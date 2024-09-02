مسّاد يحدد مهام نواب رئيس الجامعة- تفاصيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، واستنادا لأحكام المادة 12/ ب من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018، تحديد مهام نواب رئيس الجامعة على النحو الآتي:
- الأستاذ الدكتور موسى ربابعة/ نائبا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وترتبط به جميع كليات الجامعة، إضافة إلى مركز اللغات، ومكتبة الحسين بن طلال، ومركز التميز للخدمات المكتبية، ومركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية.
- الأستاذ الدكتور يوسف عبيدات / نائبا لرئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وترتبط به كل من دائرة الموارد البشرية، دائرة المشتريات واللوازم، دائرة الخدمات العامة، المدرسة النموذجية، مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع، مركز دراسات التنمية المستدامة.
- الأستاذ الدكتور موفق العتوم/ نائبا لرئيس الجامعة لشؤون الجودة والاعتمادات والتصنيفات الدولية، ويرتبط به كل من مركز التعلم الالكتروني ومصادر التعليم المفتوحة، مركز الحاسب والمعلومات، مركز الريادة والابتكار، دائرة الهندسة والإنتاج والصيانة.
- الأستاذ الدكتورة فاديا مياس/ نائبا لرئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والبحث العلمي، وترتبط بها كل من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، مركز الاعتماد وضمان الجودة، مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية.
على صعيد متصل، قرر مسّاد، تفويض نواب رئيس الجامعة، صلاحيات رئيس الجامعة في أية مهام أخرى يُكلفهم بها.
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