18 مخالفة دعاية انتخابية في المفرق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعاء الزيود
أفادت الدكتورة فصل العيسى، رئيسة دائرة المفرق الانتخابية، بتسجيل 18 مخالفة تتعلق بصور وقوائم للمرشحين في منطقة القصبة.
وأوضحت العيسى في تصريح "للغد"،: "تمت معالجة المخالفات بسرعة وفعالية، حيث تمت إزالة ثلاث منها بواسطة كوادر البلدية، بينما تم تصحيح المخالفات الأخرى من قبل مفوضي القوائم مباشرة."
وأضافت: "جميع المخالفات تم إدخالها في النظام الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب، لضمان متابعة دقيقة وشاملة." وأشارت إلى أن العملية الانتخابية تُراقب عن كثب من قبل مسؤولي الدعاية الانتخابية، والمنسقين، والمراقبين الميدانيين، الذين يقومون بجولات دورية على مدار الساعة لمتابعة جميع المقرات والمداخل والمخارج في المحافظة.
وأكدت: "تم التعامل مع المخالفات بشفافية كاملة، معربةً عن تقديرها للجهود المبذولة لضمان الالتزام التام بالقوانين الانتخابية، مما يعكس سير العملية الانتخابية بشكل مبشر وإيجابي."
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