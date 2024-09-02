18 مخالفة دعاية انتخابية في المفرق

MENAFN - Alghad Newspaper) دعاء الزيود

أفادت الدكتورة فصل العيسى، رئيسة دائرة المفرق الانتخابية، بتسجيل 18 مخالفة تتعلق بصور وقوائم للمرشحين في منطقة القصبة.

وأوضحت العيسى في تصريح "للغد"،: "تمت معالجة المخالفات بسرعة وفعالية، حيث تمت إزالة ثلاث منها بواسطة كوادر البلدية، بينما تم تصحيح المخالفات الأخرى من قبل مفوضي القوائم مباشرة."



وأضافت: "جميع المخالفات تم إدخالها في النظام الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب، لضمان متابعة دقيقة وشاملة." وأشارت إلى أن العملية الانتخابية تُراقب عن كثب من قبل مسؤولي الدعاية الانتخابية، والمنسقين، والمراقبين الميدانيين، الذين يقومون بجولات دورية على مدار الساعة لمتابعة جميع المقرات والمداخل والمخارج في المحافظة.



وأكدت: "تم التعامل مع المخالفات بشفافية كاملة، معربةً عن تقديرها للجهود المبذولة لضمان الالتزام التام بالقوانين الانتخابية، مما يعكس سير العملية الانتخابية بشكل مبشر وإيجابي."