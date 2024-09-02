جدل بعد إخفاء دبابة رمزية بشاشة عرض في قضاء الخالدية والبلدية ترد

MENAFN - Alghad Newspaper) دعاء الزيود

أثار قرار لبلدية الخالدية بإخفاء دبابة موجودة على دوار الخالدية بشاشة عرض كبيرة، جدلاً واسعاً بين أهالي المنطقة، وذلك بناءً على شكاوى عديدة تقدم بها المواطنون.



واعتبر العديد من الأهالي أن الدبابة تمثل رمزاً عسكرياً وتاريخياً يعكس تاريخ الدفاع الوطني، ولا ينبغي التلاعب به أو تغطيته بهذا الشكل.



وأعرب المواطنون عن قلقهم من أن تغطية هذا الرمز العسكري قد يُفسر كنوع من عدم الاحترام للتاريخ العسكري والرموز الوطنية، مشيرين إلى أن هذا التصرف يثير تساؤلات حول الهدف منه وما إذا كان يراعي القيم الوطنية.





























يُذكر أن الدبابة الموجودة على الدوار تُعد من المعالم البارزة في قضاء الخالدية، وتعكس جزءاً من هوية المكان وتاريخه، مما يجعلها محط اهتمام الأهالي.



ويأتي هذا الجدل في سياق مناقشات أوسع حول كيفية تحقيق توازن بين التطوير الحضري واحترام الرموز التاريخية والعسكرية التي تمثل تراثاً لا يجب المساس به.



بدوره، صرّح رئيس بلدية قضاء الخالدية، المهندس جمال أبو شندي، أن الدبابة ليست مجرد رمز لقضاء الخالدية وحده، بل هي واحدة من عدة دبابات موزعة على الدواوير في القضاء.



وأوضح أبو شندي في تصريح لـ"الغد" أن "البلدية أجرت دراسات مرورية وسلامة عامة، أسفرت عن عدة حلول مقترحة للحفاظ على الدبابة ضمن حدود القضاء".



وأشار إلى أن تركيب الشاشة على الدوار تم بعد دراسة المسافات والارتفاعات لضمان عدم التأثير على الدبابة، مؤكدًا أن ذلك لا يمس رمزيتها.



وبيّن أن الخيارات المطروحة تشمل الإبقاء على الدبابة في مكانها الحالي، أو نقلها إلى موقع آخر ضمن القضاء، أو رفعها لتصبح أقرب إلى مداخل القضاء.



وأضاف أن العمل مستمر في تجميل مداخل القضاء والدواوير، وأن رمزية الدبابة ستظل محفوظة.



كما أشار إلى أن البلدية تواصلت مع الصيانة الملكية، التي قدمت هذه الدبابة، وأن الدراسات واستطلاعات الرأي العام لا تزال جارية قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

