريادة والابتكار، دائرة الهندسة والإنتاج والصيانة.
- الأستاذ الدكتورة فاديا مياس/ نائبا لرئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والبحث العلمي، وترتبط بها كل من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، مركز الاعتماد وضمان الجودة، مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية.

على صعيد متصل، قرر مسّاد، تفويض نواب رئيس الجامعة، صلاحيات رئيس الجامعة في أية مهام أخرى يُكلفهم بها.

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