الهلال يظفر بالبرازيلي الموهوب
التاريخ
9/2/2024 3:30:02 PM
(MENAFN
- Al Watan)
حسم الهلال صفقة
انتقال مهاجم بنفيكا البرتغالي، البرازيلي ماركوس ليوناردو (21 عاما)، لدعم الهجوم الهلالي بلاعب مميز، ويكون بديلا للصربي ألكسندر ميتروفيتش في ظل ضغط مباريات
الموسم الحالي.
وسيسجل الزعيم اللاعب ضمن اللاعبين الأجانب مواليد 2003. ولعب ليوناردو 24 مباراة
منذ انتقاله من سانتوس، سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفا وحيدا.
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