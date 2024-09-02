جدل بعد إخفاء دبابة رمزية بشاشة عرض في قضاء الخالدية والبلدية ترد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعاء الزيود
أثار قرار لبلدية الخالدية بإخفاء دبابة موجودة على دوار الخالدية بشاشة عرض كبيرة، جدلاً واسعاً بين أهالي المنطقة، وذلك بناءً على شكاوى عديدة تقدم بها المواطنون.
واعتبر العديد من الأهالي أن الدبابة تمثل رمزاً عسكرياً وتاريخياً يعكس تاريخ الدفاع الوطني، ولا ينبغي التلاعب به أو تغطيته بهذا الشكل.
وأعرب المواطنون عن قلقهم من أن تغطية هذا الرمز العسكري قد يُفسر كنوع من عدم الاحترام للتاريخ العسكري والرموز الوطنية، مشيرين إلى أن هذا التصرف يثير تساؤلات حول الهدف منه وما إذا كان يراعي القيم الوطنية.
يُذكر أن الدبابة الموجودة على الدوار تُعد من المعالم البارزة في قضاء الخالدية، وتعكس جزءاً من هوية المكان وتاريخه، مما يجعلها محط اهتمام الأهالي.
ويأتي هذا الجدل في سياق مناقشات أوسع حول كيفية تحقيق توازن بين التطوير الحضري واحترام الرموز التاريخية والعسكرية التي تمثل تراثاً لا يجب المساس به.
بدوره، صرّح رئيس بلدية قضاء الخالدية، المهندس جمال أبو شندي، أن الدبابة ليست مجرد رمز لقضاء الخالدية وحده، بل هي واحدة من عدة دبابات موزعة على الدواوير في القضاء.
وأوضح أبو شندي في تصريح لـ"الغد" أن "البلدية أجرت دراسات مرورية وسلامة عامة، أسفرت عن عدة حلول مقترحة للحفاظ على الدبابة ضمن حدود القضاء".
وأشار إلى أن تركيب الشاشة على الدوار تم بعد دراسة المسافات والارتفاعات لضمان عدم التأثير على الدبابة، مؤكدًا أن ذلك لا يمس رمزيتها.
وبيّن أن الخيارات المطروحة تشمل الإبقاء على الدبابة في مكانها الحالي، أو نقلها إلى موقع آخر ضمن القضاء، أو رفعها لتصبح أقرب إلى مداخل القضاء.
وأضاف أن العمل مستمر في تجميل مداخل القضاء والدواوير، وأن رمزية الدبابة ستظل محفوظة.
كما أشار إلى أن البلدية تواصلت مع الصيانة الملكية، التي قدمت هذه الدبابة، وأن الدراسات واستطلاعات الرأي العام لا تزال جارية قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
MENAFN02092024000072011014ID1108627878
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.