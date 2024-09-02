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الهلال يظفر بالبرازيلي الموهوب

9/2/2024 3:30:02 PM
(MENAFN- Al Watan) حسم الهلال صفقة انتقال مهاجم بنفيكا البرتغالي، البرازيلي ماركوس ليوناردو (21 عاما)، لدعم الهجوم الهلالي بلاعب مميز، ويكون بديلا للصربي ألكسندر ميتروفيتش في ظل ضغط مباريات الموسم الحالي.
وسيسجل الزعيم اللاعب ضمن اللاعبين الأجانب مواليد 2003. ولعب ليوناردو 24 مباراة منذ انتقاله من سانتوس، سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

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