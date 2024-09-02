محافظ الزرقاء يتوعد منتحلي صفة صحفي أو إعلامي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود أن الإعلام الأردني يتجلى بسقوفه العالية التي رسخها جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا إلى أن الدفاع عن الحقيقة وأخلاقيات العمل الإعلامي والحريات العامة من مبادئ الدولة الأردنية.
واعتبر المحافظ أبو قاعود خلال لقائه أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين في محافظة الزرقاء الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتقدم العمل العام.
وحذر محافظ الزرقاء كل من يشكل إساءة للمهنة من منتحلي المهنة على مواقع التواصل الاجتماعي
ومستخدمي لقب "اعلامي او صحفي"، متوعدا باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من بينها تهمة "انتحال صفة الغير".
ودعا أبو قاعود كافة المديريات وجميع المسؤولين في المحافظة بعدم التعامل مع من ينتحلون صفة الإعلامي أو الصحفي على مواقع التواصل الاجتماعي وحصر الإدلاء بالتصريحات للصحفيين العاملين في مؤسسات اعلامية معتمدة ومرخصة حسب الأصول.
وثمن أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين في محافظة الزرقاء انفتاح دار المحافظة على الصحفيين وحرص المحافظ على المكاشفة وتنظيم المهنة بعد بروز شخصيات عبر منصات التواصل الاجتماعي أطلقت على نفسها ألقاب "اعلامي أو صحفي" بقصد كسب ثقة المتلقي عبر منشورات وفيديوهات معظمها معلومات غير دقيقة أو منقوصة و فيديوهات وصور قديمة ومفبركة، القصد منها نشر الاشاعات أو اغتيال الشخصية أو تحقيق مآرب خاصة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل إساءة للمهنة و لنقابة الصحفيين.
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