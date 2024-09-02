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محافظ الزرقاء يتوعد منتحلي صفة صحفي أو إعلامي

9/2/2024 3:31:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود أن الإعلام الأردني يتجلى بسقوفه العالية التي رسخها جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا إلى أن الدفاع عن الحقيقة وأخلاقيات العمل الإعلامي والحريات العامة من مبادئ الدولة الأردنية.
واعتبر المحافظ أبو قاعود خلال لقائه أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين في محافظة الزرقاء الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتقدم العمل العام.

وحذر محافظ الزرقاء كل من يشكل إساءة للمهنة من منتحلي المهنة على مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي لقب "اعلامي او صحفي"، متوعدا باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من بينها تهمة "انتحال صفة الغير".

ودعا أبو قاعود كافة المديريات وجميع المسؤولين في المحافظة بعدم التعامل مع من ينتحلون صفة الإعلامي أو الصحفي على مواقع التواصل الاجتماعي وحصر الإدلاء بالتصريحات للصحفيين العاملين في مؤسسات اعلامية معتمدة ومرخصة حسب الأصول.

وثمن أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين في محافظة الزرقاء انفتاح دار المحافظة على الصحفيين وحرص المحافظ على المكاشفة وتنظيم المهنة بعد بروز شخصيات عبر منصات التواصل الاجتماعي أطلقت على نفسها ألقاب "اعلامي أو صحفي" بقصد كسب ثقة المتلقي عبر منشورات وفيديوهات معظمها معلومات غير دقيقة أو منقوصة و فيديوهات وصور قديمة ومفبركة، القصد منها نشر الاشاعات أو اغتيال الشخصية أو تحقيق مآرب خاصة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل إساءة للمهنة و لنقابة الصحفيين.

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